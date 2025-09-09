鄧愷威三振利器已現 控球陰影仍困擾大聯盟之路

﻿

控球起伏未定，讓鄧愷威的問題被放大。他擁有出色的三振能力與球威潛力，但不穩定依舊是硬傷，這也是外界至今對他的投球觀察。9月7日客場對聖路易紅雀隊，他前四局虎虎生風，第五局局勢驟變，投球瞬間失去準心造成滿壘危機，接替的投手未能止血，讓壘上跑者全部回壘得分。鄧愷威最終繳出4局失4分的內容退場，再次凸顯他「離站穩大聯盟只差一步」的現況。

本季至今，鄧愷威已有6場出賽（22.2局），送出 28 次三振，展現出不俗的K功。根據Brooks Baseball分析，他的投球組合包括約85英里的滑球、94英里的四縫線速球與伸卡球、83英里的曲球、87英里的變速球，以及時速84–86英里的橫掃球。特別是橫掃球，主要對付右打者，透過大幅橫向移動與速球搭配，改變打者視覺軌跡。在9月2日對科羅拉多洛磯的比賽，他正是依靠這套球路設計壓制對手，拿下大聯盟首勝。

數據顯示，當控球在線時，他的四縫線速球與橫掃球交錯運用，往往讓打者難以掌握軌跡，頻頻揮空。四縫線的Whiff%約26%，K%接近30%，是他收尾、製造三振的關鍵武器；橫掃球則是「基礎球路」，高比例出手塑造打者擊球角度與配球節奏，與速球互補效果顯著。

鄧愷威一旦控球失準，失分危機便隨之而來。 美聯社

然而隱憂同樣明顯。他的WHIP高達1.76幾乎每局都有跑者上壘，一旦控球失準，失分危機便隨之而來。從去年到今年，保送問題依舊存在。雖然 BB/9從2024年的6.55下降到5.56，仍高於聯盟平均值(約3.0–3.3)。H/9也從12.27降至10.32，仍偏高，顯示進入好球帶的球常被擊中形成安打。

再看進階數據，他的BABIP高達.403，遠高於聯盟平均(約.300)，代表打者將球打進場內時，仍有極高機率形成安打。這也是他防禦率偏高、RS/9 每九局失分達8.34的主因。不過，進步之處也清楚可見：K/9從2024年的5.73翻倍到2025年的11.12，K/BB 從0.88提升至2.00，說明他在製造三振與控制保送之間已逐漸找到平衡。

長打壓制力也是亮點。2024年他的HR/9 為 1.64，本季降至 0.40，至今僅被轟一支全壘打。對照打者的攻擊數據，SLG/OPS 從去年的 .500/.936，下修至2025年的.378/.776，顯示他在避免失投與長打方面明顯進步。換言之，他已能將危機控制在「安打串連」，而非一棒定江山。

鄧愷威的潛力已經展現，但如何提升穩定性，仍是站穩先發的最大課題。 法新社

綜合來看，鄧愷威的潛力已經展現，但如何提升穩定性，仍是站穩先發的最大課題。若總是第一輪風聲水起，第二輪就被打穿，那會讓教練團認為他只適合長中繼，而非輪值固定成員。他需要把在3A繳出的3.63防禦率與57局89次三振的水準，複製到大聯盟舞台，才能徹底改變「上限不高」的標籤。

必須承認，這次上調更多是因巨人隊先發深度不足而創造的機會，而非長期固定的升遷。但這並不等於否定他的未來。至少媒體普遍肯定他的體格與三振能力。若能改善突然失準的症頭，提高好球率、降低保送，並持續優化球種搭配，鄧愷威仍有機會從「短局數、波動大的先發」成長為巨人隊輪值中的一員。