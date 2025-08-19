中職／從12強高峰跌落懸崖邊 郭俊麟得趕緊「骰到6」

職棒球員休賽季代表國家參加國際賽，隔年賽季表現失常的例子不在少數，去年中職球員在季後就參與了世界12強棒球賽及經典賽資格賽這兩場一級國際賽事，其中12強從台灣打到日本，經過驚滔駭浪後奪下世界冠軍，比賽期間、張力及對球員身心的疲勞度比資格賽高出許多，不少12強國手在新球季也真的受到影響，尤其是辛勞的後援投手群，有不少人今年的成績跟去年相比差距甚多。

樂天去年的鐵牛棚在12強幾乎是全員出動，包括莊昕諺、王志煊及陳冠宇等人都披上中華隊戰袍，今年球季進行到現在，只有陳冠宇1人表現與上季相當，莊昕諺及王志煊2人雖仍各有6次及11次中繼成功，但防禦率都超過5，莊昕諺從3月開始表現逐月變差，7月防禦率來到12.46，進入8月情況好轉，單月防禦率降到1.80；王志煊開季狀況不佳，5月稍回穩，6月中又發現骨刺，休到8月初才歸隊，回歸後8月的防禦率仍超過4，兩人的狀況都待觀察，不若上季穩定。

中信也有2名重要的牛棚投手受到國際賽的影響，而且都長期脫離，首先是終結者吳俊偉，12強後在春訓期間右手出現傷勢，不但趕不上開季，且經過長達4個月的休養，7月底才在一軍初登板；在吳俊偉缺陣期間扛下中信終結者的黃恩賜，6月底手肘出現傷勢，檢查結果為骨刺及韌帶輕微損傷，目前仍在復健當中，歸期未定。

吳俊偉近期才傷癒復出，表現不俗。 聯合報系資料照

富邦江國豪則是在12強後動刀清除手肘骨刺，手術後休養幾乎半個球季，6月中才回歸一軍，不過6月投4局就丟掉7分自責分，又下二軍調整到近期才再升上一軍，這次出賽2場，投2局被打4支安打失3分，萬能右腕看起來尚未回神。

上面幾名12強國手過往都有實績，且對球隊都有一定的貢獻度，但統一的郭俊麟就不是這樣了。

郭俊麟20年第2輪被富邦選進，歷經1年多的復健，21年11月在一軍亮相，當年出賽2場投6又2/3局失1分，優異的表現讓大家覺得等待是值得的，但隔年開始表現不理想，先發14場僅有4場優質先發，成績是3勝7敗、防禦率為4.11，23年開季從牛棚出發，下半季有8場先發，只有1場優質先發，整季防禦率高達6.39，季後擴編選秀被台鋼選走，這個第2指名只在富邦待了3年半，實際上僅有2年左右的貢獻。

江國豪在12強後動刀，目前狀況尚未回穩。 聯合報系資料照

被台鋼選走之後，郭俊麟隨即再被交易到統一，台鋼得到左投江承諺，江承諺轉戰台鋼，去年先發20場，拿到7勝9敗，防禦率3.43，投115又1/3局是全隊最多，今年狀況較差，防禦率來到5.21，只有2勝8敗，但也先發了13場，投67又1/3局，仍有相當貢獻。

統一在這樁交易案中所得到的報酬率就比台鋼來得低了，郭俊麟上季雖有20場出賽、14場先發，但只拿下3勝7敗，有3場優質先發，防禦率仍超過4，7月10日以99球完封味全，成為睽違9年後再度完成麥達克斯完封的本土投手，是生涯代表作，季後替補進12強國家隊，當然，以他這年的成績，替補入選確實令許多人訝異。

12強過後，郭俊麟人氣急速攀升，但投球成績無法跟上，熱身賽期間右腳後側拉傷導致他延後開季，5月中回歸先發2場，之後轉中繼，6月底及8月再度嘗試先發，結果也不理想，本季5場先發都投不到5局，5場共計只投15又1/3局，目前的成績是出賽8場，0勝3敗，防禦率高達9.74，18日被下放二軍。

郭俊麟因傷勢延後開季，但歸隊後表現不佳，日前又被下放二軍。統一獅隊提供

統一奪下上半季冠軍後，下半季遇到不少問題，尤其是原本堅強的先發投手戰力麻煩頻傳，7月底梅賽斯轉投韓職、8月初林詔恩韌帶受傷、布雷克7月中後壓制力下滑、蒙德茲用球數仍過多、胡智爲及周彥農扛先發局數投不長等，都是近期統一先發投手陣遇到的問題，在這種狀況下，郭俊麟連5、６號先發，甚至於中繼的工作都無法勝任，是12強國手中對球隊貢獻度最差的後援投手，再加上他年紀已33歲，過往成績也不佳，這兩年被放在統一60人名單外的可能性不小。