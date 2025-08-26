中職／吳念庭領雄鷹旅日3英傑衝鋒 得點圈之鬼將空降打擊王

下半季各隊都已進行一半的賽程，總是在這個時間點打出佳績的中信暫居龍頭，令人意外的是台鋼竟打出比上半季更好的戰績，以15勝13敗2和、5成36的勝率，目前站上第2名的位置，有望在一軍第2年就進入季後賽，當然，戰績進步一定有原因，台鋼能在下半季異軍突起的主因就在於打擊。

台鋼上半季以5成勝率排第4名，團隊防禦率是倒數第2名，打擊數據則與領先集團相差不多，進入下半季，防禦率3.92仍僅贏過富邦，打擊部分卻大躍進。

團隊打線幾乎每個人在打擊上都有貢獻，王博玄及曾子祐組成的雙箭頭有高打擊率及上壘率，再交給旅日三英傑吳念庭、魔鷹、王柏融及張肇員組成的中心棒次，團隊打擊率高達2成80，上壘率及長打率也十分出色，打擊三圍連同總得分都是聯盟之冠，即使投手表現沒有太大的變化，藉著打擊，台鋼保有與其他各隊相抗衡的競爭力。

魔鷹今年有機會打出比去年更多支全壘打。 台鋼雄鷹隊提供

旅日三英傑當然是打線中的關鍵，去年來到台灣的魔鷹，18到21年在日職打拼，17年12月加入中日，19年被交易至歐力士，在歐力士3年都打出10轟以上， 24年來台加入台鋼，有日職經驗的他很快速地適應中職環境，第一年就打出2成94打擊率、30轟、99分打點的MVP級成績，今年雖然歷經傷勢及喪妻之痛，但仍維持高檔的打擊內容，打擊三圍比上季還優異，而依目前出賽77場打出24轟的進度推算，今年的全壘打數會來到比去年更多的33轟，8月單月的打擊率也高達4成，是台鋼能衝上第2名的關鍵球員之一。

只能說在Lamigo時期的數據太鬼神，與魔鷹同時期在日職打拼的王柏融，回台後的打擊表現不若以往，但無論比賽用球、投手強度、體能狀態都不同於旅日前，這結果也是在意料之中，其實王柏融回台首季的打擊成績在聯盟中仍在前段，打擊率為2成80，有113支安打及60分打點，OPS+約126；今年打擊略遜於去年，打擊率略降至2成64，打點進度則與去年差不多，也跑出10次盜壘，進入8月後單月打擊率來到2成80，手感漸漸加溫。

王柏融本季打擊表現雖略下滑，但8月的打擊狀況還不錯。 台鋼雄鷹隊提供

吳念庭是另一個台鋼下半季能打出佳績的關鍵人物，疫情期間在日職西武交出優異表現，帶給台灣球迷感動的他，在去年季中選秀後加入台鋼，球團及球迷都對他有相當高的期待，不過他去年下半季打了36場，先是狀況不佳，後又被強襲球直擊臉部導致整季報銷，僅有2成40打擊率、2轟及13分打點的成績，首年表現不如預期。

隔年傷癒參加經典賽資格賽，賽事打擊表現不算太好，打擊率2成35，上壘率及打擊率都在3成5左右，進入到職棒賽季，吳念庭開季仍未找回手感，4月46個打數8支安打，打擊率只有1成74，月中又拉傷右大腿，5月中短暫回一軍後又馬上降二軍，直到月底才上來，這次下去吳念庭調整打擊得宜，6月的單月打擊率高達4成63，7、8兩月雖不像6月那樣開無雙，但也分別有3成41及3成23的高打擊率，6月中後一直固定在第3棒的位置，不只成功串連起前兩棒與魔鷹的攻勢，高打擊率也常直接送回跑者，固定第3棒後，球隊的戰績是24勝18敗2和。

吳念庭今年初代表台灣參加經典賽資格賽。 聯合報系資料照

另外，吳念庭這幾個月的好表現也讓他今年的打擊率來到3成41，目前聯盟打擊王是隊友魔鷹的3成13，吳念庭因傷導致打席數僅有262個，離規定打席數差不到20個，如果持續出賽且手感穩定，再過一個多星期就有望空降打擊王，而且本季目前得點圈打擊率高達3成92，已重拾昔日「得點圈之鬼」的風采。