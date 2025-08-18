日職／最後一搏爭冠門票 季中交易助阪神築起更高一道牆

日本職棒的交易及支配下選手登錄截至7月31日為止，是兩聯盟各隊把握機會補強的重要期限。不僅對於爭冠球隊來說是一個關鍵時刻，努力爭奪季後賽門票的各隊更是積極運作。

在中央聯盟戰績獨走，優勝魔術數字已經點亮M24的阪神虎隊陸續補進了（Grant Hartwig）、多利斯（Rafael Dolis）兩大牛棚洋投，這恐怕會讓各隊碰到更高的一道牆。阪神虎隊今年團隊防禦率2.07，其中後援投手防禦率更是低到2.01，都是兩聯盟最佳，如今再補進兩名後援洋投，看得出本身是王牌守護神出身的監督藤川球兒完全沒有因為封王在即而鬆懈，徹底強化牛棚的決心。尤其是多利斯，過去在阪神虎效力過4個球季，還在2017年以37次救援成功拿過中央聯盟救援王，這次以1500萬日圓的薪資回鍋，在牛棚開始疲勞的時期被視為是相當經濟實惠的一個補強計畫。

巨人隊則補進過去曾經在橫濱DeNA打過8年的外野手乙坂智增強打線，並且期望在四棒主砲岡本和真傷癒歸隊後重整打線。乙坂智2021年離開橫濱之後先後主要到墨西哥聯盟打球，如果能趁這次測試通過加入巨人打出好成績，加上年僅31歲，有機會為自己開啟重返NPB之路。

季中的重大消息是阪神虎隊的昔日兩大強投藤浪晉太郎、青柳晃洋相繼從美國職棒回到日本，但阪神都沒有表達接觸的意思，顯見猛虎軍團目前投手戰力充足的程度。兩人分別加盟橫濱DeNA、養樂多燕子兩支與阪神同屬中央聯盟的敵手球隊，屆時對戰將相當有趣。橫濱DeNA、養樂多兩隊都有投手需求，尤其是養樂多戰績墊底，投手戰力的增強是當務之急，大家更好奇的是在美發展不如意的藤浪晉太郎、青柳晃洋重返NPB之後還有多少功力。

阪神虎隊的昔日強投藤浪晉太郎從美國職棒回到日本，但阪神沒有表達接觸的意思，最終落腳橫濱。 美聯社

太平洋聯盟雙強軟銀、日本火腿領先態勢明顯，樂天以及西武都還在為季後賽的門票做努力，而這兩隊都有長打火力不足的問題，團隊全壘打數都在洋聯倒數，因此雙雙補進新洋砲。樂天找來了2020年以22轟獲得美國聯盟全壘打王的右打者渥伊特（Luke Voit），西武隊則補進內外野兼修、2019年曾有過22轟的戴維斯（J. D. Davis），這兩名新洋砲的表現將牽動接下來的洋聯季後賽門票之爭。

暫居中央聯盟第三的橫濱DeNA，為了保住季後賽資格，更是一口氣網羅畢謝德（Dayan Viciedo）以及佛德（Mike Ford）兩名具有NPB經驗的外籍洋砲。其中畢謝德曾經在2018年以0.348打擊率奪下央聯打擊王，已經取得日本本土球員上場資格，可以不佔外籍球員名額，在主砲牧秀悟受傷本季恐怕已不樂觀的情況下，對橫濱而言是一個相當合適的補強人選。中日龍也有新洋砲崔維斯（Michael Chavis），廣島鯉魚隊是唯一沒有任何外部補強的隊伍。