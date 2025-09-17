中職／巨棒揮擊轟到最遠 張肇元新生代重砲司令塔

【撰文・陳品宇】

身高破180公分、體重達110公斤，張肇元粗勇「漢草」在人群中格外醒目，很難不將他與長打好手一詞劃上等號，不過三級棒球期間始終無法用手中球棒打出名堂，守位也不吃香，高中以前雖有蹲捕經驗，但青棒身處菁英匯集平鎮高中，加上教練認為張肇元體型較笨重，蹲捕吃力，只能以角落內野為主，升上大學後為了提升入選職棒機率，在遠房親戚，同時也是台東大學主帥高克武教練與捕手出身王信民教練建議下，張肇元拾回捕手面罩，接受正規捕手訓練。

半路出家搏職棒門票 腳步踏實才走得遠

「當時蹲不太下去，髖太硬了，柔軟度也不好。」張肇元苦笑道，守備重新打底，得犧牲更多時間訓練，東大球員多為自費生，球隊寒暑假不練球，目的是讓球員有時間打工賺錢，為了精進球技，張肇元大二升大三暑假自費前往美國，參與大學夏季聯盟，40場比賽打好打滿眼界大增，「投手都不認識，也不會講英文，從陌生到熟悉投手球種，那時候對比賽敏銳度加強很多。」在人生地不熟異域，環境督促成長，張肇元巧喻，過往蹲捕時較沒「靈感」，經這趟美國行後能更快進入比賽狀況。

時間讓張肇元成熟度逐步發酵，原就具備不俗打擊水準，捕手技能日臻完善，大三接下主戰捕手重任，出賽數堆疊勾勒出強打捕手雛形，2019年適逢味全龍重返職棒，大量球員投入選秀會，隨這股熱潮報名新人測試會卻未獲任何球團推薦，連參加選秀會資格都沒有；2020年大三再次挑戰，終於不再被拒於門外，第八輪獲統一 7-ELEVEN獅青睞，成功叩關職棒。

獲得職棒門票過程足以用好事多磨形容，但張肇元命運沒就此翻身，後頭等著的是更艱鉅考驗，順位靠後非獅隊農場焦點，上頭有未滿而立的林岱安、陳重羽卡位，兩名學長都有過最佳十人獎加身，國家隊履歷豐富又正進入巔峰，菜鳥張肇元別說是對手，連稱作挑戰者都太過抬舉，首年在二軍38場出賽留下0.208平庸打擊率，長打完全沒發威，開轟紀錄為零，16支安打僅3支長打。

張肇元回顧，剛進職棒時亟欲上一軍，錯失了很多職棒該學的東西，好高騖遠腳步不夠扎實，「比較關鍵是 2022年，那時候（劉）育辰教練剛下來帶二軍，他跟我說教練對順位高的球員期待較高，機會自然多，像我這樣輪次比較後面的選手，從練習開始就要表現給教練看。」

劉育辰教練一語驚醒夢中人，如同轉練捕手是為了吸引球探目光，張肇元體認到並非只有上場比賽才能讓教練留下印象，如何對待比賽，練習時就比照辦理，將對一軍執念暫時屏除，維持身心規律，按部就班反倒走得更穩，努力不會背叛自己，張肇元 2022年打擊三圍全面提升，季中首登一軍，終於將名字拚進一軍捕手討論中。

柳暗花明又一村 擴編選秀成初代鷹雄

眼看來年有望再向一軍席次狙擊，不料張肇元職棒路途再度拐彎， 2022年台鋼雄鷹成軍，年底聯盟舉辦擴編選秀，台鋼藉此向5隊招兵買馬擴充戰力，而張肇元成了獅隊30人保護名單外被相中對象，成為台鋼元老一員。

張肇元不諱言，腦海中確實曾對「繼續待二軍」這點閃過挫折想法，「2022年有把好的東西發揮出來，會想說隔年有機會一軍亮相，結果是要再一年，當時覺得有點可惜，但轉念一想能再充實一年，延續好習慣，把自己準備更充實，也謝謝教練團讓我上場，沒有這些機會，心態可能不會放那麼開。」

