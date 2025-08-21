去年曾遭金鶯下放小聯盟 羅傑斯大復活成下半季最強投手

快訊

聯合新聞網／ 蔡政益
金鶯先發羅傑斯下半季的fWAR值1.6為全聯盟最佳，儼然成為明星賽後最強的投手。 路透

還記得羅傑斯(Trevor Rogers)這位四年前備受看好的前馬林魚王牌嗎？他在2021年新人球季投出王牌級成績後表現每況愈下，去年被交易到金鶯隊之後也未見好轉。正當他不再是目光焦點之時，今年他在復出後的12場先發，竟然悄悄地投出76.1局、6勝2敗、1.41防禦率、ERA+281、0.80WHIP、7.9三振率與1.9保送率的鬼神成績，他下半季的fWAR值1.6為全聯盟最佳，儼然成為明星賽後最強的投手。

羅傑斯於2021年的新人球季一鳴驚人，並入選了明星賽，他該季主投25場，繳出133局、7勝8敗、2.64防禦率、ERA+160、10.6三振率、3.1保送率的成績，表現不輸馬林魚另一張王牌阿坎塔拉(Sandy Alcantara)。最終羅傑斯獲得國聯新人王第二名，只輸給紅人隊的英迪亞(Jonathan India)。

史陶爾斯(圖)本季已經在馬林魚大放異彩，原本被視為交易輸家的金鶯，在羅傑斯大復活後除了找到王牌，也讓這筆交易成為雙贏了。 法國新聞社

但好景不常，羅傑斯接下來傷勢不斷，隔年防禦率飆高到5.47，2023年更因傷只投了4場球。去年季中他被馬林魚隊交易到金鶯後，只投了4場先發就因表現不佳而遭下放小聯盟。今年開季他也是因傷只能先從小聯盟復健賽出發，直到5月下旬才首度在大聯盟登板。羅傑斯一度被認為是金鶯換來的賠錢貨，因為金鶯當初送走的外野手史陶爾斯(Kyle Stowers)已在馬林魚打出大爆發的成績，並入選了明星賽，反觀羅傑斯今年很晚才起步。

然而羅傑斯逐漸證明自己與史陶爾斯有過之而無不及，12場先發中有高達10場是優質先發，他的1.41防禦率在本季主投超過70局的投手當中高居第一(以下數據排名皆以超過70局的投手計算)。此外他還打破金鶯單季前12場先發的最佳防禦率紀錄，一舉超越1959年威爾罕(Hoyt Wilhelm)的1.50與1975年帕爾默(Jim Palmer)的1.69，而兩位前輩都是名人堂成員。這也讓金鶯從交易輸家的角色，轉變為與馬林魚共創雙贏的局面。

羅傑斯今年能夠大復活的主因在於大幅改善的控球，並且更勇敢攻擊好球帶。 法新社

羅傑斯今年能夠大復活的主因在於大幅改善的控球，今年之前他的生涯保送率爲偏高的3.6，去年甚至惡化到4.1，而本季則直接下降到全聯盟第12的1.9。此外他極少被打全壘打，被全壘打率0.24爲全聯盟最低。他主要的球路包括四縫線速球、變速球、滑球與伸卡球，其中投最好的是四縫線速球與變速球。根據fangraphs網站的數據顯示，羅傑斯四縫線速球的球種價值(Pitch Value)12.5排在全聯盟第15，變速球則爲第9位的6.9。

羅傑斯今年相當勇於攻擊好球帶，好球比率48.8%在全聯盟僅次於史庫柏(Tarik Skubal)，也因此他讓打者出棒的比率達全聯盟第4高的52.8%，投在好球帶內出棒的比率也為第10高的72.6%。但儘管投了好球，打者面對羅傑斯也打不太到，好球帶內擊中球的比率82.2%爲全聯盟第7低。這表示他的三振率雖然不高，但總能以精準的控球有效解決打者。

如果不是因為羅傑斯太晚開季局數不足，他很有可能會是美聯塞揚最大競爭者。 路透

儘管羅傑斯下半季有著塞揚級的表現，但由於今年太晚開機導致投球局數不夠多，因此應無法與史庫柏、克羅謝(Garrett Crochet)與布朗(Hunter Brown)這幾位美聯塞揚獎領跑者競爭，但他睽違四年大復活的表現也已寫下今年的一大驚奇，對投手陣容極為吃緊的金鶯隊來說算是撿到了寶。

金鶯 MLB專欄 馬林魚

蔡政益

追蹤

