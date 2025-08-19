洋基貝林傑火力完美復甦 季後恐將引爆紐約「地鐵大戰」

前國聯MVP得主貝林傑（Cody Bellinger）的職業生涯，正隨著狀態復甦而處於關鍵點。這名現年30歲的外野手，在經歷洛杉磯道奇隊的崛起、顛峰到低谷，轉戰芝加哥小熊隊重新復甦後，本季循交易來到父親曾效力過的紐約洋基隊，繳出2成70打擊率、22支全壘打、69分打點和3.6 WAR成績，成功頂替索托（Juan Soto）成為「法官」賈吉（Aaron Judge）的助拳人。

這樣一位好手，即將面對是2026年球員選項，他該趁行情火熱做出新的抉擇嗎？還是繼續留在紐約與法官再戰一季。當初簽約時，貝林傑有2500萬美元球員選項，這將成為休季的焦點，預計可掀起搶人大戰，對手包括同城的紐約大都會隊。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）、《The Athletic》記者包登（Jim Bowden） 不約而同撰文指，以他本季表現幾乎確定跳脫合約，這會引發洋基與大都會的另一場較勁。包登提到：「Bellinger在洋基球場如魚得水，右外野的短距離圍牆，助他轟出22發的全壘打，同時貢獻8成16的攻擊指數和10次盜壘。他能勝任三個外野和一壘的防守位置，這更提升其市場價值，我預計他將跳出選項，爭取更優渥的長約。」

我們快速回顧貝林傑的生涯轉折，其巔峰時期為2017到2019年效力道奇隊。2017年摘下國聯新人王，打擊三圍.267/.352/.581，繳出39轟、97分打點，2019年攀上國聯MVP顛峰，繳出打擊三圍.305/.406/.629，外帶47轟、115分打點，一度被視為道奇未來十年核心。未料，從2020到2022年逐步陷入低潮，在2020年縮水球季的季後賽表現堪稱出色，但例行賽打擊率僅2成39。2021年時，因腿筋傷勢只出賽95場、2022年打擊率暴跌至2成10，遭道奇隊不續約處理。

由於打出成績，媒體預估貝林傑勢必會在季後啟動逃脫條款，屆時洋基得捧出長約留人，抑或乾脆放他走，而最可能接手的隊伍就是大都會隊。 美聯社

貝林傑的復甦之路於2023年揭開序幕，那一年在小熊隊的打擊率3成07、26轟、97分打點，2024年的打擊率是2成78、22轟、85分打點。2025年被交易至紐約後，順利頂上索托缺口持續穩定輸出，打出績效也讓管理高層為端長約留人而傷腦筋。貝林傑的現行合約結構是2025年2750萬美元，由小熊隊支付500萬、洋基支付2250萬美元。進入2026年時，球員可行使2500萬選項，這部分全額由洋基承擔，但也能啟動逃脫條款，只要其2025年打數達550次即滿足條件，到美國時間8月17日為439次，達標550次就在不遠處。如此一來，他的市場行情根據Spotrac估值是5年1億3500萬，平均每年2700萬美元，對比相似球員有：尼莫（Brandon Nimmo）8年1億6200萬、賈吉的9年3億6000萬、索托15年5億4000萬美元。

洋基的盤算為何？雖然貝林傑公開表示「想投奔有競爭力的球隊」並稱讚紐約，但洋基戰績下滑（6月13日後22勝32敗）不爭事實，這可能影響留隊意願。若貝林傑重返國連即轉投大都會隊，洋基恐轉扶持本季爆發的葛里沙姆（Trent Grisham）或新秀瓊斯（Spencer Jones）。其中，瓊斯為百大新秀排名第24位，於3A小聯盟打擊率2成85、15轟，內部評估2026年可接班站上大聯盟。另一位大物多明奎茲（Jasson Domínguez）也備受矚目，目前仍需磨練選球能力。團隊薪資上，洋基2026年已確認的薪資支出1億8700萬，有鑑於豪華稅門檻為2億4200萬，可支配空間約5500萬，這筆錢還得補強先發輪值。

那麼洋基有全力挽留的必要嗎？我覺得應該要，不僅因貝林傑本季在陣中的適配性，更因中外野自由球員在市場稀有。正如包登強調的重點，右外野短牆的優勢加上多守位價值，貝林傑無論去哪一隊，都將成為爭冠球隊的拼圖。這一點，同城的大都會隊早已意識到，所以紐約媒體相信，只要洋基放手、大都會就出手。對於貝林傑大都會高層有雙重考量，防守數據分析顯示，貝林傑中外野能力指標DRS（Defensive Runs Saved） +8（排聯盟前10%）、一壘守備UZR（Ultimate zone rating）+3.5、外野臂力評分75（滿分80），加上原本就不俗的進攻火力，可讓大都會戰力如虎添翼，尤其是阿隆索（Pete Alonso）下一季去向未明。

大都會隊季後面臨抉擇的部分，是留下全職重砲一壘手阿隆索(圖)或者簽來攻守兼備的活棋貝林傑。 路透

有了貝林傑，大都會可增添幾著活棋，包括將中外野交給貝林傑、一壘留下阿隆索，或者讓「北極熊」離開、由貝林傑鎮守一壘，甚至直接讓貝林傑多功能輪替、填補多個位置。大都會本季的中外野有漏洞，泰勒（Tyrone Taylor）進攻低迷，交易來的穆林斯（Cedric Mullins）表現未達預期，相比之下貝林傑能守四個位置的特性極具吸引力，大都會棒球事務總裁史騰（David Stearns）向來重視防守與多功能性，這正是貝林傑的優勢。行文至此，我判斷未來一到兩個月會是關鍵，隨著季後賽席次爭奪白熱化，洋基能否保住外卡資格將影響貝林傑的去向。相對地，大都會需評估是否同時拿下貝林傑和阿隆索，或乾脆將資源集中於單一人身上，這場紐約的搶人大戰，勢必成為休季最受矚目的戲碼之一。