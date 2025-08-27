街道淨空、加開班機 、全島停擺 沖繩為什麼超瘋甲子園？

2025年夏季甲子園大會最終由沖繩縣代表沖繩尚學拿下冠軍，隨著沖繩尚學的好表現，這場大會也格外受到沖繩人關注。日前就有報導指出決賽前因太多沖繩球迷想趕赴甲子園現場，使得航空公司特地加開飛大阪的航班。即使如此，還是有沖繩民眾搶不到機票，甚至有人說自己買到甲子園門票，卻沒買到機票，還傳出有搭不到飛機的沖繩人，乾脆跑來來臺灣轉機。

而在比賽當天，沖繩縣幾乎所有人都緊盯轉播，路上人車消失殆盡。根據日媒報導，沖繩的決賽轉播收視率平均為46.3％，瞬間最高收視率高達52.3％，而像是平和通商店街、牧志公設市場和永旺夢樂城等處，都聚集著大批沖繩民眾一同收看轉播，奪冠後更是全島陷入狂歡狀態，慶祝沖繩代表奪下全國冠軍。

沖繩大型商場「永旺夢樂城沖繩來客夢」聚集了大批民眾同時收看轉播，替沖繩尚學加油。

甲子園本來就是知名度很高的賽事，而在沖繩之所以特別關注甲子園，這和沖繩本身的社會歷史背景有關。沖繩原本是「琉球王國」，直到1879年才併入日本領土，本身被日本中央統治的時間沒那麼長，且戰後1945到1972年間又受美軍政府管轄，以致於沖繩各方面風土民情都和日本有明顯差異，而這些差異至今仍可能遭到本島人的異樣眼光。既然甲子園本來就是各都道府爭奪日本第一，背負著家鄉榮耀而戰的大賽，因此當沖繩球隊打出好成績時，沖繩人自然格外覺得備受鼓舞。

過去甲子園大賽還不是「一縣至少一代表」的時代，沖繩代表必須通過南九州大會，才能打進甲子園賽場。但是早期沖繩物資匱乏，球隊硬體資源嚴重不足，好比往往沒錢買新球練習，只能不斷重複使用破爛不堪，勉強用三線琴絲修補的舊球湊合。練球方式也比較落後，例如連基礎體能訓練觀念都沒有，只會埋頭練打擊和投球等等，因此沖繩代表隊實力總是差一截，加上那時去九州只能搭船，舟車勞頓之下，往往難以突破南九州大會。

直到1962年，沖繩高校才終於在南九州大會勝出，成為沖繩棒球史第一所「靠實力」打進甲子園的沖繩代表，這所「沖繩高校」就是現在的沖繩尚學。當時球隊王牌為安仁屋宗八，而安仁屋後來在社會人球隊表現不俗，被球探看中加入廣島鯉魚隊，職棒生涯投出119勝124敗、防禦率3.08的成績，且有34勝來自讀賣巨人隊，因此被稱為「巨人殺手」，也是目前職棒成就最高的沖繩球員。

後來，沖繩出了一位傳奇教頭栽弘義，改變沖繩棒球積弱不振的狀況。栽弘義過去曾在日本本土學習棒球指導技術，回到沖繩之後，曾率豐見城高校連三年打進甲子園八強，以及率沖繩水產連兩年甲子園亞軍。當他的球隊在甲子園風光時，那些在本島工作，平時飽受歧視的沖繩人，還特意向球隊道謝，而他嚴格治軍的故事，曾被翻拍成電影《改變沖繩的男人（沖縄変えた男）》。

沖繩傳奇教頭栽弘義的故事曾被改編為電影。 影片來源：京都国際映画祭 YT

栽弘義執教生涯最多只打到甲子園亞軍，而曾受他薰陶的金城孝夫，則在日後執教沖繩尚學，並於1999年拿下沖繩棒球史首座甲子園（春季）冠軍。當時擔任隊上主戰投手的，就是現在的沖繩尚學總教練比嘉公也。該屆賽事比嘉在四強賽遇上名門PL學園，前九局雙方戰成5比5平手，金城看比嘉已經投了九局，有意主動換投，但比嘉堅持要繼續拼下去。最後雙方鑿戰12局，沖繩尚學以8比6擊敗強敵，比嘉單場完投12局燃燒212球，拿下這寶貴的一勝。

