期待英雄勝過王牌！中華隊征戰U18世界盃陣容大解析

2025年第32屆U18世界盃青棒錦標賽將於9月5日至14日在日本沖繩舉行，中華代表隊自7月中展開階段性培訓，總教練廖宏淵表示，目標當然是冠軍，希望選手平常心，專注在場上，成績就交給老天爺。

中華隊以台中市為主體，精選20人最佳陣容，包括7名準職棒球員，其中高三、高二生各9人，高一生2人，廖總不諱言，跟其他球隊相比，中華隊平均年齡應該是最輕的，且高三投手僅有陳世展、鍾亦恩、王奕翔3人，勢必要扛起較大的責任。

「打擊、守備不擔心，投手部分較令人擔心，尤其是控球」，廖宏淵說到，國際賽各隊都有一定實力，一場比賽能打多少分數有限，通常投手自爆比較多，「別人打安打是他厲害，自己投保送是笨蛋，我從玉山盃冠軍戰體驗很深。」

鍾亦恩有機會首戰亮相。圖／棒協提供

中華隊名單中雖僅7名投手，不過張乙安、林珺希兩名二刀流選手也是戰力，目前設定先發為鍾亦恩、陳世展、何樺、劉任右、賴謙凡，中繼為王奕翔、何樺，蘇嵐鴻、林珺希則定位後援，至於張乙安以野手為主，也要幫忙負擔一些局數。

打擊棒次也有想法，開路先鋒交給帕蘇拉˙塔基斯利尼安，蔡琞傑接續第二棒，張乙安、吳承皓、江庭毅則是中心打者，張育豪、許書誠、曾聖恩銜接後段棒次，第九棒就看守備位置，安排游能茗或楊才鋒，指定打擊(DH)則是張育豪、江庭毅其中一人，廖宏淵說，「張育豪、江庭毅一個蹲捕、一個打DH，游能茗如果外野先發，有可能三個捕手同時在場上。」

守備基本陣型也出爐，捕手由張育豪、江庭毅輪替，一壘交給曾聖恩或林珺希，二壘、游擊則是吳承皓、許書誠，三壘安排張乙安，至於外野三個位置，帕蘇拉˙塔基斯利尼安負責中外野大關，左外野手由蔡琞傑擔綱，右外野手則是游能茗或楊才鋒，而李楷棋則是工具人，除了捕手外，內外野位置都可守。

賴謙凡（左）可望扛下首戰先發。圖／棒協提供

中華隊首戰將與中國交手，廖總表示，勢在必得，會派出控球穩定的投手先發，賴謙凡、鍾亦恩二擇一，賴謙凡的球不會亂跑，又有球速，是最有可能的人選。

53歲的廖宏淵原名廖述仁，曾是職棒球員，退役後就在興大附農(前身為台中高農)執教，有過小馬聯盟國際賽帶隊資歷，首次掌舵U18中華隊，將挑戰自2019年後的首座金盃，他坦言，外界都在關注，「不是穀保、平鎮組訓，大家都想看我們可以打到哪裡」，儘管投、打沒有王牌，教頭深信，看臨場狀況，也許會有意想不到的選手跳出當英雄。