孟西的完美接班人 道奇鎖定村上宗隆要組杉磯日本隊！

洛杉磯道奇隊真的要變成日本國家代表隊嗎？隨著孟西（Max Muncy）本季因傷打打停停，外界關注這支隊伍追逐日職強打村上宗隆的可能性。尤其，村上本季回歸後，讓養樂多燕子隊打線火力瞬間提升，大聯盟各隊的球探也緊迫盯人中。

一位駐日的球探表示：「村上不僅擁有頂級力量，打擊技術也是一流。他能將球轟向反方向的看台，在打擊區上的壓迫感與其他打者截然不同。在沒跑者的情況下，他是那種即使只敲一壘安打也可以接受的選手。雖養樂多隊目前墊底，但村上的回歸讓打線有了堅強的核心，他無疑是需要警惕的打者。」這位在2022年球季創日本紀錄56轟、成為令和時代首位三冠王、並三度榮膺全壘打王的強打，今年飽受傷病困擾，經復健花了超過三個月時間才重返一軍。

村上宗隆在2022年球季締造了單季56轟的紀錄，打破了王貞治保持的單季55轟紀錄，成為日職本土選手單季全壘打紀錄保持人。 路透通訊社

在一軍登場後，他的表現看不出因久離實戰而生疏。在7月29日對橫濱DeNA的首戰，第二局就從投手東克樹手中將球轟向左外野看台，敲出超前的第一號陽春全壘打。8月3日對阪神虎的比賽，村上是單場4安3打點大爆發，過往遭人詬病的速球揮擊有所進步，有球探指出：「能確實擊中超過150公里直球的打者不多。村上比起去年，揮棒動作變得比較小，即使不做大幅度揮棒，只要確實擊中球心就形成全壘打。剛復出比賽樣本數還少，判斷材料有限，但給人一種打擊更精煉的印象。」

在現行三年約結束後，村上預計會循入札制度挑戰大聯盟。本季只要有村上登場，就有多位大聯盟的球探在場邊考察，一位美聯東區球隊的球探強調：「村上的評價並不會因傷而下降，我們看著他成長，打擊應該會變得更好。讓人擔心是三壘守備，說苛刻一點以大聯盟的三壘手評分，村上是低於平均水準。如果只當指定打擊，調度方式又會受限。如果能守外野，出場機會應該會增加，今年春訓他曾在右外野出現，感覺有守外野的潛質。雖然是強打者體格，但腳程絕不算慢。守三壘時，感覺他傳球不穩，我覺得他或許適合外野。想看他在實戰守外野時對飛球的判斷與反應。」

美媒認為村上宗隆三壘守備低於大聯盟水平，可能要轉守外野才有更多機會。 路透通訊社

美國媒體的報導，將道奇列為他轉隊「頭號首選」。背景原因，是現任三壘手孟西本月滿35歲，他的兩年約將在今年到期，該隊確實需要找一位三壘的繼任人選，但要村上立刻填補這空缺負擔過重。他的打擊，要應付大聯盟投手還需要時間，指定打擊的位置已經有大谷翔平，這是一支被賦予季後賽高頻率曝光的球隊，如果被球團認定無法發揮，很快就會被拋棄。與其如此，不如在洛杉磯天使、科羅拉多洛磯這種隊伍慢慢磨練，幾年後火候夠了！再以強隊為目標邁進。但是，前往美國實力足夠會被以放大鏡檢視，吉田正尚在2023年循入札從歐力士隊轉隊，與波士頓紅襪隊簽下五年合約，但外野守備低下以及指定打擊卻長打不佳成了弱點，出場機會大幅度減少。因此，村上年僅25歲，考慮到今後職業生涯，在重建中的球隊輕鬆比賽更能獲得提升。

在大聯盟，赴美發展的日本投手活躍，但野手發光發熱的例子還很少。村上能否在大聯盟刻下自己的名字不得而知。在美國媒體《Bleacher Report》的節目，村上被《紐約郵報》的記者海曼（ Jon Heyman ）預測，他將美聯西區的西雅圖水手隊列第一候選分析：「他們（水手）雖然從交易獲得蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），但我認為不會在自由市場與他續約。水手隊有財力，過去也曾成功簽下日本人，在我看來水手隊非常適合村上。」

道奇孟西明年就36歲了，道奇看好同樣守三壘的村上宗隆能成為接班人。 路透

海曼也將道奇隊列為第二選擇，他說：「他們（道奇）是團隊薪資總額4億美元的球隊，只要決定就會去做！孟西在三壘還有機會，必要的話可以靈活調度。他們也擅長處理日本選手事務，已擁有多位超級巨星，對村上來說是一個有力的選擇。」記者 弗瑞（Jason Frey） 表示，道奇可望與村上簽下一紙六年合約。

第三支可能的隊伍是紐約大都會隊，理由是該隊總管史騰（David Stern ）日前到神宮球場考察村上，最後一支海曼預測會搶人的隊伍是皇家隊。美國體育雜誌運動畫報《Sports Illustrated》刊登一篇題為〈堪薩斯市皇家隊可能為2026年補強NPB球星〉的文章，報導養樂多隊的村上宗隆，內文提到：「在（7月）交易截止日前，他們並未進入賣家模式，為了強化打線，獲得弗瑞茲爾（Adam Frazier）、葛里楚克（Randal Grichuk）、亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）等老將。這三人本季結束後，均將成為自由球員，皇家隊季外的補強是不可避免，此時很難讓人不聯想到村上宗隆。」

村上宗隆在大聯盟能否適應，美國媒體《The Athletic》的記者包登（ Jim Bowden）發表他的看法：「村上去年12月接受右手肘關節鏡清創手術，本季又受側腹傷勢所苦。儘管如此，他仍會在球季結束後以入札挑戰大聯盟，傷病史可能會影響各隊的評價。」包登認為，村上在大聯盟的打擊率大約在2成40到2成60之間，但具備敲出30支全壘打的長打力，這位記者也同樣提到皇家隊，指該隊通常不是會投入大筆資金的球隊，但村上並非負擔不起的金額，如果有一位能與威特（Bobby Witt Jr.）並列的強打加入，打線威脅將完全改變，可能會改變2026年球隊樣貌。皇家隊究竟會不會爭取村上，動向引人注目。

村上宗隆復出後全壘打進入量產模式，努力為自己提升旅美身價。 美國聯合通訊社

村上宗隆很清楚各隊正對他上下打量，近來登場也頻頻開轟。歸隊後16場比賽敲出5支全壘打，已進入長打量產模式。美國媒體「Jomboy Media」的棒球節目「Talkin' Baseball」表示：「村上這位25歲的三壘手，應該會在今年季後與MLB其中一隊簽約。」對其挑戰大聯盟高度看好。記者 弗瑞分析村上的特徵：「他像孟西一樣有一定數量的三振，但是這位左打能將球轟向球場左、右方向。與孟西（35歲）相比，村上足足年輕10歲，前途大有可為。」從傷病中復活、並在下半季進入全壘打模式的村上，來自大聯盟的關愛目光越來越火熱，最終會加盟哪一隊，年底可望揭曉。