37歲衛斯特布魯克還有油 為何沒有任何一支球隊簽下他？

37歲「衛少」衛斯特布魯克仍在自由球員市場等待「被招喚」，衛少油箱還有油，他仍是一名出色合格NBA球員，上季在金塊從替補出發，場均13.3分、6.1助攻。

既然衛少還能打，油箱還有油，他也很擅長改變比賽節奏，上季在金塊經常有神來幾筆和亮點，為什麼到現在還沒有任何一支NBA球隊簽下他？金塊為何不再給他一分老將底薪合約？

這年代NBA愈來愈混，很多合格NBA球員甚至連一分底薪合約都拿不到。像過去兩年漂泊到歐洲打球後衛華克（Lonnie Walker四世）才27歲，但已經連續兩年在NBA只能拿短約、打零工。2022-23球季在湖人，華克還有場均11.7分表現，投籃命中率4成5，三分命中率3成6都在水準，每場比賽只打23分鐘。

華克運動能力出色，也能在任何一支NBA球隊進入輪換陣容，但華克就掙不到一分長期穩定合約。你能說他投籃不穩定，可以挑剔他在防守端會犯錯，更可以挑刺質疑他沒有球權和戰術角色就失去作用。

但一半以上NBA球員不都是如此。華克經歷幾年拚基本合約的掙扎痛苦，配合度高，融入團隊第一，他的攻防能力和天賦都值得一分合約，卻還是只能苦苦掙扎。

衛少的性格和傲人自尊是他最大優勢，卻也是他繼續打球最大障礙。 美聯社

衛少的情況太特別，除了年紀，更關鍵是性格。

一個37歲老控球後衛最重要的角色與工作就是幫助團隊，成就隊友，扮演好功能性角色，不是搶球權爭戰術，想要在任何一支球隊佔有某種強勢分量。

像灰狼38歲主控康利，專注負責組織、防守、傳球、把空檔三分投進，康利成為灰狼一支穩定力量，但灰狼這支球隊擁有更重要5-6名核心球員，康利很清楚自己如何發揮作用幫助隊友，成就更好團隊。

不爭不搶不在乎角色和球權，這才是老將在NBA存活與展現價值的打球心態。

衛少不同，曾經是NBA超級球星的他，對自己充滿自信，他相信自己可以為任何一支球隊帶來貢獻和場上價值，這是衛少需要的自尊與必須尊重他的榮耀，他從來都不認為自己只是角色球員，更不甘於只扮演一個可有可無的替補。

這就麻煩了。

康利在灰狼很多時間都打無球或扮演角色球員至少3-4年，他找到自己定位和價值，灰狼需要他，隊友更相信他。

過去三年衛少從湖人到快艇再到金塊，每個人都懂衛少油箱還有油，但湖人不要，快艇不留，連金塊都不想。

衛少的性格和傲人自尊是他最大優勢，卻也是他繼續打球最大障礙。沒有一支年輕球隊需要37歲衛少去帶領年輕球員成長，也很難有一支季後賽球隊需要37歲衛少帶頭衝鋒陷陣，這些球隊都有固定和未來體系，他們需要能全完配合戰術和定位的角色球員。

爭冠級別球隊更可以確認，他們都不需要任何一個需要球權和角色，同時不想被邊緣化的戰術配角。

衛少必須要有自我認識和重新定義，他得讓更多教練和球隊了解自己的改變與願意犧牲的投入，否則只會加速自己從NBA退休時間。

目前所有NBA球隊都在觀望，在自由市場尚未完全收市，球隊15人名單尚未完全底定前，所有球隊都只能看著衛少，再決定要不要補進這個明星球員。

我希望衛少去公鹿，他或許能給公鹿帶來意想不到的幫助和價值，但前提是衛少自己和經紀人得放下自尊，同時展現「智慧與犧牲」，這才是衛少最後拿到NBA合約重生之路。