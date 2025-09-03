中職／資深洋投不再鐵打不動 羅力條款高牆依舊難越

「羅力條款」是在2020年底聯盟會議決議，通過在中職一軍年資待滿9季的洋將，可不受外國籍球員註冊人數限制。 聯合報系資料照 每到8月底就是各隊底定最後註冊名單的時間，許多球隊趕在此時進行戰力的檢視，藉此對季後賽最後衝刺。洋將向來是最重要的核心，好的外援可以幫助球隊戰績一飛衝天，因此這時球團總是想找更強的戰力，增加對手的不熟悉感，尋求更多出奇制勝的可能，所以更多的是許多外籍球員的異動。

然而今年的洋將名單，與前幾年有所不同，許多熟悉的面孔提早遭到註銷，4位在中華職棒4年以上的外援中，中信兄弟的德保拉、富邦悍將的富藍戈及統一7-ELEVEn獅的布雷克相繼遭到註銷，僅剩下味全龍的鋼龍及台鋼雄鷹的後勁留下。雖然球團目前都保留明年繼續合作的機會，但他們已非鐵打不動的主力，未來是否還能長久在台灣展現身手，或是挑戰「羅力條款」，都因此打上問號。

「羅力條款」為2019年時，富邦悍將替所屬的王牌洋投羅力所爭取，並於2020年底聯盟會議決議，通過在中職一軍年資待滿9季的洋將，可不受外國籍球員註冊人數限制。主要是鼓勵長期效力、穩定貢獻，並在符合一定年限與出賽條件後，可以不用佔用洋將名額。不過由於年限很長，除了象徵性以本土名額出賽一場的羅力外，後繼也僅有味全龍伍鐸達成。

自2020年就加入中信兄弟的德保拉，連年貢獻兩位數的勝投，是黃衫軍最倚重的洋投。他拿過勝投王、三振王、防禦率王、最佳十人、台灣大賽優秀球員、年度MVP，獲獎無數是中職近年最強外援。不過今年6月他因傷被下放二軍，8月中因傷未癒遭到註銷，無緣累計第6年年資。他已經37歲，雖仍是不錯的投手，但壓制力已不如以往，看來是非常不容易取得本土資格。

與德保拉競爭多年，同樣加入6年的布雷克，不過他2020年下半年才加盟統一7-ELEVEn獅，且2022年開刀影響，加上今年只累計4年年資。他是獅隊2020年台灣大賽的優秀球員，且在2021年拿下勝投王，至今累計50勝，僅次上古神獸柏格及王漢外，是獅隊近年最強的洋投。但因為他常先盛後衰，下半季不如上半季威猛，讓他即使拿到複數年合約，仍被提前註銷。

布雷克2020年下半年才加盟統一獅，且2022年開刀影響，加上今年只累計4年年資。 聯合報系資料照

2022年季中才加入富邦悍將的富藍戈，過去在韓職及墨西哥聯盟的成績，來台前並不被眾人看好。但教練運用他極快的火球，讓他壓陣牛棚，收到不錯的效果，雖然局數不多，但長期待在一軍，依舊累計4年的一軍年資。雖然帳面成績依舊亮眼，但三振能力退步，加上球隊想補強先發戰力，讓他中職生涯戛然而止。他目前32歲還有機會挑戰羅力條款，但還剩多少戰力及定位，成為影響的關鍵。

他們共同的問題，都在於來台多年後，已不復當年神勇。中職即使擴編後，球隊數仍偏少，各隊對戰次數多，早已經被其他球隊反覆研究破解之道，若無持續進化，很快就會被識破。加上連年的奔波，台灣的溼熱的天氣，難免有傷勢影響，都可能影響表現，讓他們優先順序不斷往後挪。他們遭到提前註銷，突顯出洋投在台灣要長期穩定貢獻，必須同時兼具健康、球威、與適應能力，稍有不慎便可能遭到汰換。這些因素交織之下，使得「羅力條款」成為近乎不可能的挑戰。

目前最有機會挑戰羅力條款，是味全的鋼龍，加上今年他已累計5年年資，不過他已經35歲。 聯合報系資料照

目前最有機會挑戰羅力條款，是味全的鋼龍，加上今年他已累計5年年資，不過他已經35歲，是否有意打拼到40歲並不確定。另外台鋼的後勁，雖然來台第5年但去年差2個出局數未達標，因此只有4年年資，而且他同樣要打到40歲才可取得。

儘管羅力條款提供外援們一個目標，但現實是門檻實在難以翻越，即使球隊及球員心有餘，但多數力不足。現在對洋將的要求越來越高，因此來台時多半已是中生代的28至32歲間，要連續多年要穩定出賽，還要常保健康及持續進化，到生涯末期才能取得這樣的福利。今年有3位老面孔提前遭註銷，應可以藉此機會檢視規章，留下更多願意替中職打拼，且勞苦功高的外國好朋友。