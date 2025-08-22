快訊

中職／831洋將大限無新援還解約富藍戈 悍將今年賽季可告終了

聯合新聞網／ 凌軒
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點。聯合報系資料照
中華職棒8月31日洋將大限快到！統一獅、樂天桃猿、台鋼雄鷹、中信兄弟都找了新洋投，味全龍在6月中找來的新洋投康龍確定不用，富邦悍將則是在5月中找來布坎南之後，就沒有新外援，而且還解約富藍戈，9月開始戰績衝刺，應該就很清楚知道，各隊戰力的消長。

上半季冠軍統一獅在下半季洋投的補強一直碰到困難，本來想要網那瑪夏（Dinelson Lamet）與Caleb Baragar，但與台鋼雄鷹競逐那瑪夏時，最後簽約條件不如台鋼雄鷹而失敗，而Caleb Baragar則是原球隊在打季後賽不放人，最後也告終。

但是統一獅還是簽下新洋投奧德銳（Cam Alldred），他在2022年效力海盜時上到大聯盟，2024年被釋出後加盟韓職棒起亞虎，今年在墨西哥聯盟打球。之後再簽下有5年大聯盟資歷、今年在勇士3A釋出的投手Jackson Stephens，洋投戰力補強完成。

雖Stephens還未來台，但確定一定會留用，就要在奧德銳、飛力獅、蒙德茲、布雷克四人中選擇3人，飛力獅9勝2敗篤定會留，蒙德茲8勝5敗、布雷克6勝8敗，奧德銳將在24日一軍出賽測試，就看統一獅如何取捨。

統一獅新洋投奧德銳。統一獅提供
樂天桃猿本來找不到新洋投，剛好Caleb Baragar原球隊季後賽被淘汰，桃猿在對的時機點取得連繫，3天內談妥合約，21日迅速抵台，Baragar曾於2020年至2021年登上大聯盟，在大聯盟共出賽49場，7勝2敗、防禦率2.78。今年效力墨西哥聯盟提華納公牛隊（Tijuana Toros），拿下5勝0敗。

Baragar加盟之後鐵定會留用，將是桃猿衝刺下半季最強外掛，目前桃猿有威能帝、魔神樂、波賽樂以及霸鉧德4位洋投，目前人在二軍的霸鉧德將是被割捨的人選。

台鋼雄鷹從統一獅手中搶下那瑪夏，生涯曾在教士、洛磯、紅襪和道奇上到大聯盟，共121場出賽，其中60場先發，共投367.2局拿下17勝24敗、防禦率4.63。生涯唯一1次救援成功是去年在道奇時拿下，今年效力墨西哥聯盟發展，7場出賽都是先發，戰績7勝5敗。

那瑪夏本週要在一軍登板，他跟艾速特、後勁都是台鋼雄鷹一定會留的洋投，剩下一個名額將由櫻井周斗、吉田一将二人中擇一註銷。

中信兄弟在7月底找來2位新洋投柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas），柯威士生涯曾效力紅襪、老虎等隊，在大聯盟出賽13場，在2019年至2023年間效力韓職KT巫師，累積149場先發，55勝45敗、防禦率3.93，2023年締造單季12勝0敗的不敗傳奇。韋禮加最高層級美職3A的韋禮加則在二軍，近幾年都在墨西哥聯盟出賽。

中信兄弟在7月底找來新洋投柯威士，生涯曾效力紅襪、老虎等隊，在大聯盟出賽13場。中信兄弟提供
近期中信兄弟宣布註銷德保拉，註冊柯威士進第4位洋將，雖柯威士在8月16日上一軍先發，2.1局失5分表現不理想，但還會在一軍出賽機會調整。韋禮加則在二軍先發調整。

中信兄弟有羅戈、李博登、柯威士、黃博多及韋禮加中五人擇四，羅戈是鐵留人選，李博登近期表現不錯，黃博多有9勝5敗，最後會捨棄誰，要讓中信兄弟弟傷腦筋。

味全龍幾乎確定留下4洋將是鋼龍、艾璞樂、龍聖及鑀龍，決定捨棄新洋投康龍，荷雷拉似乎最後還有機會搶下一席。

富邦悍將在5月補強布坎南之後，就再也找不到新洋投。 聯合報系資料照
富邦悍將在5月補強布坎南之後，就再也找不到新洋投，有想找的洋將都有些狀況婉拒了，而且又與牛棚洋投富藍戈解約，確定是力亞士、布坎南、魔力藍跟鈴木駿輔4人，有了先發洋投之後，牛棚卻又扛不住，目前下半季戰績11勝17敗，要奪下半季冠軍真的是不可能任務的難度。

中職／831洋將大限無新援還解約富藍戈 悍將今年賽季可告終了

