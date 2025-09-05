中職／228洋將規定真的該廢了！羅力條款跟中職FA年限應下修
台鋼雄鷹洋投後勁日前發表言論，提出「羅力條款」的年限可以修改，今年受惠的味全龍伍鐸也贊同。筆者認為，「羅力條款」的年限跟中職自由球員的年限都可以一併修正，讓中職的自由球員市場可以更活絡，球員在當打之年更有籌碼可以行使FA。
此外，後勁提議取消228洋將規定，這一條規定真的該廢了！洋將合約到期自然是各隊可以去爭取，球隊在合約到期之前提前續約或換約，否則不該再有日期的限制。
倘若真要讓母隊有優先議約權，可以限制12月31日前，過了12月31日簽不下來，其他球隊就可以去簽。現行的228規定已形同虛設，即使其他球隊不會主動接觸，洋將經紀人也會跟各隊投石問路，所以乾脆廢了吧！
後勁提出羅力條款應該從9年改為7年。伍鐸也贊同，但現行9年的門檻確實偏長，但也理解為什麼是9年，因為牽涉到本土自由球員的年限。
但洋投不可能18歲就加入中職，來到中職都在25歲以上，如果要9年才能達到「羅力條款」年限，就要在34歲以上，如果年紀更大來台，達到年限之後，都快要40歲，讓羅力條款變成一個相對很難達到的一個規則，也難以對球隊有所幫助。
7年或6年確實是可以降低的年限，也讓更多的洋將有機會達成，德保拉與鋼龍目前已有5年，降低年限後，修改後再1年、2年就符合規定，布雷克、後勁也都有機會達成，讓洋將更想要融入及投入更多在中職，球隊也可以多用「1」位洋投。
由於羅力條款年限跟中職自由球員的年限是綁在一起，中職也能利用這個機會修正本土球員的自由球員年限，從9年降到7年或6年，如此一來，符合自由球員的本土球員的年紀降低，會讓更多球員敢勇於行使FA，讓中職的自由球員市場更活絡，FA年限真的也有下降的需要。
18歲加入的球員，7年後才25歲，這個時候更有籌碼去行使FA，也會有更多球隊想要加入搶人的行列，讓中職的自由球員市場不會流於一灘死水。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言