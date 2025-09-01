日職／阪神猛虎超級獨走 季後賽若遭翻盤恐掀制度改革

氣勢如虹的阪神虎隊在8月26日擊敗橫濱DeNA之後，成為今年兩聯盟最快拿下球季第70勝的球隊，27日再獲勝之後勝場比敗場多的場次來到了本季最多的29場。在對巨人的連戰後戰績來到72勝44敗3和、勝率0.621，魔術數字降到個位數的M9，與第二名的巨人隊之間已經有高達15場勝差。

如此大的差距，讓阪神虎隊不僅封王在即，而且值得探討的是第二名、第三名的球隊如果最後連5成勝率都不到，中央聯盟的CS季後賽該如何展開。截至30日為止，阪神虎隊以超過6成2的勝率獨走，第二名的巨人（57勝59敗3和、勝率0.491）、並列第三名的橫濱DeNA以廣島鯉魚（53勝60敗5和、勝率0.469）則都是不及5成。巨人隊後面如果努力，拚上5成還有機會，但依照在後面緊追的橫濱DeNA、廣島、中日這幾隊目前的狀況，的確有很大的可能性會帶著距離5成關卡有一段距離的成績去打季後賽。如此一來，CS季後賽制度是否需要設立條件等議題，勢必又會被提出來熱烈討論。

雖然這個議題每年都不免成為季賽尾聲的焦點，不過今年的阪神虎獨走差距實在是近年少見，太平洋聯盟戰況則是軟銀、日本火腿雙強鼎立，誰封王都不奇怪，最終勝差應該差距不會超過2-3場。雖然第三名的歐力士落後將近10場，不過勝率穩定保持在5成以上，因以央聯的大幅差距屆時勢必會讓「必須達成5成勝率以上才能取得季後賽資格」的條件再度被討論。

央聯的超級王者阪神虎成為炙手可熱的球隊。 阪神虎IG

尤其橫濱去年也是帶著勝場高過敗場僅僅些微的2場「超低標」殺進季後賽，卻在季後賽先破阪神，再打敗超過高達18場的巨人一路挺進日本總冠軍賽，最後甚至擊退太平洋聯盟冠軍軟銀鷹隊，奪下日本一總冠軍。橫濱DeNA獲得1998年之後，隊史相隔26年的日本一，加上一路演出不放棄的「下剋上傳奇」，引起相當大的話題。不過畢竟是例行賽2場「儲金」、勝率0.507對例行賽儲金43、勝率0.650的軟銀，這樣只因為短期比賽狀況好加上氣勢而勝出，對於許多以例行賽成績至上，期待在總冠軍看到真正兩聯盟王者對決戲碼的球迷來說，還是無法認同。

2014年阪神虎隊在季後賽第二輪擊敗第一名的巨人，當時的阪神監督和田豐曾在致辭時表示：「中央聯盟優勝是巨人，我們會以代表中央聯盟的準備去角逐日本總冠軍！」這一段謙虛的談話獲得了巨人隊球迷掌聲。不過當時巨人、阪神兩隊勝差7場，其實已經到了巨人球迷能夠以祝福心態看待的極限，今年中央聯盟如果像現階段超過15場勝差，央聯的超級王者阪神虎一旦不幸在季後賽成為被逆轉的一方，球迷還能夠用祝福的心態看待嗎?恐怕會是一個耐人尋味的問題。