比嘉後來成為沖繩尚學的總教練，並且又率隊於2008年再下一座春甲冠軍，當時隊上的主力投補搭檔，則是現在效力福岡軟銀鷹的東濱巨和嶺井博希。比嘉起初帶隊，也採用傳統的高壓模式，但後來修正路線，願意傾聽選手的意見，並且會開些小玩笑、惡作劇拉近和球員的距離。雖然春、夏甲子園都是日本高中界的頂級賽事，但歷史更悠久的夏甲意義上還是高了一些，而能夠在夏甲奪冠的沖繩代表球隊，原先僅有2010年的興南高中達成。直到今年，沖繩尚學終於也在比嘉的帶領下，達成了這番成就。

沖繩尚學決賽擊敗日大三高的奪冠瞬間。 影片來源：バーチャル高校野球公式チャンネル YT

在今年夏甲開打之前，評論一般認為冠軍機率較高的球隊，應該是橫濱高校、健大高崎、智辯和歌山及仙台育英等學校。特別是橫濱高是今年春甲冠軍，陣中有球速在150公里以上的右投織田翔希及多位U18好手，投打實力都很堅強，健大高崎則是有能飆到155的王牌石垣元氣坐鎮。不過健大高崎在第一輪就意外落馬，橫濱則是在八強賽落敗。至於沖繩尚學，則是算是評價不錯，不過沒有到「奪冠熱門」程度的隊伍，特別是進攻能力相對沒那麼出色（甲子園6場比賽共得19分，場均得分3.17），但左右王牌末吉良丞和新垣有絃狀況不差，加上守備也夠幫忙，全隊發揮出極佳韌性，總算拿下這寶貴的一冠。

或許是今年愛爾達頻道提供中文轉播，使得有許多臺灣球迷也在關注今年的甲子園賽事，而沖繩人為了甲子園的瘋狂行徑，也受到臺灣媒體的報導。而棒球狂熱的沖繩，不是等到球隊打進甲子園才開始瘋，而是早在地方大會就有不少球迷入場。個人過去曾在現場觀賞過幾次沖繩大會，每當決賽開打前，那霸奧武山球場總是會聚集起要買票入場的人龍。當比賽才剛結束幾分鐘內，球場外就會有在地媒體派發的號外，宣布這次代表進甲子園的是哪支球隊。球場內也有設置沖繩棒球歷史的展示間，訴說著沖繩高中代表在過去幾十年來，曾經有哪些可歌可泣的故事。

沖繩地方決賽就有許多球迷到現場觀戰。圖為2019年沖繩地方大賽決賽的那霸奧武山球場，對戰組合為沖繩尚學對興南高校。 科科任／攝影

沖繩棒球之所以能蒸蒸日上，也少不了鄉親背後的鼎力支援，靠著基層大家有錢出錢、有力出力，才能讓球隊順利運作，以及負擔遠征甲子園的關費用等等。現在有許多擁有職棒資歷的沖繩球員，他們自己也不時會捐贈球具，或趁季後回到家鄉指導。現在也有很多職棒球隊來到沖繩春訓，帶來棒球新知以及各種資源，成為沖繩棒球越來越壯大的動力。既然沖繩的棒球隊是在沖繩人辛苦培育茁壯的，鄉親們自然會義無反顧地支持，期盼這些孩子們能夠在甲子園賽場上發光發熱。因此，無論是上次奪冠的興南，還是這次的沖繩尚學，球員在致詞時，都不忘感謝沖繩鄉親的鼎力相助。

大批沖繩民眾聚集在那霸機場替沖繩尚學接機。 影片來源：沖縄タイムス公式動画チャンネル YT

不少臺灣球迷看到沖繩熱烈慶祝甲子園冠軍的景象，想起臺灣去年12強奪冠時也類似如此。就歷史脈絡來看，兩者確實都曾是棒球實力不敵日本，不過在經年累月的成長下，實力總算達到一定水準，即使面對強敵也還是有機會一拼，總算能夠一償宿願的地方。而這種奮發向上，讓人看到無限可能的精神，正是棒球之所激勵人心，帶來無窮魅力的原因。