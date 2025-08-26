NBA新賽季「西強東弱」態勢更明顯 奪西區得天下已成共識

NBA「西強東弱」說法和印象由來已久，西區眾星雲集，爭冠球隊不是超級雙核當家就是三巨頭合體，加上東區球星每年夏天都往西區流動，造成大部分人刻板印象。

今年NBA形勢更偏向「四強東弱」，最近兩年東區冠軍塞爾蒂克和溜馬上季季後賽戰力瞬間瓦解，塞爾蒂克前鋒泰托姆和溜馬後衛哈利伯頓都因阿基里斯鍵撕裂開刀重創，東區一下子少了兩支爭冠球隊。

目前東區最被看好的爭冠熱門是騎士和尼克，騎士得到兩塊重要爭冠拼圖控球後衛鮑爾和前鋒南斯，補上騎士最脆弱兩個點。尼克在原本基礎上再拿下前鋒雅布塞雷和前最佳第六人克拉克森兩張完美拼圖，禁區籃板防守板凳得分都獲得加分，戰力大增。

西區除了衛冕軍雷霆，金塊、火箭、快艇三支一線球隊今夏自由球員市場都吞下大力丸。

金塊明星中鋒約柯奇有了可靠替補，今夏的補強，正好是球隊需要板凳奇兵。 歐新社

金塊就像空手入白刃，完成爭冠陣容大升級。金塊只送出一個年薪3800萬美元前鋒波特，不但透過交易換來籃網前鋒強森、國王中鋒瓦藍邱納斯，也讓金塊在自由市場可以搶下全能鋒衛布朗和擅打爛仗哈達威，金塊這四名生力軍年薪加起來3700萬美元，比波特一個人還少一點點。

金塊中鋒約柯奇有了可靠替補，強森上季場均18.8分，三分命中率3成9，天生就是用來搭柯奇和穆雷，布朗就是金塊2023年奪冠板凳MVP，哈達威沒有牌理純打手氣節奏，正好是金塊需要板凳奇兵。

火箭從太陽交易拿下杜蘭特，NBA數一數二進攻和三分大殺器，一下子解決火箭貧攻和三分不靈罩門，同時簽下湖人三D射手史密斯，三分和防守大進補，中鋒卡培拉成為火箭防守和籃板第一替補。

西區每支球隊都要害怕火箭快速崛起和攻防壓力。

快艇是NBA史上平均年齡最老球隊，平均33.2歲，但快艇黃金陣容和深度怎麼看都讓所有對手擔心。 美聯社

快艇是一支很老但很玄球隊，但沒有人敢低估快艇實力。哈登+比爾+雷納德三巨頭合體，控球之神保羅投靠，大前鋒柯林斯為快艇帶來驚人速度防守+高能量爆發力，防守一流七呎中鋒洛培茲成為快艇先發中鋒祖巴茲最可靠替補。

西區除了雷霆、金塊、火箭、快艇四強，灰狼、勇士、湖人在新賽季戰力排名都在聯盟前10，不容低估，西區形成「戰國七雄」亂世，一山還有一山高。

今年NBA「西強東弱」態勢更明顯，奪西區得天下已成共識。

塞爾蒂克新賽季能否繼續維持強勢？ 美聯社

塞爾蒂克和溜馬2-3年內很難翻身，甚至無法翻身，公鹿前鋒安戴托昆波一直缺少一個給力二當家，今年再沒有提升競爭力，至少打進東區決賽，安戴托昆波會不會繼續留在公鹿也是問題。

東區兩支年輕球隊活塞和魔術，生猛有力天賦傲人，今夏都也都得到完美拼圖。活塞得到鋒衛勒佛特（老鷹）+三分射手羅賓森（熱火），魔術為了補三分和持球點，跟灰熊交易換來貝恩，組成雙鋒華格納+班凱羅、雙衛薩格斯+貝恩，四個持球點都能做為攻勢發起點和終結點，

活塞和魔術能不能為東區注入新力量成為奪冠新勢力，顛覆西強東弱趨勢和印象，有待賽季驗證。

奪西區得天下，新賽季NBA「西強東弱」態勢比上個世代更為明顯。