歐錦賽成另類NBA戰場 約柯奇率領塞爾維亞最具冠軍相

2025年FIBA歐洲籃球錦標賽將於台灣時間8月27日正式點燃戰火，星光熠熠的賽場無疑是另類的NBA舞台。從希臘的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、斯洛維尼亞的唐西奇(Luka Doncic)，拉脫維亞的波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)到德國的施羅德(Dennis Schroder)和華格納(Franz Wagner)，幾乎每支熱門球隊都有NBA球星坐鎮。然而，在這歐洲籃壇的豪華戰國時代，最被看好能夠一舉登頂的，正是由NBA三屆MVP約柯奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞。

去年的巴黎奧運，地主法國在小組賽險些輸給日本後倒吃甘蔗，最終風光贏得銀牌，銅牌與四名球隊則為塞爾維亞與德國，然而本屆的歐錦賽排名可能重新洗牌。首先是法國缺少了當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama、門神戈貝爾（Rudy Gobert）與內線野獸拉索爾(Mathias Lessort)，前場戰力大打折扣。改由新賽季將轉戰尼克的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）擔任隊長領軍，搭配上季NBA選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）與榜眼薩爾（Alex Sarr）等人，本屆賽事對法國而言將是「驗貨」這批新世代的機會，但要放眼爭冠似乎言之過早，存在著經驗不足的不確定因素。

法國隊這次溫班亞瑪、門神戈貝爾都沒打，改由亞布塞萊領軍年輕潛力新秀征戰吸取經驗。 法新社

再來是德國與塞爾維亞，兩國從2023世界盃於決賽碰頭，巴黎奧運銅牌戰再次狹路相逢各拿一勝，這次戰力依舊整齊。德國隊不再是施羅德(Dennis Schröder)的一人球隊，真正讓他們強大的關鍵更來自於全能前鋒華格納(Franz Wagner)的協助與帶領。沒有人在意這是誰的球隊，德國球員背號上的名字遠小於胸前國家大字的責任，德國對於奪冠的底氣和信心要更優於法國。

至於塞爾維亞此次更是精銳盡出，約柯奇回歸參戰歐錦賽意義非凡，他成熟的比賽掌控力與國際賽經驗，讓塞爾維亞的奪冠呼聲高漲。這位地表最強中鋒在國家隊陣中同樣是進攻核心與傳導中樞，他的高位策應即場上閱讀能力，讓塞爾維亞的半場進攻更具層次並難以預測。另外快艇射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）除了能分擔領袖責任，也是外圍冷箭與持球切入的雙能衛角色。而來自熱火22歲的天才前鋒(Nikola Jovic)，近期在熱身賽大放異彩，能帶球推進、無球跑快攻，又能在半場系統戰作為高砲塔，預期這次會有更吃重角色，扮演塞爾維亞重要的爭冠核心。

地表最強中鋒約柯奇在塞爾維亞陣中同樣是進攻核心與傳導中樞。 歐新社

值得關注的還有在2024-25球季加入雷霆的20歲新秀控衛托平奇(Nikola Topić)，他的加入補足了塞爾維亞過往控場深度不足的問題，未來非常有潛力值得培養。再加上多位國家隊老面孔米西奇（Vasilije Micic），古杜里奇(Marko Gudurić)、達為多瓦茲(Dejan Davidovac)、阿夫拉莫維奇(Aleksa Avramović)等多位歐洲菁英球員依然名列陣中，他們能夠分擔組織、防守與外圍得分任務。塞爾維亞這次組軍是基於去年奧運銅牌隊的基礎，加上新生代潛力股的銜接，沉著與衝勁並進，整體戰力可望再升級，是老對手德國也很難突破的高牆

希臘隊還是得靠字母哥攻堅，他在熱身賽表看得出來已熱機完畢。 歐新社

這支塞爾維亞隊最大的優勢，在於即便擁有超級球星約柯奇，依然是以團隊為本的均衡型球隊，攻防質量兼備、角色明確且經驗豐富。這與許多過度依賴球星單打的國家形成鮮明對比，像是擁有字母哥的希臘便是一例。歐錦賽開打前的熱身賽，字母哥調整得宜，場均25分10籃板，把FIBA賽制打成了像在NBA。

另外，斯洛維尼亞則擁有FIBA賽事歷來最會刷數據的唐西奇，即便球隊傷兵不少，也沒有新世代球員銜接上來，但只要唐西奇身披國家隊戰袍的一天，這支韌性十足的頑強隊伍就存在一定的游擊隊火力來衝擊歐洲籃壇。

只要有唐西奇的球隊，就絕對不能小覷，斯洛維尼亞不無可能扮演黑馬。 歐新社

但無論是希臘還是斯洛維尼亞，在團隊穩定性與整體深度方面，仍不如有約柯奇坐鎮且陣容相當完整的塞爾維亞。基本上有NBA超級球星帶領的球隊下限肯定不低，但是歐洲強權林立，競爭激烈程度不亞於奧運殿堂，平均素質更是全世界最整齊的超級戰區，想要脫穎而出，更多是靠團隊平均發揮與臨場應變。但若以能否走到最後、在關鍵時刻穩定執行戰術為標準，約柯奇帶領的塞爾維亞無疑是最具冠軍相的組合。

事實上塞爾維亞近年屢屢與金牌擦肩而過，從2014年世界盃亞軍、2016年奧運銀牌，到2023年世界盃再次拿下亞軍和2024年奧運銅牌，他們始終距離封王差臨門一腳。這一次歐錦賽由王牌約柯奇領軍、核心輪換依舊，加上年輕新血注入，完整體系加持下，塞爾維亞沒有理由錯失此番登上歐洲之巔的大好機會。