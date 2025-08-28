釀酒人和教士近兩個月戰績熱歸熱 最終想要奪冠卻缺一味？

釀酒人隊自6月25號以來，戰績為39勝14敗，全大聯盟第一，教士為32勝23敗，在國聯排第二。這兩隊打進季後賽應該都沒有問題，釀酒人將是連八年，教士則為近六年第四次。這兩隊同在1969年創建，至今都不曾奪冠過，2025年是他們最好的機會。

兩隊都擁有強勁的投手群，團隊自責分率都在前三名；能夠把球打進場內，被三振的比例都在聯盟排前五低；防守都很堅強，把打進場內的球變成出局數的比例排在前四名。但有一點是資深棒球觀察家維度奇（Tom Verducci）覺得有問題的：他們都不怎麼打全壘打。

就像魔球書中所說，10月份的棒球跟例行賽完全不一樣，以釀酒人隊和教士隊的打法，他們要克服一項近10年奪冠的重要因子，就是長打的力量。釀酒人隊在8月份雖然打很多全壘打，他們這個月的全壘打有38支，比道奇隊還多，但他們整季的全壘打還是只排聯盟第19名，長打率只排第12，打席barrel比例更是30隊最糟；教士隊全壘打更慘，只贏全聯盟最不會得分的海盜隊，長打率則是倒數第七，強打球比率是第29名。

教士隊戰績目前居國聯第二，2025年是他們奪冠良機。 美國聯合通訊社

最近5年的世界大賽冠軍，他們的全壘打數在聯盟中分別是：（從2020年算起）第一、第三、第四、第三、第三。從2015年的堪薩斯市皇家（139轟，聯盟第24名）之後，沒有任何一支隊伍能夠在全壘打總數排聯盟後段班，或是打不到199轟的情況下拿到冠軍。釀酒人隊按照現在的步調，今年會打173轟，教士隊則是141轟，這會是28年來奪冠球隊的最低紀錄。

11年前的皇家隊他們的勝利方程式就是鐵牛棚和把球打進場內，在壘包間製造對手壓力。隊比起那個時代，今天的全壘打多了13趴，保送多了10趴，三振高了7趴，安打數則減少四趴，犧牲觸擊最誇張，少了52%。

那季後賽跟例行賽到底差別在哪裡？以去年球季來說，打擊率和長打率在季後賽都下滑，反而全壘打數略為成長。

安打在10月份更難出現，也使得一擊就能得分的全壘打更為重要，在季後賽沒打全壘打的球隊要贏球的難度更高。

當初皇家隊的奪冠方程式以現在的趨勢來說，只對了一半，鐵牛棚還是非常關鍵，但高擊球率已經不再是必要條件了。維度奇整理了近9季的世界大賽冠軍三振和全壘打該年度的排名：

那兩年太空人隊又有長打力量，又能避免三振的能力非常難得，像近兩年道奇、游擊兵這種高揮空但高全壘打的球隊，反而更有機會奪冠。

釀酒人隊在8月份開始14連勝的時期，得分和長打如同喝水一樣，雖然最近10天冷卻下來，但如果他們能在9月持續8月時的打擊能力，也許他們能進入道奇、小熊這種等級的火力。教士隊在交易大限挖來的勞諾亞諾(Ramon Laureano)和歐赫恩(Ryan O'Hearn)在8月幫了大忙，但他們的長打火力還是主要靠馬恰多(Manny Machado)、塔提斯(Fernando Tatis Jr.)和席茲（Gavin Sheets）三人在扛（這三人的全壘打數佔了全隊的49%)。教士今年的長打率僅僅.386，在外卡年代只有4支球隊的團隊長打率比這數字更低（2014年的紅雀、皇家和運動家，以及2022年的光芒)。

教士隊想要奪冠，主要打擊火力還是依賴馬恰多來延續。 路透

釀酒人和教士隊也許望之不像人君，但誰能在7月底時預見釀酒人隊八月的火熱？誰能料到教士隊8月補強來的球員可以打得這麼出色？10月份的季後賽就是一場短時間的衝刺賽，誰的狀況好，誰就有機會贏，如果他們在十月時剛好調整到高峰，誰說他們不能用自己的方式奪冠？