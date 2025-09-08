中職／頂住傷兵一籮筐壓力 中信兄弟逆勢竄起

中信兄弟下半季一開始還暫居墊底，結果7月30日大勝台鋼雄鷹之後，下半季排名就再也沒跌落第一，年度戰績也登頂，大有機會逆勢拿到下半季和年度勝率第一的席位，直闖台灣大賽。

其實，中信兄弟能打出耀眼成績真的不容易，守護神黃恩賜早在6月底就因傷長期脫離戰線，後來宣告整季報銷，牛棚兩大年輕主力投手伍立辰和陳冠穎，都長時間待在二軍養傷調整，德保拉受傷遭註銷，新洋投柯威士不堪用，主砲詹子賢、陳俊秀、王威晨都曾因傷脫離戰線，即使有這麼多不利因素，黃衫軍還是用強大厚實的農場戰力，以及適時補強新洋投頂住壓力維持住戰績。

我覺得很重要的補強是新洋投李博登，今年球季他在洋基3A出賽10場其中9場先發，戰績1勝0敗，防禦率2.85，每局被上壘率1.12，帳面成績亮眼，但他剛上一軍先發前幾場投得跌跌撞撞，有兩場單場都狂失6分，而且球速不怎麼快，直球均速約140公里左右，球威和尾勁好像也普普通通，起初確實有不少人對他抱以懷疑眼光。

鄭浩均傷癒復出撐起一片天，先發10場戰績5勝1敗，防禦率1.64，表現不輸洋投。 中央

後來李博登及時回穩，還拿下8月投手MVP，本季出賽10場戰績4勝3敗，防禦率2.30，每局被上壘率1.21，表現不俗，李博登的到來，最大意義是德保拉缺陣，同為左投的李博登適時填補德保拉的先發輪值空缺，與黃博多、羅戈共組先發3洋投戰力，假設李博登不堪用，中信兄弟很有可能得改登錄頻遭打爆的柯威士，還有評估實力較差的韋禮加，戰力差很大。

另外就是鄭浩均，大家都知道中信兄弟很缺先發本土投手，徐基麟右手肘動韌帶置換手術整季報銷，余謙完全神隱，盧孟揚近3個月沒亮相，直到鄭浩均傷癒復出才撐起一片天。

本季鄭浩均先發10場戰績5勝1敗，防禦率1.64，每局被上壘率0.97，表現不輸黃博多、羅戈和李博登，你也可以把鄭浩均看作是第4名洋投，他拿過2023年新人王，大家都知道他不錯，沒想到開完右手肘韌帶置換手術後更強，中信兄弟戰績強勢，鄭浩均功不可沒。

中信兄弟的守護神吳俊偉在7月底強勢回歸，剛好補上黃恩賜缺陣的最後一道防線空缺。 中央社

黃恩賜因傷整季報銷，原本中信兄弟的守護神吳俊偉在7月底強勢回歸，剛好補上黃恩賜缺陣的最後一道防線空缺，吳俊偉與呂彥青共組勝利方程式，加上李振昌近16場出賽共投16局都無失分，表現大復活，也讓教練團調度更靈活。

中信兄弟主力野手不是受傷缺陣，不然就是帶傷上陣表現不佳，要不就是陷入大低潮無法自拔，無論如何，總是有人能跳出來當英雄，年輕一代的許庭綸、王政順、黃韋盛、張仁瑋頂替上陣，表現有模有樣，也讓一、二軍戰力落差有限，農場戰力源源不絕補上來，絕對是中信兄弟始終維持競爭力的關鍵。

中信兄弟年輕一代的許庭綸頂替上陣，表現有模有樣。中央社

曾有教練私下透露，中信兄弟戰力真的太強大了，傷了一堆主力，後面的人都能適時頂替上來，後備戰力實在驚人，如果是其他球隊，傷了2、3名主力可能就垮了，但他們完全不會，有時候對戰感覺好像大人打小孩。

中信兄弟能有源源不絕的兵源，除了有系統的農場體系，還有近年明確的選秀方針，更重要的是球隊內部競爭，透過球員之間相同位置的競爭讓彼此成長，無形之中提升自己的能力，這也是為什麼這幾年中信兄弟失去林智勝、王勝偉、陳文杰、杜家明、陳子豪和周思齊退休後，野手戰力依舊強大的關鍵因子。