爆扣LBJ的法國隊長籃球路好勵志 亞布塞萊將讓尼克如虎添翼

2025年男籃歐錦賽現正熱戰中，身為上屆歐錦與巴黎奧運雙料亞軍的法國，此次陣容卻少了2大禁區核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與戈貝爾(Rudy Gobert)，以及悍將拉索爾(Mathias Lessort)，正當外界認為法國這批年輕世代將失去競爭力時，卻有一個人在此時扛起經驗不足的球隊，在攻守兩端不斷給予隊友鼓勵與能量--他就是以隊長之姿撐起整支藍衫軍，率隊挺進16強的鋒線坦克—亞布塞萊(Guerschon Yabusele)。

亞布塞萊的籃球生涯峰迴路轉，過程也頗為勵志，這名現代的禁區野獸，終於在28、29歲的巔峰期，打出了讓人無法忽視的存在感。他也即將在NBA 2025-26賽季穿上紐約尼克隊戰袍，為這支正處上升期的東區強權注入強悍能量。

一段不被NBA理解的起點：塞爾提克的沉潛歲月

亞布塞萊早在2016年選秀會就被塞爾蒂克以首輪第16順位選中，但隔了一年才加入，打了2年也未獲重用就被釋出。 路透

2016年NBA選秀，波士頓塞爾蒂克用首輪第16順位，選進來自法國的矮壯型前鋒亞布塞萊後，就引起不少討論。6尺8吋的他雖擁有厚實下盤與對抗性，但屬於undersize的內線球員，打四號位不夠高、打三號位又不夠快，在當時進攻潮流中定位尷尬，加上塞爾蒂克球員陣容已滿，沒有簽下他的空間。

因此亞布塞萊先遠赴中國短暫淘金一年，直到2017年賽季，亞布塞萊才正式和綠衫軍簽約開啟NBA生涯，不過短短兩季僅出賽74場、場均7分鐘只有2.4分1.5籃板左右的數據，並在2019年被裁掉，黯然結束初登NBA的短暫旅程。

在亞洲鍛鍊成金 一路打回歐洲的頂級鋒線

亞布塞萊從「不三不四」到能裡能外，是現代小球戰術最適合的內線核心。 法新社

離開NBA後，亞布塞萊再次於2019年轉戰CBA加盟南京同曦大聖，之後也短暫效力於青島隊。雖然CBA強度與NBA有落差，但對亞布塞萊來說，他需要實戰與舞台，這是一段關鍵的鍛鍊與自我重塑旅程，他在亞洲打球的經驗，不只是洋將數據的堆疊比拚，更讓他學會如何適應不同球風，如何應對防守針對、如何主導進攻節奏與累積策應智慧。

2021年亞布塞萊重返歐洲頂級聯賽，加盟皇家馬德里，正式展開征戰歐洲巔峰之路。當時沒有人能想到亞布塞萊在場上的影響力，竟與他在25歲前有如此巨大的不同。在全世界平均強度僅次於NBA的舞台，亞布塞萊迅速站穩腳步，攻守兩端展現即戰力，加上歐洲籃球更重視團隊配合的理念，幫助亞布塞萊成為更成熟的球員。

亞布塞萊一路走來鍛鍊成金，成為法國隊不可或缺的一員。 法新社

此外，隨著現代籃球走向速度、機動性與空間創造的潮流，亞布塞萊過去「不三不四」為人詬病的球風限制，反到讓他成了能在小球戰術中勝任內線核心的關鍵：身材厚實卻保有靈活對抗性。亞布塞萊在皇家馬德里不再只是替補板凳，而是戰術核心之一，不僅能在禁區強攻，更能拉出外線投射，技能全面大幅提升。這段時間他的比賽智慧與成熟度也逐漸攀升，成為法國國家隊不可或缺的一員。

