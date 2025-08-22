NBA奪冠方程式「進化論」 超級雙核或三巨頭加上一堆狠角色

連續兩年帶領溜馬打進東區決賽溜馬教練卡萊爾最近發表NBA奪冠進化論，「當代NBA想要奪冠，擁有7-8個能打硬仗狠角色要比超級雙核或三巨頭更有競爭力。」

你不能說卡萊爾不對，溜馬確實是一支全民皆兵的球隊，上季打進東區決賽，今年打進總冠軍賽，溜馬靠的不是超級雙核或三巨頭，溜馬憑著7-8名能打硬仗狠角色，展現韌性與陣容深度，連續兩年在沒有超級球星帶隊，同時不被看好情況下從東區殺出血路。

但卡萊爾說的也不盡然。

溜馬上季在東區決賽輸給「超級雙核」泰托姆+布朗帶領的塞爾蒂克，今年總冠軍賽輸給「三巨頭」當家亞歷山大+威廉斯+霍姆葛倫的雷霆。

溜馬上季在東區決賽輸給「超級雙核」的塞爾蒂克，今年總冠軍賽輸給「三巨頭」當家的雷霆。 路透

2020年NBA總冠軍湖人只有超級雙核詹姆斯+戴維斯。2021年NBA總冠軍公鹿有一個超級巨星安戴托昆波+一個球星哈勒戴。2022年總冠軍勇士只有一個超巨柯瑞。2023年總冠軍金塊也是超級雙核約柯奇+穆雷。2024年總冠軍塞爾蒂克也是超級雙核。

7-8個狠角色球隊過去六年都沒能奪冠，超級雙核和三巨頭組成，仍是NBA奪冠最快速成功方程式。

擁有最出色三當家都不一定能奪冠。

湖人上季三當家里夫斯場均20.2分+5.9助攻，里夫斯是唐西奇和詹姆斯兩大超級球星之外的第三選擇，但湖人第一輪就被灰狼以下剋上。快艇上季三當家鮑威爾場均21.8分，快艇還有兩個超巨哈登+雷納德當家，但快艇季後賽第一輪就被金塊4：3淘汰。

上季三巨頭最成功的球隊就是最終贏得NBA總冠軍的雷霆，亞歷山大+威廉斯+霍姆葛倫，一個年度MVP、聯盟得分王，一個正在冉冉起的新星威廉斯，還有已經預約未來聯盟最佳防守球員長人霍姆葛倫，雷霆三巨頭成功奪冠，展現輾壓性對位和團隊優勢。

雷霆隊三巨頭亞歷山大(左起)、霍姆葛蘭、威廉斯。 美聯社

進攻得分能力最好三當家未必能成就三巨頭奪冠，霍姆葛倫上季表現應該就是NBA最出色三當家，不佔球權，卻能在進攻拉開空間，防守打出改變比賽和團隊作用，並且成為雷霆護框戰神。不需要爆量能力和出手次數，但場上每分鐘都能展現比賽影響力，造就雷霆最強大防守和最後一道防線。

2023年奪冠的金塊應該是最好奪冠方程式典範。

這一年金塊有超級雙星約柯奇+穆雷主宰比賽，兩人在季後賽都無法阻擋，宛如天神，另外五名角色球員葛登、波特、波普、布朗、格林都是卡萊爾所謂的「狠角色」。

葛登出色爆發力、跟進籃板、吃餅和多功能，是約柯奇依靠和金塊禁區底氣，波普的防守+三分冷箭成為致勝奇兵，波特每兩場就會有大量得分和神來外線，布朗神出鬼沒防守和全能球路，跟本天降神兵，格林每場替補打不到15分鐘，但你會發現他是金塊穩定力量和隱形英雄，防守不漏人，速度完美跟上，該投進的三分外線絕少失手。

今年夏天金塊已經蛻變成為2023年那支金塊，有超級雙核，還有五個極為出色狠角色配角。 路透

卡萊爾所謂的7-8名狠角色更能成功奪冠，指的應該是金塊，不是溜馬。溜馬並沒有兩個超巨當家主宰比賽，哈利伯頓不如穆雷，特納也不是約柯奇，季後賽表現和等級都不同檔。

NBA連續七年由不同球隊奪冠，總冠軍球隊都少不了超級球星帶隊，至少一個，最好兩個，三個更完美，但不管是雙核還是三巨頭，總冠軍球隊還是需要4-5名狠角色「功能性球員」支撐，才能成就一支總冠軍團隊。

今年夏天金塊已經蛻變成為2023年那支金塊，有超級雙核，還有五個極為出色狠角色配角。雷霆還是年輕三巨頭當家，另外還有五個具備強大功能狠角色，這是雷霆衛冕最大底氣。

卡萊爾或許說對了NBA進化論和大趨勢，但沒有超巨組合或三巨頭帶隊都很難奪冠，這可能是符合現實的真相。