舞台變寬廣了，卻沒有鬆懈，取而代之是有機會探索球技不足，在甫成立的台鋼雄鷹，結合年紀與成績，張肇元是未來主戰候選，但這段多一年的二軍路，張肇元走得問心無愧，「有些人認為台鋼缺人，來這裡機會變多很幸運，我覺得幸運沒有錯，不過我沒浪費這些時間，還是很珍惜機會，沒有停止增進自己。」在雄鷹菜鳥年，張肇元繳出0.305打擊率、 0.821攻擊指數、3支全壘打，三項數據陣中都排名第2，證明已不屬於二軍層級。

「其實想法很單純，不會特別想準備什麼，在一軍就全力發揮，因為若不這麼做，不會知道程度到哪。」台鋼登陸一軍首年，張肇元順理成章成為頭號捕手，出賽數一口氣飆升至 103場，包含86場蹲捕，一窺其刻苦耐勞特質，也是菜鳥年最滿意一環，強心臟屢屢建功，在「諸葛紅中」手下如同單騎救主的趙雲，2024年張肇元在得點圈打席超過30次打者中， 0.338打擊率排名全隊最高，更敲出隊史首支再見安打。

或許文字不易呈現，不過在張肇元粗曠外表下，其實藏著捕手特有細膩心思，即便多次貢獻關鍵一擊，卻仍不時因想太多而過度檢討，張肇元提到，球隊進入到第二個賽季，標準自然比去年高，從休賽季起就拿放大鏡審視自己，焦慮與擔憂化作壓力纏身。

為了突破心魔，學著杜絕社群上雜噪，傾聽內心本音，「不可能不在意酸言酸語，在社群、在耳邊，不去聽也會出現，但現在影響不到我了，腦袋裡要裝什麼聲音，只有自己能決定。」張肇元也找上心理諮商輔助，雙管齊下逐漸擺脫心結，「諮商師沒有講很多，但告訴我一些心理技巧，像呼吸或意象訓練，讓我能控制情緒變比較自信，其實就像練球，平時練身體，但心理都沒練到，強迫自己做心理技巧訓練，對放鬆很有幫助。

大道至簡衍化至繁 平常心出擊更添殺傷力

捕手坐鎮本壘板後鬥智鬥勇，工作量繁重，考驗體力與意志力極限，跟其他守備位置比起來較「重守輕攻」，但本季中職一反常態，各隊捕手百花齊放，紛紛繳出生涯年成績，樂天桃猿張閔勛穩定維持3成打擊率；富邦悍將戴培峰全壘打數直逼新高；統一7-ELEVEN獅林岱安長打率來到生涯高峰；去年蹲捕場次首度破百的高宇杰，今年出賽數有望再挑戰紀錄。

「一開始會想（個人獎）啊！看他們打那麼好，也會有這種想法，結果表現不好，進入下半季曾想過沒了、要放棄了，但訓練師跟治療師都一直鼓勵我，才能保持平常心。」張肇元提到，休賽季訓練目標都是突破開轟數，但開季時心態過於渴望全壘打，滿腦子只想把球打過牆，也導致擊球點與節奏亂了套。

張肇元笑著說，比起在打擊區有過多設想，選擇讓身體對來球自然反應，這套「無招勝有招」效果顯著，「有時知道投手差不多會投直球，會對好結果有太多期待，平常用8成力氣訓練，比賽時突然想拿出百分之百，反而身體緊繃。」此外，自承喜好垃圾食物，去年有感放縱隔天負擔大，今年控制飲食，降低吃炸物頻率、戒飲料，在身體健康與心理健康間取得平衡，跟去年相比，蹲捕時「鐵腿感」下降，狀態起伏現象跟著減少，保送率下修，但長打率從 0.339成長至0.372，積極心態在數據端如實呈現。

