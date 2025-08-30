重建不再是未來式！馬刺準備收割「斑馬時代」第一波勝利

上賽季馬刺隊打出34勝48敗，以西區第13名作收，連續三年在西區倒數三名徘徊。然而，新賽季馬刺卻是一支真正可以期待的球隊，從兩年前的夏天馬刺神抽狀元籤、並選擇溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的那一刻起，一場漫長而耐心的重建計畫悄然啟動。如今三年過去，上季的溫班亞瑪因傷只打了半季，但只要溫班亞瑪健康回歸，一切都會不一樣，馬刺手中不再只有未來，而是滿手天賦準備迎來第一波收割。

事實上不只溫班亞瑪，馬刺多的是等待兌現天賦的年輕人，他們不再只是耐心堆疊籌碼的潛力股，而是準備將長線布局轉化為收益的成長股。這一年，也許馬刺還不會奪冠，但他們會讓全聯盟知道—聖安東尼奧這座城市不再是陪打的配角。

從馬刺神抽狀元籤選進溫班亞瑪起，他就被視為聖安東尼奧這座城市重返榮耀的救世主。 美聯社

當年馬刺神抽狀元溫班亞瑪後就圍繞著他建立球隊體系，他的成長速度也很驚人，生涯第二年就入選全明星賽，展現出最佳防守球員級別的影響力，攻擊端也逐步磨練出面框單打、三分穩定性與擋拆應對的成熟度。雖然上季出賽46場不多，但平均24.3分11籃板3.7助攻3.8火鍋1.1抄截，在攻守兩端都已具備當家球星的影響力。

不過馬刺的重建從來不只是一人計畫，還有上季季中交易換來的福克斯(De'Aaron Fox)，他因傷提前報銷僅打了17場球，新球季會是他在聖城的第一個完整球。他是馬刺近年來第一位能真正主控節奏、創造空間並吸引防守，還能夠自主進攻的核心控球。27歲的福克斯即將迎來職業生涯的顛峰期，和溫班亞瑪為雙主軸搭配的黑衫軍體系令人期待。

上季新人王卡瑟爾球風樸實無華，是馬刺最喜歡的球員類型。 路透

除了福克斯之外，馬刺更在今年選秀會以榜眼身份，拿下被公認的當屆第二人哈波(Dylan Harper)，一次補足控球輪替。哈波擁有6尺6吋出色的身材規格與體能爆發力、左手的大型控衛，像是哈登(James Harden)與布朗森(Jalen Brunson)的混合體。他具備強大持球破壞力與進攻創造能力，由他持球主控的潛力，是馬刺急缺的進攻發動機。儘管他還有一般新人常見決策與投籃穩定性的課題，但進攻天花板極高。同時在防守端，他於夏季聯賽所展現出的協防覆蓋範圍也令人驚艷。預新賽季他將從板凳出發，成為馬刺二陣最具指標性的控場指揮官。外界有和福克斯出現排擠效應的雜音，不過目前兩人在攻守球風有所互補，對馬刺來說還是甜蜜的負擔。

確立了控球核心與攻防主軸後，馬刺在搖擺人方面的天賦與人手，更是球隊這套體系能有多高上限的關鍵。有上季新人王20歲的卡瑟爾（Stephon Castle），25歲的得分好手瓦賽爾（Devin Vassell），中生代在板凳打出存在感的強森（Keldon Johnson），場上能扛多個位置的前鋒索漢（Jeremy Sochan），連續三年82場全勤，表現穩定，上季轉戰馬刺有冠軍經驗的33歲老將巴恩斯（Harrison Barnes），以及可望跟在巴恩斯身邊好好學習的菜鳥前鋒布萊恩(Carter Bryant)。馬刺在側翼的選擇眾多，並且都是球風沉穩實用的球員，相當適合馬刺文化。如何培養與製造戰術給這些優質的綠葉，甚至是拉拔出三當家角色，都是教練團重要功課。

馬刺今年用榜眼籤選了本屆第二人哈波，補上了後場輪替，而他在夏季聯賽的表現也讓人驚艷。 路透

拿新人王卡瑟爾來說，他不是那種華麗的打球風格，沒有三分球狂轟猛炸，也不是刷數據的網紅型新秀，甚至不是這支球隊的運轉引擎，卻是上季撐起攻防兩端細節與節奏的骨架。他的球風讓人聯想到年輕版的退役名將伊古達拉(Andre Iguodala)，切入強硬、傳球準確、無球跑位聰明，更是能守1至3號位的萬用防守插座，是波波維奇最喜愛的類型之一。波總曾在卡瑟爾拿下新人王後表示，「他是一名讓比賽變簡單的球員。這是最難的能力，他卻讓它看起來如此自然。」

卡瑟爾在例行賽中期成為主力外線大鎖，以他的潛質，絕對有能力幫溫班亞瑪守錯位、為福克斯補防，關鍵時刻做到解圍的功用。他是馬刺陣中最不被數據定義的存在，能拿下新人王除了靠他自身天份與努力外，更是象徵馬刺新一代體系開始成形的指標。

禁區方面，馬刺在今夏補強了能分擔溫班亞瑪護框重任的7尺2吋長人柯內特（Luke Kornet）、與經驗老道的歐林尼克（Kelly Olynyk），兩筆操作我認為都是相當棒，能帶來實質效應的綠葉補強。

瓦塞爾、溫班亞瑪與索漢三人已有成熟默契，只要指揮官福克斯能融入體系，馬刺本季就會是收成期！ 路透

若溫班亞瑪與福克斯保持健康，卡瑟爾延續新人王氣勢，加上哈波，索漢、瓦賽爾，巴恩斯，柯內特等一票角色球員穩定給予援助與驚喜，那麼2025–26賽季的馬刺將有本錢正式向西區前六發起挑戰，目標不再只是在重建期中前進，而是「回到季後賽，重新打造傳奇。」

以這樣的陣容深度，馬刺有足夠條件在新賽季完成前進西區附加賽的最低門檻，理想情況則是西區第六至第八種子，超額驚喜則是溫班亞瑪與福克斯聯手成效奇佳，一路挺進西區第二輪。相信新一季的馬刺不再只是令人期待而是會讓人害怕，這不是還在醞釀的過程，而是這支千禧年時代的傳統強權正準備綻放實力，重新加入季後賽爭霸的第一波驗收期。