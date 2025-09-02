林書豪「破圈」地位為無可取代 台籃震盪與損失難以估計

37歲林書豪宣布退休，台灣職籃所受到的震盪和影響難以估計。

首先是新北國王衛冕之路。林書豪仍是台灣職籃兩聯盟頭號球星和看板人物，不只是對新北國王戰力帶來巨大影響，少了林書豪控場和牽制力，新北國王衛冕肯定會遇上最大麻煩與挑戰。

林書豪相當於一名洋將戰力，他還是全隊關鍵球和控球、一對一最具關鍵性球星，國王少了林書豪，戰力和團隊都會受到最大折損。

37歲的林書豪還是能統治台灣職籃，少了他國王戰力大折損。圖／新北國王隊提供(資料照)

林書豪是上季國王奪冠總冠軍賽最有價值球員，一名37歲老將還能統治聯盟，展現主宰比賽能力，國王衛冕之路肯定艱辛。

其次是TPBL聯盟網路聲量、收視和關注力。

TPBL即將進入第二個賽季，這是聯盟起步和起飛極重要行銷關鍵時機，但林書豪退休，TPBL網路聲、量收視率、票房和關注力勢必受到影響。

林書豪吸粉能力在台灣籃球圈無可取代。聯合報系資料照

林書豪擁有龐大受眾和鐵粉，從NBA到台灣職籃不離不棄，豪粉不只能帶動收視、票房和網路話題，更重要的是「破圈」，突破同溫層，拉攏新球迷和職籃新粉，台灣職籃一直很難突破瓶頸就是沒有破圈，林書豪吸粉和引起討論、關注力都是史上第一，那不只是球技和人氣，更重要的是林書豪來自NBA名氣和人格魅力。

林書豪退休，這些長年跟隨林來瘋鐵粉和豪迷都失去寄託，附加價值和牽 影響都會跟著放大，這是TPBL和國王新賽季必須要面對難題。

即使只來台灣3年，林書豪已成為不少小球迷的偶像。 聯合報系資料照

在台灣職籃三個賽季，林書豪吸粉和票房、商品銷售魅力一直是球隊行銷招牌，更是客隊最大利基，沒有林書豪整個聯盟商機和關注力可能都會重創。

最後是聯盟必須儘快找到票房門面和看板人物。

台灣職籃有兩大能賣票看板人物和門面，第一個是PLG聯盟林志傑，第二個是TPBL聯盟林書豪。

TPBL失去了看板林書豪，PLG的看板林志傑也幾乎只剩最後一季，未來已無法再看到兩人正面對決。聯合報系資料照

42歲林志傑持續退化，市場影響力和票房魅力已經非常有限。37歲林書豪決定退休，對TPBL和台灣職籃整個聲勢和關注力都會帶來震盪下挫。

不管是PLG聯盟還是TPBL聯盟，都需要儘快找到另一個看板人物和聯盟新星，持續在行銷和市場上維持高檔關注力和熱度。

PLG和TPBL兩聯盟過去一年分分合合、談談吵吵、爾虞我詐「鬧劇」收場，多少讓球迷感到厭煩，更影響總體觀瞻和形象。

球迷都很可愛也很單純，球迷就是喜愛林書豪，被林志傑名氣和努力感染，這就是球迷買單最大動力。

兩聯盟都一樣，積極塑造新星，找到像林書豪和林志傑一樣的人氣球星和看板人，這才是聯盟突破現況，破圈開創更大市場最重要目標。

林書豪退休代表台灣職籃真正要邁向下一個世代了。聯合報系資料照

感謝林書豪過去三年為台灣職籃帶來的高潮和各種高峰，林書豪退休不只是一個世代結束，也是另一個新世代開始。

誰是林書豪接班人？台灣職籃該怎麼做才能真正破圈?新北國王連續兩年摘下台灣職籃PLG、TPBL兩聯盟總冠軍，林書豪退休，國王還能保持顛峰戰力和衛冕實力?

時間會給我們答案。