中職／本季投球成績下滑沒差 黃子鵬FA依舊超級搶手

樂天桃猿低肩側投「老虎」黃子鵬在2017年以第7輪指名進入職棒，今年球季已滿8年年資，由於他是文化大學畢業挑戰職棒，依據聯盟規章，他已取得FA自由球員資格，球季結束可望行使FA權利，勢必成為自由市場搶手貨。

或許有人會說，本季黃子鵬表現不佳，先發18場只拿下4勝，另吞下7敗，防禦率4.78，被打擊率0.316，每局被上壘率1.50，帳面數據並不理想，年底若投入FA市場，身價恐怕受影響。

但別忘了，先發本土投手在中職屬「稀有財」，2019年黃子鵬拿到中繼王，2021年轉任先發，2022年勇奪防禦率王，這5年他已先發投了104場，累計626.2局投球，平均每個球季可以投21場先發，平均能吃下126局，平均防禦率3.42，光是先發可吃下的局數就很有價值了，而且進職棒多年他不曾受過大傷，人格特質和球星魅力俱佳，各方面條件不俗，他也是近年中職少數能穩定吃局數的本土先發投手，光這幾點就很有價值。

中信兄弟外野手詹子賢去年只敲出1發全壘打，打擊率0.255，球季結束行使FA權利吸引多隊報價。中信兄弟隊提供

還有別忘了，中信兄弟外野手詹子賢去年只敲出1發全壘打，打擊率0.255，球季結束行使FA權利吸引多隊報價，台鋼雄鷹甚至端出7年保障月薪90萬的天價合約，合約走完至少可領7560萬，若加上激勵獎金總計破8000萬，最終詹子賢決定續留黃衫軍。

也就是說，自由球員的身價不只是單純從該季的成績來評估，更要從有需求的球隊來定價，追求的球隊多了，自然可以抬高身價，詹子賢就是很好的例子，黃子鵬也是如此。

今年球季結束黃子鵬若投入FA市場，絕對會吸引許多球隊追逐競價。就拿台鋼雄鷹來說，明年雄鷹軍團多一名洋將的優惠紅利消失，若現行中職洋將制度不變，台鋼雄鷹想要留下超強洋砲魔鷹，勢必得厚植先發本土投手戰力，黃子鵬就是一個非常好的選項，如果台鋼雄鷹搶到黃子鵬，先發輪值就多了一個固定能吃局數的本土投手，再加上江承諺和可轉先發的陳柏清、黃子豪，如此一來台鋼雄鷹就有底氣和魔鷹續約，持續壯大先發打線。

味全龍也很需要黃子鵬，今年球季結束味全龍王牌投手徐若熙很可能旅外發展，先發輪值頓時少了一員大將，加上團隊打擊並不穩定，仍有找洋砲助陣的空間，味全龍如果能延攬黃子鵬，不但能彌補徐若熙出走的戰力空缺，也能找洋砲提升攻擊火力。

味全龍也很需要黃子鵬，今年球季結束味全龍王牌投手徐若熙(圖)很可能旅外發展，先發輪值頓時少了一員大將。 中央社

統一獅在古林睿煬旅日發展後，今年球季幾名本土投手難以支撐先發輪值，本季統一獅本土投手先發24場只拿到5勝，防禦率4.57，無論是胡智爲、郭俊聯或周彥農表現都不理想，年輕左投林詔恩又因傷整季報銷，如果統一獅能延攬黃子鵬，再加上先發3洋投，才有比較完整的先發輪值戰力。

兩大金控球隊中信和富邦銀彈充足，中信兄弟除了傷癒復出的鄭浩均之外，始終缺乏穩定的先發本土投手，富邦悍將若想找洋砲補強打線或找洋投擺牛棚，兩隊都有搶黃子鵬的誘因。

當然，樂天桃猿一定會極力留下效力多年的黃子鵬，只是代價絕對不會太低，今年黃子鵬推測月薪約70萬左右，他才31歲，生涯也沒受過大傷，應該可以再投好幾年，無論是樂天或其他球隊，想要將黃子鵬納入麾下，勢必得端出一張超大型合約。

黃子鵬是世界12強賽事奪冠成員之一，證明其身價。 聯合報系資料照

評估一名先發本土投手的價值，不能只看勝投、防禦率、被打擊率、每局被上壘率，耐不耐投，有沒有辦法吃局數，身體健康狀況都是重要的參考數據，黃子鵬即將達成連5季百局里程碑，光這一點就很不容易了，古林睿煬過去征戰中職多年，也只有2個球季達成百局投球，徐若熙更是掛零，富邦悍將左投陳士朋去年達成連6季投球滿百局，大概是近年少數可以和黃子鵬並駕齊驅的先發本土投手，這就是他們的價值所在。