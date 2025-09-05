中職／微笑強投浴火重生 徐若熙投向夢想彼端

【撰文・鍾亞芳】

幼時活潑好動，看著哥哥揮灑汗水打棒球身影，自然而然愛上這項運動，雖然家人一開始反對，希望專注讀書，但他始終放不下對棒球執著，課後輔導偶爾調皮溜出教室去打球，「那時就是用盡一切辦法想打棒球。」隨著國中場上表現漸入佳境，家人態度逐漸轉變，開始支持追逐棒球夢。

火球少年棒球路 從「丟不進好球帶」開始

徐若熙火球少年棒球路，從「丟不進好球帶」開始。聯合報系資料照

剛接受正規訓練，徐若熙投球並不理想，基層棒球分工不若職棒細膩，少棒時期投打兼修很常見，最初練投時，相當盼望能在比賽中登板，但第一次上場投球，竟連好球帶都丟不進去，對投手嚮往並未因此消退，反而更加堅定，每一步都踏實努力，為未來累積力量。

進入平鎮高中，身邊都是各地菁英好手，攻守兼備，雖然守備能力不錯，但打擊與隊友差距明顯，國中曾在國際賽繳出5局9K亮眼表現，高一便開始專職投手。「那時其實滿開心，至少有一個位置可以上場比賽。」然而高一尾聲、玉山盃大賽結束後，手臂出現異樣，「丟到手肘會痛，跟單純疲勞不同。」就醫檢查才發現是骨刺問題，首次面對開刀忐忑不安，只能安慰自己至少不是韌帶有狀況，但仍忍不住懷疑是否真的適合當投手，術前焦慮不安，術後則努力復健，逐漸不再胡思亂想。

青棒時假日才能用手機，每次拿到手機就拚命尋找訓練方法：「像投球方式、協調性訓練，或是不需太用力也能丟出球速方法，常看影片學習，記得那時候模仿則本昂大動作，一直看、一直學。」在手術與復健磨練下，徐若熙重返投手丘狀態更勝以往，隔年一月多在木棒聯賽復出，球速竟比術前更快，從138提升到144公里，高三長華盃甚至飆出逼近150公里球速，成為關鍵主力，多場大賽都交由他壓制對手，球速愈投愈快，表現愈來愈亮眼，「徐若熙」這個名字逐漸嶄露頭角，受到矚目。

初登板投出驚嘆 保護政策守護王牌未來

徐若熙2019年投入選秀，順利以首輪獲選，味全龍初期為保護他，限制他的投球數。

2019年投入選秀，身為各界關注青棒大物，順利以首輪獲選。2020年迎來職棒生涯首個球季，雖然在二軍熱身賽僅出賽1場，就因傷勢接受右肘骨刺清除手術，但心境已與青棒時期不同，「這次開刀比較平常心，職棒環境好，復原時間拉得更長，希望能以更完整狀態回來。」同年9月15日於二軍先發復出，兩局投球未讓打者上壘，送出兩次奪三振、無失分，隨後更在二軍冠軍戰飆出157公里火球，驚艷各界，連自己都難以置信，「這麼矮、這麼瘦，怎麼能丟超過150公里？後來想想，可能是職業訓練比較扎實，加上運科幫了很多忙。」

2020年尾聲歸來，除了手臂更健康，也更重視身體強化，全方位備戰2021年球季。3月17日懷著興奮又緊張心情迎來一軍初登板，對手正是前一季戰績第一的中信兄弟，徐若熙3.2局投球，出局數皆為奪三振，締造中職新紀錄，也寫下菜鳥初登板單場最多奪三振新猷，火球少年名號迅速打響，吸引國際媒體關注。接下來兩戰共投8.2局送出16張老K，3場比賽累積26K，一舉刷新郭李建夫保持3戰22K土投紀錄，不僅K功驚人，直球均速逼近150公里，每場登板都備受期待。

然而，教練團為了保護這位前途無量新星，制定嚴格用球數限制，即便投球內容出色，因局數不足始終無法達到勝投條件，前12場出賽戰績0勝5敗，直到8月8日開局連飆8次奪三振，最終5局84球僅被擊出兩支安打、失1分，終於收下生涯首勝。一軍菜鳥球季20場出賽、81局投出98次奪三振，防禦率3.11、WHIP 1.11、K9值10.89，三項數據皆居聯盟前段班，雖因百局限制未能挑戰單季最快百K紀錄，表現仍令人刮目相看，面對掌聲，他依舊謙遜：「不是我能力好，可能因為是新人，大家沒有很熟悉，現在面對比較久了，有時第一局也會失分，投打互相熟悉了，還是要找方法再進步。」

韌帶撕裂重擊夢想 復健煎熬淬鍊王牌

徐若熙歷經韌帶撕裂重擊夢想，最後復健煎熬淬鍊王牌。聯合報系資料照

帶著菜鳥年歷練準備迎接2022年，原以為能在新賽季展翅高飛，教練團甚至預告放寬限制，讓這位少年強投有更多揮灑空間，命運卻再給予沉重一擊——春訓不久感覺右肘不適，4月初確診為韌帶撕裂傷。

徐若熙原想以最快方式處理，唯一選項就是開刀，不過防護團隊建議以注射高濃度血小板血漿（PRP）方式治療，預計進行3次，每次注射得間隔一段時間，意味勢必錯過開季，比起傷痛，更難熬是「不知道結果」，無法確定這樣做是否有效，甚至懷疑是否還能回到投手丘。

忍耐內心糾結同時仍堅定意志按表操課，數月後狀況稍有好轉，但來到需要出力階段時，手肘仍舊有狀況，最後只能選擇開刀一途，術後為了讓韌帶好好恢復，手肘必須維持90度彎曲整整兩個月，無論吃飯、洗澡、睡覺……都得戴著支架，漫長固定時間產生嚴重沾黏，拆掉支架後手臂甚至自動彎曲，無法伸直，進入凹角度階段，更是痛不欲生的煎熬，除了沾黏問題需要克服，手術過程無可避免影響神經，術後有如螞蟻在指尖竄動又痠又麻，須在按摩及休息間取得平衡，讓神經能更好復原，這段時間，徐若熙抱持「一定要回到投手丘」信念，熬過漫長難耐復健期。

世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊第三任投手徐若熙。記者余承翰／攝影 余承翰

原本該在投手丘大放異彩少年，卻被困於傷痛桎梏，宛如籠中困獸，幸好防護團隊始終以耐心與理解接住徐若熙的不安，當偶有抗拒情緒，溫和解釋治療與否可能衍伸的不同結果，讓他自行決定，「當防護員講這些，就代表我可能因為不多做這一、兩組，以後還會再遇到一樣的事，也可能因為不多做這一、兩組，也許之後就丟不到150以上，無法再超越自己水準。」

