聯合新聞網／ 凌軒
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，之前遭到球隊釋出，卻因228洋將規定，今年無法轉隊續投，提前結束球季。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹洋投後勁日前發表言論，提出「羅力條款」的年限可以修改，今年受惠的味全龍伍鐸也贊同。筆者認為，「羅力條款」的年限跟中職自由球員的年限都可以一併修正，讓中職的自由球員市場可以更活絡，球員在當打之年更有籌碼可以行使FA。

此外，後勁提議取消228洋將規定，這一條規定真的該廢了！洋將合約到期自然是各隊可以去爭取，球隊在合約到期之前提前續約或換約，否則不該再有日期的限制。

倘若真要讓母隊有優先議約權，可以限制12月31日前，過了12月31日簽不下來，其他球隊就可以去簽。現行的228規定已形同虛設，即使其他球隊不會主動接觸，洋將經紀人也會跟各隊投石問路，所以乾脆廢了吧！

羅力效命富邦悍將隊9年之後，成為中職史上首位取得本土資格之外籍球員，但只投一場便退休。 富邦悍將提供
後勁提出羅力條款應該從9年改為7年。伍鐸也贊同，但現行9年的門檻確實偏長，但也理解為什麼是9年，因為牽涉到本土自由球員的年限。

但洋投不可能18歲就加入中職，來到中職都在25歲以上，如果要9年才能達到「羅力條款」年限，就要在34歲以上，如果年紀更大來台，達到年限之後，都快要40歲，讓羅力條款變成一個相對很難達到的一個規則，也難以對球隊有所幫助。

7年或6年確實是可以降低的年限，也讓更多的洋將有機會達成，德保拉與鋼龍目前已有5年，降低年限後，修改後再1年、2年就符合規定，布雷克、後勁也都有機會達成，讓洋將更想要融入及投入更多在中職，球隊也可以多用「1」位洋投。

羅力條款年限跟自由球員的年限是綁在一起，中職可利用這個機會修正本土球員的自由球員年限，圖為去年行使自由球員的陳子豪。 聯合報系資料照
由於羅力條款年限跟中職自由球員的年限是綁在一起，中職也能利用這個機會修正本土球員的自由球員年限，從9年降到7年或6年，如此一來，符合自由球員的本土球員的年紀降低，會讓更多球員敢勇於行使FA，讓中職的自由球員市場更活絡，FA年限真的也有下降的需要。

18歲加入的球員，7年後才25歲，這個時候更有籌碼去行使FA，也會有更多球隊想要加入搶人的行列，讓中職的自由球員市場不會流於一灘死水。

中職／228洋將規定真的該廢了！羅力條款跟中職FA年限應下修

