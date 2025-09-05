籃球專欄／台灣職籃「新秀紅利」時代不再 新人市場逐漸萎縮

快訊

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
台灣職籃TPBL，PLG兩聯盟今年新人選秀會趨於平淡，少了驚喜缺了話題。

儘管兩聯盟11支職業球隊，其中還包括PLG聯盟新成立球隊洋基工程求才若渴，但新人市場已經不再搶手，新人輟學搶進職籃拿大合約紅利也在萎縮。

TPBL聯盟27人報名參選，七隊一共選走8人，夢想家連一個新人都沒選。

PLG聯盟18人報名參選，四隊一共選走4人，領航猿沒選任何新人，新軍洋基工程也只選兩人。洋基工程沒時間培養新人，新秀戰力和天賦對這支新成立球隊都很珍貴，如果不能馬上成為即戰力，對洋基工程意義不大。

兩聯盟11隊一共只挑中12名新人，其中有兩支球隊一個新人都沒選，台灣職籃走過五年，除非是超級尖新人即戰力，否則已經很難像當年高國豪、阿巴西那樣，生涯第一分合約年薪就破700萬，超出外界預料。

除了兩個職籃聯盟，SBL超籃新人選秀情況也差不多，台啤同樣一個沒選，所有球隊幾乎不再需要更多天賦和引進新人，球員市場趨近飽和，除非是超級新人，馬上可以成為球隊主力，否則都很難再拿到一分超額新人合約，這樣的現象也會愈來愈普遍。

新人不再是大多數球隊需要的紅利，球員市場行情、需求已經到頂，未來新人想要再拿到數倍於現實與市行情合約將難上加難。

2025年PLG選秀會，獲選4名球員葉惟捷（左起）、林宇謙、喬納森、江加樂。 聯合報系資料照
這樣的情況凸顯台灣職籃幾個現象：

1、台灣職籃經過五年擴張和市場發展，球員天賦和人手已經飽和，大多數球隊都有半生不熟新人和中生代，更多是選進來2-3年還根本上不了場年輕球員，再挑潛力新人入隊只會造成球團負擔。

2、去年夏天195公分前鋒藍少甫從PLG職籃聯盟轉戰SBL超籃裕隆，今年夏天194公分前鋒韓杰諭也從PLG職籃聯盟轉戰SBL超籃台銀。

藍少甫和韓杰諭都曾經是中華男籃國手，還打不上主力，都具備相當實力和天賦，過去3-4年職籃生涯根本打不到球，連基本輪換陣容都擺不進去，最終兩人先後決定轉戰次級聯盟SBL，這兩人在SBL都能成為球隊先發主力和即戰力。

3、以今年TPBL選秀狀元191公分後衛劉承勳和PLG選秀狀元194公分前鋒葉惟捷為樣本，兩人都是中華男籃未來主力國手，但3-4年內在中華隊都還打不到球。

劉承勳加入TPBL新竹攻城獅，他改變不了這支球隊，從板凳出發至少要磨兩年。葉惟捷加入PLG新軍洋基工程，應該打得進輪換，因為洋基工程就是一支新球隊，所有球員都有機會證明自己可以成為主力，但葉惟捷未來也需要至少磨個2-3年才有可能成為職籃主力。

時間還很長，考驗還很多，各種挑戰和壓力都是未知數，劉承勳和葉惟捷除了運氣和機緣，他們都需要加倍甚至三倍努力自律，完成超越和提升。

4、台灣職籃TPBL、PLG兩聯盟已經脫離草創，再有名氣新人也很難再拿到讓人咋舌超值合約，畢竟再出色超級新人都不能馬上成為球隊第一主力，可以賣票帶來滿滿人氣和熱潮。

職籃球員市場將會回歸基本面，新人有新人養成時間和合約標準，除非你是中華男籃先發級主力國手，否則再出色超級天才新人進入職籃都很難打上主力，絕大多數連進入基本輪換陣容都非常困難。

2025年第23屆超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會，共計43名球員報名參加，最終10人獲選。中央社
這也是為什麼現在兩職籃和SBL超籃在新人選秀會普遍趨於保守，選人意願和需求都不高主因。

再出色超級新人都擺不進先發主力，大多不能成為即戰力，馬上提升球隊競爭力，台灣職籃11支球隊和SBL超籃五支球隊對新人的需求和迫切性已經消失。

新人紅利根本派不上用場，絕大多數新人也很難再拿到兩倍甚至三倍身價合約，在職籃得到合理上場時間和空間，這個現象將會持續下去。

不管是國內大學球員還是旅外打大學籃球球員，專注好好念書努力讀書，學習自律，這才是未來最好出路和人生課程。

