中職／桃猿走回頭路？不思提高球賽價值 靠免費送票真是夠了

樂天桃猿在上周台北大巨蛋祭出軍公教人員進場4人免費的措施，造成球迷熱議，筆者也真沒想到台灣職棒經營到這個階段，居然有球團進行「送票」的手法來促進票房，有一種「走回頭路」、炒短線的感覺。

以往Lamigo桃猿在桃園球場的經營是其他球隊仿效及追尋的對象，舉辦主題活動觀眾人數至少都有1萬人以上，如果新北以北的民眾想要去看職棒比賽，Lamigo桃猿的比賽絕對是首選，就在樂天集團接手，不再由「劉家」來經營之後，票房逐步下滑，目前大家都要去看球，新莊球場變成首選。

為了搶救票房，樂天桃猿上週推出「軍公教88節」邀請觀賽方案，8月9日、8月10出示軍公教證件，每證可兌換L2的4張門票。就是免費看比賽的意思，在免費看比賽的誘因刺激下，觀眾人數有了成長，甚至10日那天免費票送完了，變成內野票半票，但2天的人數還是都沒有破2萬。

為了搶救票房，樂天桃猿上周推出「軍公教88節」邀請觀賽方案，但內野仍空蕩蕩。聯合報系資料照

以前在職棒兩聯盟競爭的年代，台灣大聯盟時期有送票給民眾進場看球，民眾有了免費票可以看，為什麼要買票，當時經常聽到一句話：「看職棒還要錢喔！」最後兩聯盟合併之後，職棒經營低迷時期，還是偶爾還會出現送票的情況。

現在職棒已不是草創時期，各隊在主題活動的安排及經營各出奇招，找來大咖藝人、韓團以及跟動漫合作，創造出很好的票房效果，真的沒想到，現在還會有球團送票，送票是職棒行銷最差勁的手法，拿免費票進場的人，下一次也只會等著拿免費票進場。

還記得2014年義大犀牛與Lamigo桃猿互嗆時，當時桃猿領隊劉玠廷寫給義聯集團創辦人林義守的「給林創辦人的一封信」中寫著：「主場經營政策以低價、送票、免費參加等策略進行，而不思提高球賽價值，球隊經營與球賽經營皆採短線策略，實非長久經營之道。」

這一句話可以給目前樂天桃猿的高層省思。如何提供更好的主題活動、周邊滿足球迷，讓球迷有更好的觀賽品質及服務，才是最好的作法。

2014年樂天桃猿前身Lamigo，在桃園青埔球場採取「全猿主場」做法，為職棒帶來改革並重振票房。聯合報系資料照

聯盟要補助 各隊還不快把Trackman買起來

另外一個話題是近來有媒體人士說到，樂天桃猿的發球機不夠，借用平鎮高中棒球隊發球機使用，一支職棒球隊居然要借青棒球隊的器材使用，這種行為有一點扯，足見樂天桃猿的訓練器材的投資上有不足之處。

Trackman日本總部人員13日造訪台北大巨蛋，跟當天比賽的兩隊樂天桃猿、台鋼雄鷹交流，樂天桃猿總教練古久保健二拜託球團，希望可以引進Trackman系統，基本上日職是各隊都有，其他球隊有在使用，數據提出來可以活用，教練團也可透過數據了解選手，這是現代棒球非常重要的一環。

日前樂天桃猿隊教頭古久保健二(右)與Trackman系統廠商討論。聯合報系資料照

聯盟副秘書長蔡克斯也在社群平台上表示，為了鼓勵大家都安裝Trackman，會長在領隊會議也提到，只要安裝的球隊，前兩年聯盟也都會給予補助（印象中是30%），以鼓勵大家都可以參與。

聯盟都要補助了，沒有Trackman系統的球隊為什麼不買。目前有Trackman系統的球隊是中信兄弟、味全龍以及統一獅，其它3隊還在等什麼？中信兄弟已有Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統，職棒是與時俱進，不是有更好的科技設備就可以贏球，但可以增加投、打的戰力，也就有更多贏球的本錢。