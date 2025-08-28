體檢新賽季補強 騎士能延續上季東區第一的高度嗎？

騎士隊在上個賽季例行賽打下東區第一、非常驚喜的戰績，總教練亞特金森（Kenny Atkinson） 解放了球隊的進攻空間，也重塑了莫布里（Evan Mobley） 在進攻端的任務。被賦予更多球權的他，確實回應了教練團的期待，打出了全明星等級的身手。但到了賽季尾段，傷病的問題又再次浮現，季後賽第二輪對上勢頭正旺的遛馬最終還是倒下。

今年休賽季，騎士並沒有因為連續兩年季後賽失利選擇重組，反而是繼續相信現在的四核心，在此基礎上做補強。先是用奧科羅（Isaac Okoro） 跟公牛交易來「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），再將合約到期的梅瑞爾（Sam Merrill） 以四年約簽回，隨後以底薪合約簽下克里夫蘭當地人 小南斯（Larry Nance Jr.），選秀會上則給了二輪秀普羅克特（Tyrese Proctor） 一份正式合約。這讓陣容名單來到 13 人，而以騎士過往的習慣來說，騎士過往的習慣是帶14人開季，最近傳出有和騎士接觸的畢斯利（Malik Beasley）會是值得關注的對象。

「球哥」鮑爾不只能打後場也能扛側翼，騎士這筆交易補強相當到位。截圖自騎士官方X

在這波操作之後，騎士的陣容又變得更立體且多樣化。雖然沒有把繳出最佳第六人表現的 傑洛米（Ty Jerome）留下，但論外圍投射和無球跑位在場上牽引防守的工作，梅瑞爾是能補上這個空缺的，更不用說原本被迫拉到三號位的史特魯斯（Max Strus）也能在輪替時回到二號位。至於鮑爾的加入，則讓騎士在防守端不降級的情況下，進攻端的多樣性再升級。根據消息，球隊不打算讓他打背靠背，以此延長續航力。鮑爾在場上能扮演好指揮官角色，而他在公牛時期超過一半時間其實是站在側翼，跟騎士相對畸形的陣容搭配並不會有太大問題。再加上亞特金森習慣打多人輪替，理論上也能減輕鮑爾的壓力。

小南斯的回歸雖然只是底薪，但可能是今年休賽季最重要的補強。他能提供原本貧脊的前場更多選擇，也能跟雙塔任一人搭檔，在攻防兩端都是可靠的輪替。同時，小南斯身為克里夫蘭本地人、也是前騎士球員，能帶來更衣室的凝聚力。不過，他過往的傷病史會是這筆簽約最大的隱憂。此外同樣在前場的韋德（Dean Wade）也有不少傷病史，但兩人的定位和功能互相緩衝，以騎士主打多人輪替的打法來看，理應能有效分擔負擔。

小南斯可能回鍋騎士看似不起眼，卻可能是球隊最重要的補強。截圖自騎士官方X

至於小前鋒位置，史特魯斯昨天傳出因傷將缺席三到四個月，所以新賽季先發三號大概率會是杭特（De'Andre Hunter）。兩人最大的差別除了身高之外，就是打法不同，杭特比較偏向單純的終結點，上季加盟騎士後的助攻率是全隊倒數，傳導參與有限。反觀史特魯斯的傳導能力相比杭特是好上不少，透過無球跑位、外圍牽制去增加球的流動，這正是騎士上季火力驚人的關鍵之一。筆者主觀地認為防守端兩人的差異不大：杭特的防守平庸，史特魯斯的身高不足以扛高大的三號位，但整體來說也不是被打爆的程度，真正的差距還是在進攻端。史特魯斯缺席的這段時間，應該會讓梅瑞爾和去年首輪新秀泰森（Jaylon Tyson）去分瓜時間，泰森去年初入隊時就獲得不少隊友讚賞，也許會有機會在這段時間兌現天賦。

莫布里上季拿到年度最佳防守球員，但季後賽保持健康會是他最大的課題。 美聯社

總體來說，騎士新賽季最大的疑慮還是傷病。鮑爾和小南斯都有豐富的傷病史，假如鮑爾再度因傷缺席，騎士的後場資源還算充足，至少還能撐得住，但在前場尤其是禁區就不一樣了。小南斯身形和打法比較像四號位，偶爾能代班五號，雖然讓前場深度比過去好一些，但陣中並沒有真正傳統意義上的中鋒。艾倫（Jarrett Allen）靠著優異的臂展能用裸足 6 呎 9 吋的身高去跟一般中鋒抗衡，但只要遇到體型粗壯的內線，騎士往往沒有對位人選。想要在季後賽走得更遠，持續補上前場深度，我認為會是騎士賽季開打後的補強目標。