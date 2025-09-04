球速最慢依舊是王牌！37歲克蕭成道奇下半季最佳投手

18年過去了，道奇隊依舊要靠克蕭(Clayton Kershaw)。很多人都說克蕭的身手回不去了，他的速球均速只剩88.8英里、三振率掉到5.9，確實不比過往那位三屆塞揚獎與1屆MVP得主，但他今年明星賽後依舊繳出5勝1敗、3.16防禦率、42.2局、1.10WHIP、1.1fWAR的王牌級成績，儼然成為道奇下半季最佳投手。

克蕭無疑是近15年大聯盟最具宰制力的投手，當然也是無懸念的準名人堂成員。儘管他自2021年以來因傷已年年投不滿整季，但他去年更是碰上了空前的瓶頸，僅投7場、30局，防禦率為4.50，不禁讓人懷疑他的生涯能否繼續前進。在去年世界大賽後表達希望「終身道奇」後，克蕭今年以1年750萬美元的合約續留道奇。

其實克蕭2023年雖然只投131.2局，但依舊繳出13勝5敗的王牌級成績，防禦率與WHIP為優異的2.46與1.06。去年他的防禦率雖為不理想的4.50，但FIP(獨立防禦率)仍有3.53。而他球速下滑的問題其實早在2018年就存在了，該年也是他無法擠進塞揚獎票選前三名的開始，速球均速由前一年的92.9英里下滑到91英里。儘管如此，他2018到2024年的通算防禦率仍有2.83，因此對克蕭的質疑其實是多餘的。就算球速再慢，只要他還能健康投下去，依舊是值得倚重的強投。

在球威與K功下滑的情況下，克蕭是轉型技巧型王牌。 歐新社

克蕭因為等待手術復原之故，直到今年5月中才首次登板先發，那場球他出師不利，主投4局掉5分自責分，但隨後的比賽他已漸入佳境。目前累積9勝2敗、93.1局、3.28防禦率、1.18WHIP、5.9三振率、2.4保送率、1.8fWAR的成績，其中fWAR值在道奇隊僅次於山本由伸的4.0。

克蕭的狀態在明星賽後來到了巔峰。在本文截稿前，在下半季投球局數超過40的投手當中，他的fWAR值排在全聯盟第14位，雖不比他全盛時期的成績，但已達王牌投手的水準，而防禦率也是道奇最佳。然而下半季克蕭四縫線速球的均速僅88.6英里，是國聯最低。且他的K功不再，儘管他今年達成了生涯3000K，但他下半季的三振率只有5.5，為全聯盟第9低，已不在是當年能夠投出單季300K的強力型投手了。

在球威與K功下滑的情況下，克蕭是如何轉型技巧型王牌的？首先他下半季已找回控球，保送率2.11較上半季的2.66進步不少。此外他很少被擊出致命一擊，被全壘打率0.21與出色擊球率3.4%皆排全聯盟第4佳，擊球仰角8.6則排第17低，其中被全壘打率也優於他生涯的其他球季。

除了控球外，克蕭下半季之所以能成功還是靠他那顆招牌的滑球，他的速球球威雖然明顯下滑，但滑球仍保有85.5英里的球速，且依舊犀利，是他最能製造揮空與滾地球的球種。根據Fangrpahs網站的數據，克蕭下半季的滑球球種價值(Pitch Type Value)6.8爲全聯盟第2。

道奇雖有投手大谷翔平(圖)回歸，但得靠37歲的老大哥克蕭復出後撐場面。 路透

季前道奇隊擁有堪稱全聯盟最強的輪值陣容，除了既有的山本由伸與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)外，今年還補進兩屆塞揚獎得主史奈爾(Blake Snell)與「令和怪物」佐佐木朗希，另外還期待著「投手大谷」的回歸，反倒克蕭當時的狀況較不明朗而未在預期的五大輪值當中。但沒想到葛拉斯諾、史奈爾與佐佐木朗希相繼受傷，輪值中除了山本由伸始終維持穩定的表現外，還是得靠37歲的老大哥克蕭復出後撐場面，真不愧是道奇隊史最偉大的傳奇！