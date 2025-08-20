全地表最會偷好球！ 巨人金手套鐵捕貝利堪稱接球藝術家

旅美投手鄧愷威本季在3A表現出色，8月初獲拔擢，迎來生涯首場先發，雖然表現平平，但下一場比賽隨即展現壓制力，中繼登板5局無失分，順利開張生涯首勝，也是睽違2163天再有台灣投手於最高舞台上摘勝，並獲得主帥梅爾文（Bob Melvin）信任，連兩周被排進輪值迎戰同區勁旅教士隊。

而在這場珍貴勝利的背後，除了鄧愷威如飛盤般的橫掃球、左打殺手變速球受矚目，巨人隊捕手貝利（Patrick Bailey）的精湛接捕也功不可沒，若是平時有在關注大聯盟的球迷，絕對都聽過這名鐵捕響亮名號，2024年曾收穫金手套獎肯定的他，也絕非什麼低調冷門球員，但貝利守備究竟有多優秀？事實上他還是可能被低估了，貝利的守備功夫用金手套來形容都還太普通，不單單只是金手套級別，要稱貝利為地表上最會接球的男人，他都有足夠能力讓人信服這項美譽。

鄧愷威本季出賽3場有2場就是貝利蹲捕，包含生涯首勝就是與他搭配。 法新社

在群星雲集棒壇中，貝利的接捕能力屬於最頂尖層級，有不少數據能佐證這點，然而在近期Statcast系統調整了Framing（偷好球）能力的計算公式後，更能夠全方位評估捕手接球技巧，而貝利原先就相當怪物的進階數據，在新算法呈現的結果比舊的模型系統還更優秀、更有價值，本季貝利光是靠著自身偷好球能力就已經替球隊守下了18分，遙遙領先聯盟第二的藍鳥隊捕手柯克（Alejandro Kirk），而進一步從貝利踏上大聯盟紅土的2023年開始算，貝利偷好球所省下的分數來到+57分，幾乎是第二名柯克+31的將近兩倍，偷好球能力已臻至出神入化的藝術等級。

藍鳥柯克已經是很出色的捕手，但接球能力還是被貝利海放。 美聯社

一語道清偷好球的真諦，那就是「把好球帶外的球接成好球、別把好球帶內的球接成壞球」，乍聽之下很像廢話，但貝利兩者都做得相當好，大道至簡，一切始於相同的原則，「投出一顆好球，它就必須是好球。」貝利說：「作為一個捕手，我的首要任務是當球經過好球帶時，我需要讓它以最好的方式呈現給主審，長期下來，當你持續這樣做的時候，有些壞球會被判成好球，但歸根究柢我的策略依然相同。」

在貝利偷好球所省下的18分中，「把好球接成好球」占8分，「把壞球接成好球」則占10分，確保每個進入好球帶的球沒有被漏判，那些偷到的好球就會自然產生，一年下來有上百顆壞球便成好球，加上巨人隊遼闊的主場，讓巨人投手往往能收到遠比實力還要更優秀的內容，這也是為何雖然輪值深度普通，但巨人團隊防禦率近年仍保持一定水準。

貝利的接捕帶給投手更多安定感巨人投手群近年防禦率都有一定水準。 美聯社

貝利接球時的心態顯示了他每次接到球都有著同樣目標，他不會因為投手投球表現好壞，而冒著丟掉任何有機會被判好球的風險，也不會管當球從投手手中離開時，霎那間判斷球的落點為何，「在我腦袋裡，只要球一出手我就會覺得是好球，當你覺得一切都是好球，就不會猶豫不決而導致出錯。」

貝利在好球帶各個角落都能發功，這正是屬於他的獨門之道，距離好球帶邊角正負4英吋內，貝利被判好球率都能比聯盟平均高——距離好球帶負1-2英吋的球，好球率能從聯盟平均75%上漲至83%；距離好球帶正0-1英吋的壞球，聯盟平均好球率是34%，貝利則攀至41%，全大聯盟接捕最差的捕手奎羅（Edgar Quero）僅有22%，差距可見一斑，而大聯盟壓線球好球率為42%，在貝利魔手下能提升至46%。

簡而言之，貝利的接球功夫堪稱毫無弱點，沒有任何一個角落的球能讓他應付不過來，好球帶的所有方位，上緣、下緣、好球帶內、好球帶外、邊邊角角，接捕任何投手的任何球路也都行雲流水，不管是王牌韋伯（Logan Webb）軌跡極大、進攻邊角的犀利變化球，或是準名人堂球星韋蘭德（Justin Verlander）充滿力量與尾勁的剛猛球路，全都難不倒貝利。

「其實到頭來（手套）還是要跟球路保持平行，有時候你必須把伸卡球帶回好球帶，有時候你得讓手套跟著橫掃球的軌跡移動。」貝利說。

巨人隊現任營運總裁波西球員時期就是攻守兼具的傳奇鐵捕，如今又有貝利接棒。 美聯社

貝利精湛的接捕技巧是巨人農場養成捕手的一大力作，2020年以首輪之姿來到舊金山後，貝利的接捕思維獲得天翻地覆的改變，包含時下大聯盟捕手間流行的跪姿接球風格，這都對偷好球產生正面影響力，當然，更別提巨人隊現任營運總裁波西（Buster Posey）不僅是手握三冠的隊史傳奇球星，更是2010年代最頂尖且攻守全能的捕手，2016年波西出賽了146場，是生涯唯一一年先發蹲捕破120場，該年接了3481球，靠著偷好球讓球隊少丟了全聯盟最多的31分，接受整支球隊由上而下薰陶，貝利的蹲捕能力會不好嗎？

所有人都知道捕手之於團隊防守的重要性，也是毫無疑問的中線核心，這也是為何波西季前向貝利耳提面命道：「帶領教練與整個團隊。」這是波西對於貝利扮演全方位領袖的期許，貝利也牢記在心，「捕手必須適應每個投手的需求，因為我們的任務是讓他們能發揮最佳水準。」

說了這麼多論點與數據佐證，關於貝利擁有聯盟最佳捕手守備的既定事實已不必再爭論，但若將題目格局再放大呢？貝利甚至有可能是全棒球界最具影響力的防守員，大聯盟於2023年推出進階數據防守綜合評價（Fielding Run Value），將出局製造值（OAA）及野手傳球能力守住的分數（Fielder Throwing Runs）合併納入計算，貝利在這項數據拿到+21，排名全大聯盟球員首位，排在第二的，則是小熊隊屢屢以超凡美技擄獲世人眼光的小熊隊中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

貝利的接捕能力已是大神等級，只要打擊能再進化就能晉身超級球星。 路透

老樣子，我們再度從貝利2023年初登場後開始計算，只會讓貝利再拉出一段遙不可及的距離，他來到+69分，第二名則是老朋友柯克+44；而貝利與柯克之間的距離，約莫是柯克與第19名的捕手羅傑斯（Jake Rogers）之間的距離。

偷好球能力是貝利防守價值的最大基底，但無論是Pop Time、阻殺還是擋球，貝利沒有一項低於PR80，綜合層面防守無懈可擊，如果說「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）、「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平等人絢爛奪目的擊球能力如同老天給的禮物，那麼走出另一條路的貝利，同樣擁有著大聯盟百年歷史難得一見的驚人天賦，在下一場鄧愷威登板的日子，不妨多把目光給到本壘板後這名鐵面指揮官，看他又如何靠著這雙巧手，一次又一次上演好球帶驚天搶案。