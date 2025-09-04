自家新秀唐天賜初登板爆發 大都會新建隊哲學又一次完美驗證

大聯盟前50新秀中的兩人包括華裔投手唐天賜（Jonah Tong），於上周五完成初登場，並且表現不俗。這代表著球隊其實無須追逐大牌，只要擅於經營農場，一樣可強化自家投手戰力，而這似乎已成為紐約大都會的建軍方針。

在波士頓的芬威球場，托勒（Payton Tolle）為紅襪先發，在 MLB.com 評選高居第二號新秀，投了5又1/3局僅失2分，被敲3支安打、繳8次三振。賽後托勒說：「天啊！我全身起雞皮疙瘩，真的太震撼了。首局退場時，我完全感覺不到自己的腳。這是人生最棒的經歷，我會永遠記得這一天，反覆回想這一刻。」即便他在小聯盟打遍天下無敵手，橫跨高階1A到 3A累積91又2/3局，投出3.44防禦率與133次三振，上去之後依舊會顫抖，幸好內容可圈可點。不僅紅襪的托勒一鳴驚人，同一天大都會的唐天賜也寫下序幕。

在紐約的花旗球場，唐天賜初登板享受到隊友的火力支援。這位在大都會隊排第四號的新秀，獲打線前兩局攻下12分護航奪勝。他自己也很給力表現沉穩，投6局僅失1分，被敲6支安打，送出6次三振，用了97球其中63球是好球。唐對媒體表示：「這就是我小時候夢想的一切，看到這一切成真，真的太瘋狂了！我只能用『瘋狂』來形容心情。」

唐天賜初登板享受到隊友的火力支援，不過他自己也很爭氣演出好投奪勝。 美聯社

升上大聯盟前，唐天賜在2A與3A投出1.43的防禦率，平均每九局送出多達14.2次三振，讓球團大為震驚。也因此，成為繼古登（Dwight Gooden）後，第二位在22歲或更年輕時，完成至少5局且僅失1分或更少的大都會菜鳥。對大都會球迷來說，看到唐天賜與傳奇一同被提及，已經是莫大驚喜。

唐天賜2022年選秀會以第七輪第13順位（總順位第209）被選中，簽下一份22.6萬美元的合約。他的背景相當特殊：高二時在加拿大安大略一預科學校投球，高三轉喬治亞的尊榮學院（ Premier Academy）。選秀當天已滿 19 歲，對高中生來說偏老。儘管如此，大都會仍選擇這位身高6呎1吋、出手動作很特別的右投，他在主要球路展現出相當不錯的垂直變化值（IVB）。透過增加力量，唐在2024年從高階1A大爆發，橫掃小聯盟三個層級，25 先發投113局，繳出34.1%三振率、24.1%K-BB、3.03FIP（支持數據為2.33FIP），他名列《Baseball Prospectus》2025年度百大新秀排第72 。毫不意外他在榜單迅速竄升，年中更新排名第20，棒球美國《Baseball America》將他排第42。我認為，當時的唐天賜不僅是前20，也是大都會體系最好的投手。

唐天賜投球動作神似林瑟肯，在大都會農場體系快速竄升，早就被視為農場最佳投手之一。 路透

唐天賜的表現，讓人不禁開始期待他能否成為2015年5月「雷神」辛德賈德（ Noah Syndergaard ）以來，最令人期待的超級新人。初試啼聲的他上限不僅於此，極有可能成為先發輪值的關鍵，雖然有可能保送多，或因第三球種不足而在後段賽事下滑，但確實具備頂尖投手的潛力。這案例，顯示總管史騰（David Stearns）在老闆科恩（Steve Cohen ）金援下，並沒延續傳統補強，想當初艾普勒（Billy Eppler）任期內簽下昂貴的先發打造大都會，像是薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）等，這些大牌的加盟深受球迷歡迎、票房高漲，但並未反映在戰績上。

史騰接掌大權走不同方向，不再簽下保險牌，而是找短約、培養新人。最明顯例子，就是米納亞（Sean Manaea ）與塞佛里諾（Luis Severino）2024年的成功，讓高層對他在 2025年運作更開放。史騰未停下腳步，簽下霍梅斯（Clay Holmes）轉型先發，將浪人坎寧（Griffin Canning）撿來大修，蒙塔斯（Frankie Montas）的合約也是佛心價，隨著新人麥克林（Nolan McLean）、唐天賜相繼爆發，以及一波新秀將上來，感覺史騰很享受不花大錢簽先發的成就感。

最近大聯盟球團拉拔的新人表現可圈可點，相對也引發媒體討論自由市場砸錢的必要性。若非洞燭機先，找大牌的失敗率其實不低，像是柏恩斯只投了11場就因傷報銷。 美聯社

在一系列操作前，外界以為史騰會大動作簽巨星，尤其是打線找來索托（Juan Soto），理應挑進類似柏恩斯（Corbin Burnes）這種塞揚獎投手才對。結果柏恩斯替新東家亞利桑那響尾蛇隊投了11場，就得接受韌帶移植手術養傷，球團現在還得付他超過3000萬美元等復原。另一個出乎意料的是前洛杉磯道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler），這應該符合史騰的偏好，結果是他先被移到牛棚發展，隨後就遭到釋出，得在費城人隊拿小聯盟約。

史騰彷彿手上有一副算計未來的塔羅牌躲過災難，無論他是否未卜先知，實際上自由市場的先發投手都成高風險投資。除了先前提到的二人，伊瓦迪（Nathan Eovaldi） 現在德州遊騎兵掛病號恐整季報銷，史奈爾（Blake Snell）整季只先發7場，其中5場發生在傷癒復出的8月份。吉布森（Kyle Gibson ）宣布退休、弗列爾提（Jack Flaherty ）表現低迷。史騰若想在自由市場挑好貨，幾乎都會踩到雷。

麥克林是大都會大物新秀開花結果的另一案例，8月中才上大聯盟，初登板就幫球隊終止3連敗，並且連續4場先發都奪勝投。 美聯社

一般人可能認為，一支隊伍不可能完全靠小聯盟體系打造成功的輪值。但畢竟是擁有「投手實驗室」的大都會隊，他們看起來最珍貴的資產都在農場內。從麥克林 、唐天賜、史普洛特（Brandon Sproat）、史考特（Christian Scott） 到其他較少被提及的新人，讓人覺得花大錢在容易受傷的先發投手身上，完全不值得。當然，這並不代表新人象徵著無限希望，很大程度仍靠自家養成體系爭氣與否，或最終高層熬不住把養好的未來之星拱手送出，就只為了換個名不見經傳的即戰力。唐天賜的成功初登板，不僅是場個人勝利，更是大都會新建隊哲學的一次完美驗證，證明耐心經營農場，確實能成為比盲目追逐大牌更聰明的致勝之路。