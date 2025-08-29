詹姆斯、柯瑞「夢幻合體」非不可能 2026年夏天迎來最好機會

美國NBA記者Jake Fischer最近透露，過去18個月勇士曾多次嘗試跟湖人交易詹姆斯，組成「詹柯夢幻」搭檔。

這不是什麼新的勁爆消息，勇士老闆拉科布喜歡詹姆斯更不是新聞，拉科布早就公開坦承，他期待有一天柯瑞和詹姆斯可以成為隊友一起奪冠。對勇士和NBA來說，詹柯夢幻合體不一定就是NBA大結局，但這也是全世界都想看到的夢幻故事。

柯瑞想不想跟詹姆斯一起打球？肯定想。2024年巴黎奧運美國男籃已經證明「詹柯聯線」是收視保證和球迷共同期待，詹柯合體未必天下無敵，誰不想看！

詹姆斯想不想在生涯末期跟柯瑞成為隊友？再次成功奪冠，肯定是。只是詹姆斯地位和處境不能公開談論，他是湖人，是唐西奇隊友，他在湖人還有14個兄弟隊友要一起奮戰，那裡能公開表態「我不想為湖人打球，我想去勇士跟柯瑞成為隊友」。

新華社

2026年夏天詹姆斯成為自由球員，詹柯夢幻合體，值得期待。

現階段勇士是不可能和湖人完成交易，湖人也不會跟勇士談交易詹姆斯，幾個關鍵原因：

1、詹姆斯有交易否決權，除非詹姆斯自己要求被交易，否則湖人不會主動跟勇士談交易，被動也不會。

2、勇士沒有任何交易籌碼可以打動湖人、完成交易。除了柯瑞，勇士能擺上交易談判桌的球員，湖人都不會感興趣。

3、交易薪資不對等，也很難對等。詹姆斯年薪逾5000萬美元，勇士除了沒有空間，也不會拆團出手巴特勒、格林兩名高薪主力前鋒，那麼這筆交易就很難談下去。

4、湖人現在做的就是圍繞唐西奇建構未來球隊，出清薪資空間，拿下潛力新人和首輪籤才是湖人想要的籌碼，老將球星或不能釋放薪資空間交易，湖人都不會點頭。

5、湖人心裡是要送走詹姆斯，但不能說。詹姆斯心裡也想要離開，但更不會說，因此雙方只能卡在這裡，尷尬勉強湊合再打最後一季。勇士也沒有著力點可以切入跟湖人談交易詹姆斯。

路透

詹姆斯和他的經紀團隊很懂市場和情勢，詹姆斯其實更懂情勢和爭冠組合關鍵元素。

說個故事，2017年夏天厄文擺明想要離立騎士，證明自己可以帶領球隊奪冠，25歲厄文年輕氣盛又不懂事的任性離開，讓詹姆斯非常沮喪。

當年騎士教練魯隆魯回憶這段往事，「當時厄文主動要求離開，最終被騎士交易送到塞爾蒂克，詹姆斯呆坐在椅子上10分鐘沒發一語，騎士當年爭冠黃金陣容出現大破口，更多人誤解是詹姆斯逼走厄文…。」

詹姆斯最清楚厄文實力和能耐，他們一起在2016年逆轉勇士，為克里夫蘭帶回52年隊史第一座NBA總冠軍。就像詹姆斯了解戴維斯能為湖人帶來什麼，2020年詹姆斯和戴維斯合體，湖人成功奪冠。

2025年詹姆斯也了解唐西奇能為湖人帶來什麼，但唐西奇的能力和打法，跟厄文無法防守的超級得分殺手球路不同，也跟戴維斯禁區攻防主宰力完全不一樣。眼前一切完全超乎詹姆斯意料。

詹柯「夢幻合體」只能等待2026年夏天詹姆成為自由球員。 路透

詹姆斯心裡也很困惑，該如何在湖人與唐西奇合體，成就隊友凝聚最強團隊，率領湖人再一次成功奪冠攻頂。主客觀因素和現實情勢，詹姆斯眼前也只能順著命運安排和情勢再拚一次。

詹柯「夢幻合體」只能等待2026年夏天詹姆成為自由球員，希望柯瑞和詹姆斯2026年夏天都還有滿滿油箱，可以再次讓世界震撼。