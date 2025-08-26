洋基上下球季判若兩隊 紅襪與藍鳥超車美東區竟瀕臨淘汰邊緣

﻿

紐約洋基隊上周日7：2拿下最後一場系列賽，免於被世仇波士頓紅襪隊橫掃的命運。只是，遭老對手修理的滋味不好受，以一支去年殺入世界大賽冠軍的勁旅標準看，現在美聯外卡排名僅落後紅襪半場勝差是警訊。

雙方系列賽最後一回交手，洋基是靠葛里沙姆（Trent Grisham）挺身而出，他在第三、五局狙擊先發投手梅伊（Dustin May ），這是葛里沙姆生涯第六次單場雙響砲、本季第四次。另外，洛登（Carlos Rodon）用好投適時止敗，也成為洋基的救命英雄。相比之下，紅襪似乎氣力放盡，僅靠5安拿下兩分，與前一天 12：1 大勝判若兩隊。誠如先前所言，贏球的洋基全員高興不起來，更衣室內氣氛緊張非常，這並非沒原因，身為這支豪門球隊的領袖，賈吉（Aaron Judge）嚴正發聲，明確表示，洋基近來戰績不佳的責任在球員全體，無論是教練團還是球迷，都無法解決球隊由盛而衰的問題，他想喚醒隊友、點燃鬥志拼下去。

以場內外領導力著稱的賈吉，面對媒體包圍毫無保留開砲：「我從開幕日至今，一直在強調（求勝慾望）這一點。」他強調，近日的低潮對洋基而言絕非新狀況，全隊挫敗感顯而易見，此刻必須靠球員力挺彼此，並非相互指責，每一個人得證明自己為何能披這支大聯盟最具標誌性的球衣。對洋基而言，這一季猶如乘坐雲霄飛車，先是一連串精彩表現，緊接著是意想不到的低谷，賈吉以一貫作風一語中的：「教練解決不了、球迷解決不了，媒體也解決不了（問題）。」這番話提醒全隊，唯有場上奮戰的球員才能扭轉乾坤。

面對宿敵節節敗退，敗仗令人難以下嚥，尤其上週六在洋基主場以 1：12 慘敗的醜陋，全場球迷是無情開噓。一開局，就被紅襪王牌克羅謝（Garrett Crochet）強勢壓制到7局，最後一局還被紅襪狂灌7分，現場球迷怒吼貫穿全場，成了這季最尷尬的場景之一。洋基本季對紅襪2 勝 8 負，一度苦吞八連敗，若再加上對美聯東區龍頭多倫多藍鳥隊的 3 勝 7 負，洋基面對分區兩大強敵僅 5 勝 15 負。這樣的表現，無疑讓他們在美聯東區的前途陷入險境。「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）直言：「這種表現是不被接受的，我們全隊都知道這一點。」賈吉也難掩失望說：「尤其在自家面對紅襪，這一面倒的表現不應該出現。現在只能做一件事，就是全員繃緊力求表現。」打線熄火、投手崩盤、全面失衡彷彿沒一片拼圖是對的。

洋基4連戰系列賽決紅襪只獲一勝，同時在美聯東區排名也輸給紅襪，落至第三。 美聯社

洋基問題集中在打線低迷，對坦帕灣光芒隊能狂轟 14 發全壘打，遭遇紅襪打系列戰卻銳減，雙方前三場洋基只得 5 分。週五遭紅襪的先發貝約（Brayan Bello）7局封鎖，週六克羅謝再賞11 次三振，只靠史丹頓的陽春炮支撐得分。投手方面，年輕的先發華倫（Will Warren)

變化球控球不佳得依賴速球，被紅襪狂轟濫炸，4 局多就被攻下 5 分。牛棚的新援布萊克本（Paul Blackburn ）9局崩盤被打 7 分。期間更出現游擊手沃爾普（Anthony Volpe）傳球失誤與跑壘溝通不良，上周五對拉菲拉（Ceddanne Rafaela）敲出的滾地球，他選擇傳二壘更讓教頭布恩（Aaron Boone）搖頭說：「顯然不是正確的選擇」。

洋基徹底的潰堤，是周六晚布萊克本用第 71 球取得最後出局數時，球場寥寥無幾的球迷報以諷刺掌聲而爆發，此景寫盡球隊窘境。媒體與球迷把氣出在游擊手沃爾普身上，他防守出現本季聯盟次高 17 次失誤，很難想像摘過金手套。打擊低潮亦然，近 8 場比賽僅 1安，打擊率跌至 2成08，8月份更是只有 1成69。當上周六晚後段登場時，全場噓聲四起，象徵洋基要放棄比賽。事後回顧，患得患失的沃爾普也許根本不該先發，他不僅需要短暫休息，甚至可能需面臨長期的調整，特別是心態。

聯盟有球探點出問題：「投手已經了解如何對付他（沃爾普），照理說他應有2成80水平，但誤以為自己屬長打型，導致打擊率陷入低檔。」換句話說，他揮棒心態偏重於敲長打，失去穩定打擊的節奏。再來是Fielding Run Value、OAA 等進階數據列後段班，突顯他防守穩定與判斷力出現了退化，進一步給自己更多心理壓力。在 2023 年以新人奪金手套，還展現過 20轟20盜，一度被視為重建核心，如今沃爾普陷大低潮，連帶賠上洋基戰績。

洋基與紅襪的周末世仇之戰，最終由紅襪帶走勝利，在周六賽程洋基以1：12慘敗全場噓聲不斷，沃爾普(圖)離譜的失誤更讓球迷發出怒吼。 法新社

總教練布恩力挺沃爾普態度已鬆動，他坦言：「過去一週到十天，沃爾普的確陷入進攻端的掙扎。現在有卡波雷拉（Jose Caballero）加入，之前也讓他休息過，未來會再做調整。」這種語氣，已和過去一昧為沃爾普開脫有明顯落差。從客場五連勝到連敗失利，現在變成落後0.5場，布恩無奈表示：「很爛！就是這樣，我們必須打得更好，特別是面對同區的強敵。比起抱怨，更重要是明天該怎麼贏。」然而，洋基能否在短時間止跌回穩，仍充滿疑問，當核心打線熄火、投手群無法穩住局面，而年輕基石攻守兩端陷入掙扎，這支球隊看起來離「十月棒球」越走越遠。