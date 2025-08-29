中職／洪一中拋各隊「多1名洋砲」議題 比賽會更精采嗎？

台鋼雄鷹明年沒有洋將的優惠，洋砲魔鷹會不會留成為焦點？總教練洪一中順勢拋出「多1個洋砲，職棒才會更好看」的議題。的確，站在比賽好看、精彩度來看，各隊明年多一個洋砲，會讓各隊較勁更有可看性，聯盟也真的可以思考多一位洋砲的洋將規定。

中職元年每隊最多可以登錄5名洋將，每場比賽最多可以4人上場，且同時上場的洋將不能超過3人，1992年放寬為每場最多可使用5人，1997年修改外籍球員規定為每場最多可使用7名洋將，同時上場4人，1998年再改為每隊最多可登錄12名洋將，每場最多可使用8人，同時上場3人。

在那個時代裡，各隊都有都有不少洋砲，哥雅、鷹俠、康雷、路易士、帝波、馬斯、坎沙諾、大帝士…等至今都讓人津津樂道，經常一場比賽就有3位洋砲加1位洋投同時在場。

前兄弟象路易士，仍是至今令人難忘的洋砲。 聯合報系資料照

2000年由於兩聯盟競爭以及假球案影響，各隊減少開支，每隊只能登錄2名洋將，不可以同時上場，兩聯盟2003年改為每隊可登錄3名洋將，每場可使用3人，但只能同時上場1人，這是實施最久的洋將制度。

直到2019年領隊會議在季後通過，2020年起放寬每隊可註冊4名洋將，一軍登錄3人、同時上場2人，這是目前中職的規定。但針對新加入的球團，一軍前2年球季最多可註冊4名洋將，一軍登錄上限4人，同時上場3人，但4名洋將不得同一位置，新球隊可註冊3投1野洋將。

台鋼雄鷹去年一軍第一個球季找來洋砲魔鷹，堪稱近年來最能適應中職、表現最好、最有人氣洋砲，是去年的打點王及全壘打王，今年魔鷹續留，目前是全壘打王，但安打暫居第2、打點暫居第3。

中華職棒24日在台北大巨蛋由台鋼雄鷹交手中信兄弟，雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）（圖）單場5打數2安打，貢獻1分打點，幫助球隊追平比數，帶起攻勢打下勝利。中央社記者張新偉攝 114年8月24日 中央通訊社

由於魔鷹的高人氣及好表現，才有明年台鋼雄鷹沒有洋將優惠之下，會不會續留魔鷹的討論，這真的是引發明年各隊增加1位洋砲的關鍵，如果魔鷹表現不如預期，應該就不會再這個議題出現。

魔鷹確實是中職這些年找來的洋砲中，待最久且最可以融入的洋砲，台鋼雄鷹明年不留他，對戰力是一大損失，但留他之後，一軍剩下2位洋投可以運用，的確也會影響戰力，洪總拋出各隊明年多一位洋砲，的確是符合台鋼雄鷹的戰力需求。

雖然說，各隊多一名洋砲後，對打擊戰力多多少少會有幫助，但前提是要找到好用的洋砲。依目前6隊的隊型來看，富邦悍將就非常需要一位洋砲來補強打線，跟張育成搭配連線。其他4隊的打擊戰力，若找對了洋砲，打擊火力也會大大加分。

富邦悍將隊新洋砲霸帝士首次在自辦熱身賽出戰。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將前幾年曾找來霸帝士、卡洛斯、紐那斯，都未能發揮應有戰力；味全龍洋砲龍德力、谷德溫、赫雷拉也沒打出成績，今年也都沒有再找洋砲，即使味全龍今年多了可以當本土使用的洋投伍鐸，補強還是以洋投為主。

洪總開了第一槍之後，中職聯盟真的應該積極討論明年各隊多一位洋砲登錄的可行性，這樣子一來，各隊的戰力會拉近，比賽的精彩及好看真的會大增，不會有5隊競爭、一隊落後的狀況。