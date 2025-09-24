中職／兌現天賦草上飛 宋晟睿速度砲火雙威脅

【撰文・鄧心瑜】

有著快腿強肩，天賦滿點能力作為起跑線，持續努力、提升價值才是決勝點，中信兄弟宋晟睿特色鮮明，今年打擊端顯著成長，是聯盟本季首位「10轟10盜」打者，兼具速度與砲火，過去被視為「潛力股」，逐漸兌現天賦，一步步將被期待的名字，成為黃衫軍奪冠不可或缺戰力。

宋晟睿棒球生涯從內野紅土跑跳開始，擁有出色反應能力與敏捷，少棒時期是隊上游擊人選，「在東園的時候跟紀慶然是同學，一起競爭游擊，但當時我比較高，敏捷沒這麼好，教練又發現臂力不錯，開始改練捕手。」三級棒球各個守位都難不倒，堪稱全能型，國小、國中以捕手與投手為主，青棒進入平鎮高中，深知腳程與臂力是自身優勢，主動向教練提出想守外野，開啟在外野草皮奔跑「超跑」棒球路。

投打守全能型 專心外野單刀出鞘

宋晟睿投打守全能型，專心外野單刀出鞘。 聯合報系資料照

其實高中還曾短暫蹲捕過，接過當時平鎮王牌古林睿煬、徐若熙的球，也因為運動天賦突出，各個位置都有辦法勝任，棒球場上所有位置都曾留下出賽紀錄，對於各守位略有心得，「內野要敏捷好，捕手擋球、配球、阻殺這些技術要做得好不容易，還要掌控全場，外野難在判斷能力，畢竟若第一時間沒有處理好，對比賽勝負有很大影響，其實每個位置都滿喜歡。」

進職業以前，宋晟睿在投打兩端展現極佳潛力，青棒輕鬆丟破150公里技驚四座，守備與腳程更是外野不可多得人才，「二刀流」話題乘著大谷翔平在大聯盟嶄露頭角，宋晟睿是否能創造台版二刀流一度備受討論，「其實進來職業後也曾短暫練過投手，大概一個月而已吧，投手和外野都有練，最後決定專心往野手發展，中間不管是自己或和球團都經過很多次、滿長時間討論才定案。」

做出決定後，最難的是相信選擇是對的，尤其初進職棒前三年，頂著外界加冕「大物」光環，沒能繳出相應成績，2022、23年在二軍維持穩定且突出3成打擊率，上一軍後卻打不出來，成績單上打擊率不及兩成，心理壓力逐漸攀升，「還沒打出成績，很辛苦也很煎熬，最難是能試的都試了、能做的都做了，但就是表現不出來，也會想過是不是真的不適合打擊，畢竟只有守備沒有打擊，對野手來說是致命傷，是否回去當投手比較好？」

復健低潮磨出韌性 筆記助攻心態蛻變

宋晟睿復健低潮磨出韌性，筆記助攻心態蛻變。 聯合報系資料照

轉捩點是2024球季，前一年季後入選亞錦賽中華隊，首度穿上成棒國家隊球衣，卻在賽事中出現傷勢，隔年因十字韌帶撕裂錯過開季，休息與復健過程雖然煎熬，重新審視心理強度與健康，終於在該年重回一軍之後繳出破繭而出成績，6月中升上一軍，大多擔任代跑、代守角色，8月中手感火燙爭取到固定位置，開始常駐先發外野，兼顧速度、臂力守備優勢同時，過往難以發揮打擊終於有所突破，加上腳程快，壘間破壞力造成守備方大威脅，進一步成為黃衫軍前二棒人選，「復健過程很累、很低落，但熬過之後會覺得那段時間是值得的。」

在學長周思齊建議下，宋晟睿從去年開始養成「寫筆記」習慣，過往因表現不好而思緒混亂，開始將訓練、比賽感受用文字記錄下來，也梳理所有好與壞，不管是每個打席想法或想嘗試改變，有空回頭翻閱都能加深印象，也漸漸從原本無頭蒼蠅，靜下心往正確方向前進，「以前選球沒這麼好，球種應變也沒這麼明確，容易被引誘球三振或解決，上場卻沒表現會更在意成績，變得綁手綁腳，靠著大量經驗累積還有做筆記加深印象，放假時多練一些，任何能讓自己更好的事情都去嘗試。」累積每個微小進步，終究能轉化為成功基石，2024球季54場出賽打擊率高達0.341，另有3轟、17盜，OPS+高達143.05，高水準表現令人刮目相看，至此宋晟睿才堅信就是要往野手發展，不再眷戀投手丘。

全文未完，更多內容「天賦加上努力不懈 外野新星發光發熱」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第522期)