巴黎奧運爆扣LBJ 成重返NBA的關鍵一戰

去年巴黎奧運成為亞布塞萊打回NBA關鍵舞台。 路透通訊社

2024年法國巴黎奧運，作為地主隊一員，亞布塞萊展現極高的求勝渴望，此刻的他已是國家隊前場戰力的要角。整屆奧運賽會，亞布塞萊完美詮釋矮壯型內線的生存之道，對抗性強悍，態度積極，能在禁區討生活，也可以於高位策應傳球和掩護，更有一手放外線冷箭的能耐，不熟歐洲籃球的球迷，可能誤以為這名球商之高的前鋒已屬老將，殊不知這次的奧運舞台才是亞布塞萊邁向生涯顛峰期的展示會！

在法國對上美國之戰，亞布塞萊甚至直接迎面爆扣詹皇，成為當屆奧運最瘋傳畫面之一。這一扣不僅震撼球迷，也打動了費城76人隊高層。在奧運結束後，迅速與他簽下一紙一年合約，在多年的兜兜轉轉後，他終於再次站上NBA舞台。

上季例行賽亞布塞萊在76人出賽70場，簡直是他過往兩年NBA生涯的總和，其中43場擔任先發，平均出賽時間達到27分鐘，場均 11分5.6籃板2.1助攻，整體投籃命中率高達五成，三分球命中率也是夠水準的38%，重新證明自己夠格成為NBA主要輪替，而這樣的好表現也讓尼克在今夏對他展現高度興趣，最終以兩年合約將這名前場悍將納入麾下。

化身法國隊長的歐錦賽扛壩子

亞布塞萊是這次歐錦賽法國隊隊長，他也在晉級關鍵戰狂砍36分證明自己能擔當重任。 法新社

亞布塞萊過去一直沒有機會證明自己的帶隊能力，這次的歐錦賽就是個很好的試煉舞台。他在攻防兩端帶來激情能量，給予年輕球員們相當的感染力。像是面對波蘭的關鍵晉級戰，法國面臨中鋒薩爾(Alex Sarr)受傷、賽事提前報銷的不利因素，但擔任隊長的亞布塞萊挺身而出，包含在高位面框持球單打、外圍掩護後出手，低位背框卡位取分，充滿侵略性的打法主宰戰局，率領法國以83：76擊敗波蘭晉級16強，亞布塞萊全場狂轟36分並飆進6顆三分球，創下法國隊史上在歐錦賽得分第三高的歷史紀錄。

先發替補兩相宜 尼克新賽季前場如虎添翼

尼克隊2年約簽下亞布塞萊，外界看好是筆極為出色的補強，可望成為球隊活棋。 截圖自尼克官方X

上季止步東區冠軍賽的尼克，新賽季加入亞布塞萊後，將有更充沛的前場輪值人選與多功能性。先是亞布塞萊可以搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿努諾比(OG Anunoby)，組成對抗性十足的攻擊型前場與內線，甚至要他在小球戰術打到中鋒也不成問題。再者，若需要他搭配防守型大中鋒羅賓森(Mitchell Robinson)更不會陌生，他在法國隊與戈貝爾合作已有類似經驗。預計亞布塞萊依舊是先發、替補兩相宜的活棋，組合技讓教練團能更靈活調度。

處於巔峰的亞布塞萊帶來的體能優勢與經驗，正好補上尼克過去前場替補效率不穩的缺口。新球季的東區混戰，一般預料領先集團將少了塞爾蒂克與溜馬的兢爭，這樣的時空背景下，陣容完整的尼克就更加令人期待了。

總結亞布塞萊生涯至今的籃球路，就像是一段逆流而上的旅程，既不是帶天命的超級新星，也不是一帆風順的主力球星，但他證明了只要不放棄，終會迎來屬於自己的高光時刻。我想亞布塞萊真正的成熟，是經歷了世界各地的兜轉後依然相信自己，並毫無保留的將自己所有奉獻給熱愛籃球，期待他在接下來歐錦賽與新球季的發揮。