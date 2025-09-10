中職／浴火鳳凰華麗變身 朱承洋拆彈關門一把罩

【撰文・陳品宇】

在漫長卻又迅如轉瞬人生中，十年不算小數字，放在職業球員身上更顯巨大，十年時間足夠讓初生之犢變成沙場老將，樂天桃猿朱承洋身為首批投入選秀高中生球員，克服初期翻騰起伏與傷勢紛擾，本季年紀進入3字頭，投手丘上自信成熟，以宰制成績扮演打者眼中無解「大魔王」。

2013年中職因應兵役改制，實行歷史首次也是最後一次應屆高中畢業生選秀，甫從台中高農畢業的朱承洋當時還叫做朱俊祥，於該年選秀會獲得Lamigo桃猿第二輪指名，就此展開職業生涯，球速條件優異，能穩定維持在145公里以上，少年火球男威名鼎盛，很快就被球迷與教練團關注，進入職棒後沒等太久時間便升一軍，2013年10月15日以18歲又184天年紀成史上初登板最年輕投手，連環飆速衝刺極限，繳出兩局3K技驚四座，在隊友火力援護下順道摘勝，也是中職史上最年輕勝投，職棒開場秀一鳴驚人。

懵懂熱血大男孩 賽季征途學收放自如

朱承洋職棒初期還在懵懂摸索階段，只想著一鼓作氣往前衝。聯合報系資料照

在主帥洪一中麾下，朱承洋首個完整賽季獲得重用，26場登板貢獻30.2局，防禦率3.23可圈可點，更何況一年前還只是高中生，除了球速令人血脈賁張，也有著大男孩常見衝勁，回想起菜鳥年賽季，朱承洋說：「每天都很想上場！感受上場時腎上腺素，會想要特別催球速。」

對職棒還在懵懂摸索階段，只想著一鼓作氣往前衝，體能也很快受震撼教育，朱承洋憶及，起初身體沒有太大感覺，但到球季中段疲倦瞬間爆發，漫長賽季累積負擔來不及負荷，在7月12日後，短短7場登板、5.2局狂失8分，8月中提前於一軍關機。

「（體會到）職棒球季就是這麼長，一定要保護身體，季中投到腳會發抖，不是緊張得發抖，而是因為沒力！一開始每天都想著今天要比賽、很有力，到後來每天醒來都覺得還沒恢復。」朱承洋提到，高中畢業即投入一軍戰場，首要課題是在規律作息與養身體間學習平衡，當時請教對象是隊友陳禹勳，同為2013年加入職棒，早半年加盟的朱承洋算是「學長」，但年紀大了6歲的陳禹勳如魚得水，新人年以65場登板、30次中繼成功獲得中繼王，「他跟我說，比賽完恢復、治療要做好，訓練除了注重重量與體能，也要記得別練到太累。」

帶著新人年收穫與教訓展望來年，此時意外卻突然降臨，球季結束後不到兩個月，朱承洋不幸發生車禍，導致右腳脛骨骨折，準備躍起賽季戛然而止，只得轉而投入未知復健路程，這一傷就是整整一年半，直到2016年8月才回到賽場。

「右半邊」傷病纏身 復健長路試煉定性

朱承洋曾經「右半邊」傷病纏身，復健長路試煉定性。聯合報系資料照

朱承洋說，第一次受那麼大的傷，除了自責也對球隊相當抱歉，畢竟傷的部位是支撐腳，當時心情較為低落，對於前方道路感到忐忑，也曾懷疑能否繼續棒球生涯，感謝家人扮演最佳後盾，球隊反覆叮嚀不要急、慢慢來，醫生也拍胸脯保證，暖心話語帶來極大安定感，消弭前方雲霧繚繞帶來茫然。

2017年朱承洋年滿22歲，在這個大學剛畢業年紀，他在中職已有過一個完整賽季，也曾與大傷共處，從這年起擺脫右腿傷勢，開始站穩牛棚，從2017年至2023賽季，有三個賽季中繼成功來到雙位數，7年累積225場出賽，在陣中司職後援投手中僅次於陳禹勳，牛棚投手勞苦功高、汰換率高，朱承洋期間成績雖不至聯盟頂級，但每年能穩定出戰實屬難得。

2024年季前宣布改名，將原名「俊祥」改成「承洋」，期盼改名補命格，讓成績更上層樓，不料還沒踏上新賽季投手丘，病痛卻再次找上門，休賽季做右手肘骨刺清創手術，春訓反倒是肩膀出問題，朱承洋認為，此次受傷不比上次煎熬，但依舊辛苦，「一直找不到受傷的地方，投球很痛，甚至不敢丟，春訓時也有牛棚，但熱身賽投完第一場手就不行了，沒辦法百分之百出力，看了滿多醫生檢查完都說沒事，但丟起來就是很不舒服。」

人容易對未知感到恐懼，朱承洋2024大半年都處在緊張情緒，掛傷號後反反覆覆休息與投球都未見好轉，「陣中沒有人跟我一樣有類似案例，球速出不來，關節也不舒服，當時很想快點回場上，告訴自己不要急，但很難做到，直到季末教練跟我說別想著今年能上一軍了，好好治療、好好復健。」

9月底徹底關機，停止一切棒球活動，斷絕求快雜念，全心投入休養，塗抹名為時間特效藥，傷勢復原總算見效，「其實算命師滿準的，一看到舊名字就說右半邊很容易受傷，結果傷的剛好就是右腿、右肩，說要有個水字旁的字，所以才選了『洋』。」或許是改名後終於渡了身體右半邊的劫，也或許是塞翁失馬，焉知非福，雖以整個賽季為代價，但好整以暇準備2025年賽季，一起步便毫不保留。

危機就是轉機 精修版滑球威力加倍

中央社記者張新偉攝 114年9月3日

如果討論到本季最強後援投手，你腦中會閃過誰的名字？是富邦悍將年輕守護神曾峻岳？台鋼雄鷹新人王大熱門林詩翔？還是味全龍低調大鎖陳冠偉？上述選手表現優異，但來自樂天桃猿朱承洋本季更是如同「開外掛」般無敵，開季連18場無失分，半個球季過去防禦率還是0字頭，儼然桃猿牛棚大殺器，實在難以想像，這是剛從報銷賽季歸來投手所繳出成績單。

談到季前設定目標，朱承洋新的一年只想健康投完、穩定出賽，沒料到成績竟能如此突出，「連續局數無失分紀錄到比較後面才注意到，但不會一直放在心上，因為教練安排上場，還是要解決打者完成任務。」

本季至今39場出賽，投了37.2局僅失兩分，防禦率是鬼神般的0.48，單看投手獨立防禦率（FIP）也有1.69超高水準，談到這張宰制成績單，就不能不提聯盟最佳29.8%揮空率，過往以速球、滑球、指叉球為主戰球路，但本季只投了5顆指叉球，甚至從4月27日起就沒再丟過，反之滑球用量大幅提升，從2023年的30.4%來到48.7%，和直球的50.3%幾乎無異。再深入認識這顆絕殺滑球，今年打 者只對它敲出6安，打擊率正巧是1成，高達27次三振靠它拿下，當這顆球落在好球帶外，打者有43.9%機率會被誘騙，這數字和2023年相比翻了近一倍，混淆效果極佳，具備致命吸引力，「看得見打不著」如同對投手最高評價。

