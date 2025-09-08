日職／巨人軍菅野離隊、岡本重傷 竟造就阪神驚人超速封王

阪神虎隊在9月7日在主場甲子園球場以2:0擊敗廣島鯉魚隊，奪下2025年中央聯盟優勝，刷新1990年讀賣巨人軍9月8日登頂的兩聯盟制後最迅速優勝紀錄。這也使得中央聯盟在2021-2022年養樂多連霸之後的2023年起，最近3年的封王態勢形成阪神、巨人、阪神，這兩支傳統的世仇球隊輪流包辦龍頭的局面。

另外一個巧合是過去阪神的王牌守護神藤川球兒今年走馬上任，第一年就獲得優勝，而去年巨人封王時也是當家捕手阿部慎之助擔任監督的第一年。顯然第一年的菜鳥一軍監督資歷對兩大名將來說都不是問題，雙雙都在監督的「新人球季」就登上監督生涯的頂峰。不過有別於阿部慎之助2020年引退後合計4年歷任過巨人二軍監督、一軍首席教練等職務的洗禮，藤川球兒則在2020年底引退之後主要擔任球評的工作，在沒有經歷過任何一軍、二軍教練的情況下直升一軍監督，粉碎了球界不少人不看好的聲音，不僅第一年球季就獲得優勝，而且封王的速度以及與第二名之間超過17場的勝差，都是近年來表現相當驚人的球隊。

阪神虎今年能夠以超快速度的獨走方式登上王位，當然與最大敵手巨人隊的表現遠不如預期有關係，畢竟巨人隊不僅是去年優勝球隊，今年的戰力也依舊被看好，還砸下重金補進全日本最強的終結者馬丁尼茲以及軟銀當家捕手甲斐拓也等人。不過打完了整個賽季之所以如此不堪一擊，正如阪神虎隊2023年優勝監督岡田彰布所分析：「少掉菅野智之，另外就是岡本和真的受傷！」這兩大因素重創了巨人軍的戰情。

原讀賣巨人王牌投手菅野智之，今年轉戰大聯盟。美聯社

菅野智之2024年拿下了全隊最多的15勝（3敗）防禦率僅1.67，也是個人第四座中央聯盟勝投王，恢復了王牌身手，季後獲得巨人球迷的祝福在35歲這一年赴美國大聯盟發展。不過少掉這15勝對巨人造成的影響超過預期的主因在於去年投出12勝、防禦率1.95的另外一名先發王牌戶鄉翔征演出嚴重失常有關。戶鄉翔征今年出賽17場只有5勝8敗，防禦率4.06，中間下二軍調整了一段時間仍不見好轉。

少掉了去年合計27勝的兩大支柱，今年目前為止只有山崎伊織投出10勝，表現較為出色，勝投場數居第二的竟然是當家佈局投手大勢的7勝。其他幾名主力先發投手，包括洋將左投葛莉芬（Foster Griffin）6勝、赤星優志6勝，井上溫大4勝，36歲的名投手田中將大出賽7場只有2勝2敗，防禦率高達5.20，對投手戰力並沒有太大的幫助。季前被視為弱點的先發投手的確成了隱憂，這也是巨人軍明年必須做補強的重點。

讀賣巨人隊岡本和真，今年受到傷勢影響。聯合報系資料照

攻擊方面，三屆聯盟全壘打王岡本和真因傷只出賽了51場，創下他在2018年成為固定先發之後唯一出賽不及100場的球季，讓巨人隊的攻擊打線失去重心。全隊最多轟的洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）只有15支全壘打，這與阪神虎隊佐藤輝明36轟、森下翔太20轟、大山悠輔9轟，加起來65支全壘打，中心打線的破壞力相差甚遠，也是巨人、阪神戰績出現差距的主要原因。如果岡本和真選擇赴美國大聯盟發展，巨人軍又沒有栽培出國產的強力打者，未來幾年恐怕阪神的優勢還會維持一段時間。