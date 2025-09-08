快訊

烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」

高雄槍擊命案槍手傳已鎖定北部一男子 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

身體亮紅燈！楚奧特整季低迷 全能神鱒真的回不去了？

聯合新聞網／ littlenosejiang
天使隊的靈魂人物楚奧特，本季陷入了前所未有的低潮。 法新社
天使隊的靈魂人物楚奧特，本季陷入了前所未有的低潮。 法新社

三屆美國聯盟MVP、11屆全明星，在大谷翔平展露頭角前，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）毫無疑問是棒球界的第一門面，獲獎無數的他曾被球迷譽為「當代神獸」；然而，進入2025賽季，這位天使隊的靈魂人物卻陷入了前所未有的低潮，究竟楚奧特本季低迷的真相為何？

自2012年開始，楚奧特便開始寫下他棒球生涯的傳奇歷史，連續八年拿下美聯MVP票選前二，生涯前十年fWAR值（Wins Above Replacement）高達 73.3，遠超同期的任何球員，他不僅擁有過人的擊球力量，包括本壘板紀律、防守、傳球，甚至生涯初期還有頂尖的盜壘能力，是聯盟唯一的「五拍子」球員。

然而，從2021年開始，當時29歲、本應邁向生涯巔峰的楚奧特開始飽受傷病困擾，接下來4年的出賽場數分別是36、119、82、29場，當中受的傷遍佈身體各處，包括2021的腿部拉傷、2022背部傷勢、2023年左手骨折、2024則是左膝半月板撕裂，而今年，球團為了減輕他在防守上的負擔，將他從中外野移防至右外野，但就成績來看，過去幾年的累積的傷病，確實一步步侵蝕他的身體機能。

截至9月6日，楚奧特在110場比賽中繳出 .229/ .363/ .421的打擊三圍、20轟及54分打點、OPS是 .784，這樣的成績在一般球員眼中已經算中上水準，但對平均OPS將近 1.000的楚奧特來說，卻是生涯最黯淡的一頁。

楚奧特本季逐漸轉型成「TTO」打者。 美聯社
楚奧特本季逐漸轉型成「TTO」打者。 美聯社

楚奧特本季的打擊表現並非一無是處，但他逐漸轉型成「TTO（Three True Outcomes，即三振、保送、全壘打）」打者，打擊策略明顯做出改變，從他的生涯最低的好球帶揮棒率（Zone Swing%，55.9%）以及出棒率（Swing%，38.6%）可以略知一二，推論他將好球帶設定得更窄，只攻擊自己更擅長的投球，這樣的好處是他更有機會把球打得扎實（14.5%的Barrel%，聯盟前11%）、選得到更多保送（16.4%的保送率，聯盟前2%），壞處是更容易被三振（31.1%的被三振率，聯盟後3%）以及更低的預期打擊率（xBA .242，聯盟後20%）。

各項進階數據也透露，神鱒的衰退是全面性的，包括逐年下探的預期加權上壘率（xwOBA .362，生涯平均 .418）、90.2英里/ 小時的擊球初速（生涯平均91.2英里/ 小時）、14.5%的Barrel%（生涯平均16.2%）等，力量、速度，以及Contact能力都受到影響，現年34歲的他，正值棒球運動員的轉捩點，而持續不間斷的傷病，顯然加速了楚奧特身手的衰退。

球迷只能期盼楚奧特能維持健康，但要再見到過去那個無可匹敵的「神鱒」，恐怕已是奢望。 美聯社
球迷只能期盼楚奧特能維持健康，但要再見到過去那個無可匹敵的「神鱒」，恐怕已是奢望。 美聯社

距離生涯400轟只差兩發全壘打，楚奧特即將成為天使隊史第三位達成此成就的球員，未來進入名人堂幾乎是毋庸置疑的。然而，他卻因皮膚感染被臨時移入每日觀察名單——就像他的職業生涯一樣，總在最令人期待的時刻被遺憾打斷。球迷只能期盼楚奧特能維持健康，但要再見到過去那個無可匹敵的「神鱒」，恐怕已是奢望。

