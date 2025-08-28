快訊

中職／831洋將大限將至 柯威士與韋禮加誰會是中信奪冠福袋？

聯合新聞網／ 福耳
中信兄弟近年擅於在831洋將大限前找來頂級洋投開出福袋，不過近期開箱的柯威士目前表現有點不如預期。 中央社
831洋將大限將至，每年此時各隊都在對洋將戰力做最終調整，找尋新人來取代表現不佳的洋將，在這個時間點換人是不小的風險，畢竟時間緊迫，在新洋將往往在二軍出賽沒幾場，甚至連一、二軍都沒上場過的狀況下，就要做出無法更改的決定，因此被球迷稱為「開福袋」。

今年幾乎各隊都陸續在進行開福袋的動作，到底831哪些洋將還會留在台灣呢？

中信兄弟

李博登越投越穩，近期已是連5場優質先發。 聯合報系資料照
從季前的王牌海至今，中信的洋投陣容已換了一半的人，勝騎士、德保拉因傷報銷，僅剩羅戈及黃博多2人，季中找來李博登，他初期還在適應，但近5場都是優質先發，僅失7分，目前防禦率2.76；黃博多則相反，8月的表現不佳，連3場都投不到6局。

近期找來2名新洋投柯威士及韋禮加，柯威士已在一軍出賽2場，被打擊率高、控球也不好，防禦率高達9.0；韋禮加尚未上過一軍，在二軍先發3場，防禦率2.25，但他26日在二軍已先發5局，在一軍能否有先發機會未知，中信可能會再觀察柯威士狀況做出最後決定。

中信近幾年在洋將大限時開的福袋常扮演下半季戰績，甚至是左右季後賽局勢的關鍵，如21年的象魔力及華德茲，兩人同樣是9月底才加入，在之後的例行賽及台灣大賽表現都不差，對中信當年以4連勝封王有很大的貢獻。

泰樂是在22年831大限前加入兄弟，結果馬上成為當年奪冠功臣之一。 聯合報系資料照
隔年則是泰樂，泰樂8月底與中信簽約，連二軍都未登板就被放進最終名單內，隨後在一軍出賽5場，拿到3勝1敗，防禦率僅有2.51，季後賽登板2場，在總冠軍賽投出8局失1分的佳績，是中信能創下台灣大賽8勝0敗紀錄的功臣之一。

統一7-ELEVEn獅

獅隊布雷克近期狀況很差，有可能被摒除在洋將名單外。 中央社
統一目前在洋投戰力這一環遇到相當大的考驗，梅賽斯離隊後，隊上剩蒙德茲、布雷克及飛力獅3人，8月後陸續簽下奧德銳及獅帝芬，先看原有的3人，蒙德茲雖有8勝6敗，控球不穩問題仍未改善，投2局就會出現1次保送，8月單月防禦率高達7.56，整季的防禦率3.90也不算好；布雷克本季6勝9敗，7、8兩個月的防禦率都超過5，整季的防禦率是比蒙德茲更高的4.29，3人中只有飛力獅表現平穩。

奧德銳24日對樂天先發4局無失分，831之前應有再次先發測試的機會；獅帝芬在期限前幾乎沒有一軍出賽的機會，但統一已確定留他，將從蒙德茲、布雷克、奧德銳3人中註銷1人，蒙德茲、布雷克近況都不佳，但蒙德茲留下的機率較大。

樂天桃猿

波賽樂下半季越投越好，先發5場，防禦率不到2，應該已成功為自己爭取到一席。 聯合報系資料照
近期話題不斷的樂天，原有威能帝、魔神樂、波賽樂及霸鉧德，近日又補進了一名新洋投凱樂，共5名洋投，波賽樂上下半季判若兩人，下半季先發5場，防禦率不到1.0，前3人都是保障名額，霸鉧德先發9場沒有優質先發，被凱樂取代機會大。

味全龍

鑀龍已下二軍，沒意外應會被龍隊捨棄。 圖／味全龍隊提供
味全的洋投取捨十分明朗，鋼龍、艾璞樂一定續留，龍聖26日對統一先發7局僅失1分非自責分，通過期末考，剩餘一個名額就由左投鑀龍及新洋投鎛銳競爭，鑀龍多以中繼為主，嘗試先發1場卻投不到1局，且曾因傷勢休養，相較之下，鎛銳雖在墨聯表現普通，但能擔任先發角色，較有優勢，會在831洋將名單內。

台鋼雄鷹

擁有大聯盟經驗的那瑪夏，會是台鋼拚進季後賽的重要投手。 聯合報系資料照
擁有一個額外洋將名額的台鋼，是今年第2支確定洋將最終名單的球隊，將以4投1野的陣容迎接球季終盤，後勁、艾速特、魔鷹都是球隊主力，近期在一軍亮相的櫻井周斗，2場先發對上統一及中信兩支勁旅，交出1勝、防禦率1.64的成績；那瑪夏24日初先發，投5局6次三振丟3分，5人都在名單內。

富邦悍將

悍將未再找新洋投，直接登錄在二軍創下連38局無失分的紀錄的鈴木駿輔。 聯合報系資料照
831前沒有找到新洋將，力亞士、魔力藍、布坎南及二軍38局無失分的鈴木駿輔將扛起後半段的先發輪值。

中職 羅戈 後勁 威能帝 勝騎士 布雷克 棒球專欄

福耳

