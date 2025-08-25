中職／謝謝曾經不看好我的人！天道酬勤台鋼3雄鷹

今年中華職棒例行賽季進行4分之3，個人投打獎項爭奪戰進入白熱化階段，台鋼雄鷹洋投後勁有機會力拚勝投王，守護神林詩翔可望拿下救援王，王博玄全力競爭安打王和打擊王獎項，台鋼3雄鷹表現令人刮目相看。

其中，後勁 「不敗神話 」簡直是不可思議，他在2021年加盟樂天桃猿的中文譯名為 「豪勁」，來台前4場表現不佳，防禦率高達4.43，隨後被丟到牛棚結果一飛衝天，隔年豪取36次救援成功勇奪救援王，無奈2023年下半季表現逐漸下滑，該年8月至球季結束他出賽16場只有1次救援成功，防禦率高達6.75，被打擊率3成70，每局被上壘率2.06，球季結束未獲續約。

2024年豪勁改投新軍台鋼雄鷹更名後勁，結果愈投愈帶勁，老實說，當初除了台鋼雄鷹之外，中職不會有任何球隊要後勁了，因為他是後援投手，35歲的年事已高，前一年表現大幅下滑，即使來到台鋼雄鷹他說可以轉任先發投手，應該沒有任何人會相信他能東山再起，就連台鋼雄鷹總教練洪一中也坦言，當時對後勁轉先發的能耐有所疑慮。

後勁立即用好表現粉碎大家的眼鏡，從去年6月至今締造跨季連30場先發不敗紀錄，從前年8月至今寫下跨季22連勝的中職新紀錄，直到上周輸給中信兄弟才止步，洪總直言後勁表現超乎預期的好；別忘了，後勁已36歲又從後援轉先發，實在是不可思議。

本季後勁豪取12勝領先群雄，只有1敗，防禦率2.17暫居聯盟第4，如果他拿下勝投王，將是中職史上拿過勝投王和救援王的第1人。

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔，拿下22次救援成功將其他追逐者遠拋在腦後，首座救援王應該十拿九穩。 聯合報系資料照

林詩翔的故事同樣精彩，學生時期他只是再普通不過的投手了，當年為了出賽機會從平鎮高中轉學到玉里高中，再到名名不見經傳的大同技術學院打球，即使勤奮努力練球，也逐漸成為大同的王牌投手，依舊在2022年選秀落榜。

天道酬勤，2023年選秀林詩翔獲台鋼雄鷹第8指名，一點一滴累積，終於在今年球隊用3洋投先發，他站穩終結者的角色，拿下22次救援成功將其他追逐者遠拋在腦後，只要持續健康出賽，林詩翔挑戰生涯首座救援王應該十拿九穩。

台鋼雄鷹打者王博玄，已一個多月打擊率沒有跌破3成，安打數也在全聯盟前3名，表現非常穩定，有機會競爭安打王和打擊王。 中央社

王博玄的歷程也很玄，他的平鎮高中同學古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱都成名很早，王博玄即使上了北市大依舊默默無名，2022年選秀林詩翔落榜，王博玄獲台鋼雄鷹第25指名選入，幾乎是以吊車尾之姿擠進職棒窄門。

洪總的用人哲玄很簡單，只要你有一定的能力，態度好、練球又認真，洪總一定會生出一個位置給你。今年王博玄在WBC經典賽資格賽大放異彩，例行賽固定守右外野，目前已是台鋼雄鷹不動的開路先鋒，躍居聯盟星級球員。

今年球季符合規定打席數的打者，打擊率超過3成者不到10人，最高打擊率不到3成20，王博玄已一個多月打擊率沒有跌破3成，安打數也在全聯盟前3名，表現非常穩定，有機會競爭安打王和打擊王。

台鋼雄鷹在背後付出巨大努力，值得球迷為他們喝采。台鋼雄鷹提供

兩年前如果你說後勁、林詩翔、王博玄有朝一日能競爭投打個人獎項，可能沒人會相信，如今台鋼3雄鷹憑藉實力和努力，硬是闖出一片天，再次證明機會是留給準備好的人，相信他們在背後付出巨大努力，值得球迷為他們喝采。