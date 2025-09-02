中職／一年時間過去還是17敗 這些問題不解悍將明年一樣慘

一年過去，富邦的8月惡夢再度上演，雖說今年勝場數進步了一場，但仍與去年一樣單月慘吞17敗，整月下來只有5勝17敗，又從領先集團一路滑落到墊底，本季已無與其他各隊競爭的機會，究竟富邦在這兩個8月的投打狀況有什麼異同，導致連兩年都掉進同樣的泥沼中？

富邦去年8月的團隊防禦率及WHIP分別是4.45及1.44，場均失分是4.48分，當時陣中主力洋投有羅戈、藍力(現鑀龍)及杰戈等，3人表現穩定，藍力的ERA+近100，其他2人都超過130，而本土投手的表現並不好，黃保羅、江國豪、陳仕朋的防禦率都在4以上。

仕朋近兩場先發都是優質先發。記者侯永全／攝影

今年的先發洋投陣為力亞士、魔力藍、布坎南及鈴木駿輔，4人表現與去年相比並沒有相差太多，反而要說還好他們維持住去年的水準，加上陳仕朋近兩場先發內容也有頂住4、5號先發的位置，使得富邦今年8月的團隊防禦率及WHIP分別為4.01及1.34，場均失分是4.14分，都優於去年，否則就連拿5勝都是高難度。

悍將好不容易找到堪稱Ace的王牌洋投布坎南，但他周日因右腿拉傷提前退場，若需長期缺陣將是雪上加霜。記者侯永全／攝影

這樣看來，8月慘案再度發生，主因在打擊嗎？再來簡單比較兩年的團隊打擊數據。

去年8月的團隊打擊三圍(打擊率、上壘率、長打率)是2成23、3成、2成82，場均得分為3.14分，主力打者的打擊是一片倒，只有高國麟及王正棠的打擊率高於2成5，連張育成也僅有2成17，但他打出3轟是全隊最多，貢獻了10分打點。

張育成在8月有3成以上打擊率、3轟、13分打點的成績。記者侯永全／攝影

接著來看今年8月，2成42、3成13、3成22的打擊三圍都優於去年，張育成的打擊率在3成以上，同樣有3轟、13分打點的好表現，林岳谷、林澤彬及申皓瑋的打擊率也都高於2成5，傷癒復出的張進德更有3成68的好表現，打擊部分不再呈現全倒的狀態。

而如果與其他隊伍在8月的打擊數據比較，富邦的打擊率及長打率雖是最低，與龍頭中信的2成49的差距並不算太大，上壘率甚至還排聯盟第3名，不過總得分僅有58分，不但是聯盟最少，且約只有中信的一半，場均得分也是比去年低的2.64分，造成這種現象的最大原因就是得點圈打擊率。

中信的打擊率雖只有2成49，但得點圈打擊率卻高達3成28，其他各隊為台鋼2成48、味全2成54、樂天2成57、統一2成55，大約都在2成5左右，如果在滿壘時，各隊的打擊率則都超過3成，樂天還高達5成，相對之下，富邦得點圈打擊率只有2成24，滿壘時更是13個打數沒有安打，且有4成的被三振率，這完全顯示出富邦8月得分低落的原因。

悍將貧打的問題若不解決，明年戰績還是很難會有起色中央社

時間拉長到整季來看，富邦的得分能力也是6隊之末，得點圈打擊率2成32與8月差不多，打擊問題其實已經算是老症頭，多年過去一直沒有改善，這可以分成幾個部分來討論。

第一個是球員打擊能力本來就不佳，以上周末對統一系列戰所排出的先發打線來看，9人中就有4人打擊率不到或是2成左右，板凳上也沒有稍微穩定的代打者，得分能力不佳是必然，這又有球員本身實力及後天養成兩方面的問題，這些問題起源自於近幾年的選秀策略及農場訓練，沒有選進太多具打擊潛力的年輕好手，農場自然養不出有打擊威脅性的打者，即使選進這類型的新秀，養成計畫不夠完善或是沒有給予足夠的上場時間，也只會埋沒這些年輕好手，偏偏這都不是短時間能改進的，幸好今年球團高層變動後，對於選秀策略及農場育成有自己的想法，在這方面仍可期待。

既然球員養成不是一蹴可幾的，那教練團的功能就十分重要了，即使季前改聘曾在樂天執教過的鮑伊擔任打擊教練，陳連宏也在8月中兼任打擊教練，似乎都對團隊打擊狀況沒有幫助；而戰術利用也是一種方式，適宜的戰術能在乾旱期創造出更多得分契機，只要分數進來，球員的壓力不會這麼大， 應能打出較好的成績，當然，這也得教練團有調度功力及球員有執行力才能相互配合成功。

申皓瑋8月因傷休養了兩週的時間。聯合報系資料照

另外，如其他隊伍在為拚進季後賽做最後衝刺，每場比賽的強度越來越強，甚至於對戰陌生新洋投的機會增加，還有球員身心兩端狀態，包括體能上的撞牆期，如黃保羅、李東洺等已超越去年的投球局數，身體傷勢影響如申皓瑋等，及面對得點圈有人及滿壘時的心態等，或多或少都是富邦在8月戰績慘澹的原因，球員的傷痛無法避免，帶傷上陣跟咬牙苦撐不是正解，但心理層面的建設可從平常做起，加上其他問題的逐步解決，這支球隊才會朝更好的方面前進。