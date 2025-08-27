中職／悍將汰換潮即將來襲 近20人成危險名單

富邦悍將又將陷入例行賽提前被淘汰的無限循環，球員間的競賽也悄然開始，就在確定簽下9位選秀球員及4位自主培訓選手後，年底應會與前幾年一樣，會有大量的戰力外球員。農場主管兼副領隊林威助就不諱言，職棒是現實的，將有一波汰換潮。

檢視目前富邦悍將的球員名單，不含4位自主培訓選手，本土已有77位，包含投手35位、捕手10位、內野手17位及外野手15位。由於聯盟規章只能保護60人名單，因此悍將至少有17位球員會在名單外，要是自培還有轉正恐怕有超過20人戰力外，考量富邦以往回簽比例相對低，因此預料會是超過12人以上的釋出名單。

戰力外的名單大致可以有幾個脈絡，第一是今年的選秀分配，他們簽下的9位球員包含3位投手、2位捕手及4位外野手。第二就是他們對於新人，基本都提供2.5年合約，但慣例上許多小將若連二軍都打不好，就會成為未納入保護的人選。第三則是逐漸失去舞台的資深球員，考量薪資、出賽機會等，很有機會成為釋出名單。

投手：廖任磊、賴鴻誠、范柏絜、張瑞麟、陳韋霖、郭泰呈、李祐賢、林育辰、陳聖文

今年遭遇投手大麻煩的富邦，靠著戰力外軍團熬過上半季，但這也突顯許多小將仍不被期待。包含郭泰呈、李祐賢、林育辰、陳聖文等球員，分別於2022年至2023年加入，但出賽機會少之又少，不僅一軍沒機會，二軍同樣沒出賽幾次，只能陪公子練劍，很可能成為讓出名額的人選。

至於有經驗的球員中，陳韋霖動了TJ手術，至今仍無法回歸球場，去年已是名單外簽回，今年恐是同樣遭遇。廖任磊、范柏絜、張瑞麟目前在一軍成績都不理想，過去都曾是讓出名額的犧牲者，沒有太多貢獻可能重蹈覆轍。賴鴻城今年表現仍是可用之兵，但每況愈下的表現，加上球隊已經找到很好用的左手牛棚，同樣可能再遭釋出。

富邦悍將投手廖任磊。聯合報資料照

捕手：蕭憶銘、楊皓然

雖然人數最多，但選秀會中林威助明白表示：「這塊比較缺，好的捕手也不多」，因此捕手這部份勢必有球員會被戰力外。蕭憶銘雖然才25歲，但已經在陣中7.5年，不過隨著姚冠瑋、豊暐的機會增加，他不再獲得目光，可能直接讓出名額。本來就是簽來練兵的楊皓然，已經連續兩年被放在名單外，在捕手已經補強的情況下，應該還是不會擠進60人之中。

內野手：黃兆維、王勝偉、葉子霆

過去問題很大的悍將內野，現在邊角已可排出范國宸、王念好、董子恩、辛元旭等輪值，中線則包含張育成、林澤彬、林岳谷、李宗賢、池恩齊等，可說是目前最完整的環節。但這就壓縮老將王勝偉的空間，即便他絕對能再戰，但也可能被放在保護名單外。至於曇花一現的葉子霆，從沒亮眼表現的黃兆維，則更是難擠進60人之中。

外野手：王苡丞、林哲瑄、張洺瑀

自從高國輝及胡金龍退出悍將外野防區後，僅剩申皓瑋獨撐大局，是悍將最為積弱的位置，因此近年大量選入外野手。林哲瑄在傷後身手大幅衰退，已難成為打線領袖，不如退去。當年首打席就開轟的王苡丞，攻守都出現極大問題，雖然放在名單外一定有球隊有興趣，但他的狀況真的很難被列入保護。張洺瑀是富邦的二軍王，但或許因為年紀關係機會有限，就看最近的表現是否能獲得關愛。

張洺瑀。富邦悍將隊提供

悍將以往將太多機會，押注在特定球員上，造成許多球員苦無機會，進步相對太慢。然而像張洺瑀近期把握機會，雖仍是危險名單，有最後一搏的可能，讓教練團有更多選擇。或許可以思考，反正戰績已經墊底，不如置之死地而後生，讓這些球員上場試看看，藉機增進隊內競爭，或許可以收到意外效果。否則每年都選入大量新秀，年年都出現汰換潮，沒有上場就慘遭戰力外實在太可惜！