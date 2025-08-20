凋零老將生涯倒數計時 雙豪＋全勝蝦季後難在保護名單

下半季球季進行將近一半，各隊開始進行戰力檢討，除了選秀會球員外，還包含外援異動及物色自主培訓選手。這代表距離季後賽越來越近，要增進更多對內競爭，來進行最後的衝刺。然而，這麼多好手的加入，表示許多球員也將面臨最後的生存保衛戰。

不僅許多未站穩職棒的小將危險，有很多仍未做好引退準備的老將，上場機會驟減，或是打不出以往身手，造成現在的處境相對尷尬。在60人保護名單施行多年的經驗，多數球隊的焦點，除了放在主將外，多會留給近三年才選入的潛力新秀，因此這些資深球星，很可能被犧牲未進入保護名單。

林益全日前才和餅總通過電話，本季恐怕是難有一軍機會。 聯合報系資料照

首當其衝自然是話題最多的林益全，逐年退化的他，在37歲未被富邦悍將續留，隨後決定轉戰統一7-ELEVEn獅，補上當時獅隊最缺乏的一壘防區。然而去年他遭到第二次戰力外，雖然最終以未公開的待遇留下，但他今年僅被登錄合約所屬球員，未能登上一軍。目前他仍保持再打3至5年的期望，但尚未獲得正面回應，加上他非正統獅子軍出身，不一定能獲得老將打到退的優惠，或許年底他要重新思考有沒有尋求第三春的可能。

劉時豪本季連一軍都沒上過，下一季恐怕很難繼續當球員了。 聯合報系資料照

2020年經由擴編選秀該披龍袍的劉時豪，是味全龍重新組隊後，重要的捕手戰力。然而蔣少宏培養多年已能獨挑大樑，加上吉力吉撈．鞏冠分攤部分場次，後續還有林辰勳及全浩瑋等著接棒，讓他已經毫無登場機會。本季劉時豪不但未能登上一軍，連二軍都只有2場出賽，而且4月後就再無上場機會，加上他今年複數年合約即將到期，應當會要思考未來的方向。

悍將其實給了林哲瑄很多東山再起機會，只是感覺他已難重回當年了。 聯合報系資料照

曾是富邦悍將不動隊長的林哲瑄，2021年開始陷入低潮，2022年在新竹球場撲接造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂，2023年又遭遇左手鉤狀骨斷裂。幾次的手術造成他的身手已不復當年，儘管悍將外野陣容並不強大，但球隊給予許多機會後，已證明他很難東山再起。連年低潮讓他的薪資從60萬大幅降至35萬，仍是介於中生代主將的薪資帶，但已遠不符身價，未來換約恐更困難，是可以考慮如何進行下一步！

38歲老將張志豪日前受訪坦言自己已經有被年齡追上之感，很多動作無法100%發揮了。 圖／中信兄弟提供

同樣曾是中信兄弟陣中不可或缺的外野手張志豪，自從2021年進行韌帶重建手術後就大小傷不斷，造成狀況時好時壞，已連續兩季相對低迷，本季應是生涯最差成績。雖然球隊依舊給他許多機會，而且中信也不是隨意戰力外老將的球隊，但後浪不斷逼近，已經38歲的他終究是要面臨生涯的重大抉擇。

王勝偉今年一、二軍成績都不俗，狀態至少還可以再打一年。 富邦悍將隊提供

最後一位是成績依舊不錯但已經41歲的王勝偉，本季無論在悍將一、二軍都有3成以上的打擊率，而且他體態保持良好，確實可以再戰至少一年。然而悍將跟2022年他加盟時的環境背景已經不同，江山代有才人出，目前反而競爭最激烈的就是內野手，這讓他的出賽場次驟減不少。尤其富邦這幾年季末都釋出大量球員，即使他還是有很好的狀態，但是否能順利擠進60人名單，恐怕也是未定數。

整個賽季連同季後賽，只剩下將近2個月的時間，宣告最後一年的林智勝及胡金龍，已啟動引退活動，可以依球團安排跟球迷好好說再見。然而，昔日戰功彪炳的林益全、劉時豪、林哲瑄、張志豪及王勝偉，則可能面臨生存保衛戰，也可能看一場少一場，突然就消失在職棒場上了！