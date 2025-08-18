快訊

中職／洋投戰力以不變應萬變 味全龍同一套陣容能打天下？

聯合新聞網／ Ramos
味全龍洋投鋼龍。聯合報系資料照
中職「831洋將大限」逼近，各隊積極展開軍備競賽網羅新洋投，統一獅找來史蒂芬斯（Jackson Stephens）和奧德銳，中信兄弟先網羅李博登，再延攬柯威士和韋禮加，台鋼雄鷹有豐富大聯盟資歷的那瑪夏跨海助拳，富邦悍將更早在上半季就將布坎南和鈴木駿輔納入麾下，味全龍成為少數以 「不變應萬變 」的球隊，用同一套洋投陣容打天下。

今年開季前味全龍就敲定洋投陣容，扣除「本土洋將」伍鐸，續留鋼龍、艾璞樂，找來龍聖和去年效力富邦悍將的藍力，中文譯名改為「鑀龍」，荷雷拉和季中來台的康龍放在二軍備而不用，基本上兩人無法算是即戰力，暫不列入討論。

本季艾樸樂防禦率2.79、鋼龍防禦率2.97，分別名列聯盟第9、10名，並不能算是完全主宰戰局的洋投，艾樸樂有球種過少的問題，季中一度轉調牛棚，後來又回到先發，兩人算是味全龍前兩大先發洋投。

至於第3號洋投龍聖並不是球威非常突出的洋左投，而且他有手汗的困擾，下半季只先發3場1勝難求，吞下1敗，防禦率3.94，狀態有所下滑。鑀龍只能中繼無法先發，中繼績效也不如去年的銳歐，對球隊貢獻有限，如果有更好的新洋投選項，龍聖或鑀龍有可能會被取代，只是球團沒再找新洋投，831登錄截止日味全龍4名洋將名額應該就是艾樸樂、鋼龍、龍聖和鑀龍。

去年季後味全龍在FA自由球員市場網羅兩大重砲陳子豪和朱育賢，伍鐸取得「本土洋將」資格，本季防禦率是夠水準的2.21，又手握本土第一強投徐若熙，還有令其他球隊稱羨的牛棚戰力，投打陣容看似兵強馬壯，但戰績始終無法領先群雄，目前年度勝率在5成左右排回，一直無法甩開樂天桃猿和台鋼雄鷹的糾纏，也跟不上領先集團中信兄弟和統一獅的腳步，相信教練團不會滿意現在的戰績。

如果說味全龍至少能找到1名實力不錯的新洋投，刺激現有洋投的表現，也讓教練團有更多的選擇性，或許龍軍就能突圍與列強叫陣。

味全龍還有一個隱憂，就是打線並沒有連貫和穩定輸出，團隊打擊率0.258、得點圈打擊率0.255、場均得分3.9分僅優於富邦悍將，陳子豪只貢獻3轟打擊率始終難破0.250，主砲劉基鴻表現起伏過大，備受期待的新秀曾聖安獲得大量出賽機會，但打擊始終低迷，打擊率不到2成。

2023年味全龍在不被看好的情況下，上一軍第3年就逆勢拿下總冠軍，不過教練團深知以這樣的陣容還有許多不足之處，去年進入6隊爭雄時代，味全龍年度戰績第4無緣季後賽，今年勵精圖治，也投入大量資金和資源，只是沒有充分展現在戰績上。

最立即見效的方式就是補強洋投戰力，只是味全龍以不變應萬變，沒有打造更出色的洋投軍團，要奪回失去的榮耀，擺在龍軍眼前的挑戰還很多。

中職 味全龍 棒球專欄 中華職棒

