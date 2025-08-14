亞洲盃男籃／下半場節奏太慢亂了套 中華隊被逆轉沒輸掉未來

中華男籃該贏未贏，75：78被伊朗逆轉，無緣2025年亞洲盃籃賽四強。

中華隊上半場42:：26領先伊朗，最多曾領先20分，中華隊打出非凡信心和出色防守，完美壓制伊朗進攻，伊朗三分球16投3中，全隊只靠主力前鋒6號Amini單打攻下15分支撐。但伊朗下半場全場壓迫一路反擊，中華隊歸化中鋒213公分高柏鎧受困犯規麻煩，伊朗第四節打出26：11攻勢完成逆襲，打進亞洲盃籃賽四強。

儘管輸球無緣打進四強，但這一戰對台灣籃球和中華男籃亞籃戰史來說，不僅激勵人心，更帶有復活重生「特別意義」。

中華男籃上屆亞洲盃第10名（2022年），今年重返四強，中華隊不但是今年亞洲盃八強中亞籃排名最低球隊，中華隊在亞洲盃前排名亞籃第11，也被徹底看衰。

陳盈駿這次亞洲盃證明自己是亞洲頂級後衛。 取自FIBA ASIA CUP官網

但今年中華男籃打出強勢反彈，預賽擊敗菲律賓帶動士氣，12強賽力克約旦打進八強，證明中華男籃正在翻身。

重返亞籃八強的中華隊面對菲律賓、約旦、伊朗等亞籃長年八強球隊，都能打出漂亮內容和競爭力，這是中華隊滿血復活最有力證明。

但距離亞籃四強只差半步，以後中華男籃恐怕再也沒有這麼好機會和籤運。

「中伊之戰」搶亞籃四強，中華被伊朗逆轉，除了婉惜飲恨，中華隊球員、教練更要特別記取教訓。

林庭謙攻下全隊最高22分，但最後試圖追平的三分球落空，賽後難掩失望。 取自FIBA ASIA CUP官網

八強賽搶四，中華隊最多領先伊朗20分，全世界始料未及，中華展現出色防守強度和精準戰略，有效封鎖伊朗三分出手空間和命中率。但下半場被伊朗逆襲，中華隊打得太過保守，節奏也太慢，這是一次很痛的教訓和敗戰。

面對伊朗下半場全場壓迫和反撲，中華隊第三節還能扛過去，但第四節節奏全亂，被伊朗壓迫+反擊徹底擊潰。

伊朗換血多年只能說成功一半，20歲201公分第一主力Amini在法國聯賽效力，他就是伊朗的「詹姆斯」，30分、11籃板Carry全場。24歲主力控Vahedi這場生死關鍵戰砍21分，第四節一記關鍵三分命中加兩次成功突破上籃，徹底澆熄中華男籃贏球火苗。

經過這場大逆轉，伊朗這票25歲以下新生代展現更成熟更洗練球風，未來中華隊要打敗伊朗只會更加困難。

輸伊朗，但中華隊並沒有輸掉底氣和未來。

中華隊這套陣容還有3-5年巔峰期，是近年來最強中華隊。 取自FIBA ASIA CUP官網

1、中華隊這套精英陣容還能維持3-5年顛峰競爭力，輸球帶來成長，經驗得到灌注。年輕前鋒賀丹、賀博、馬健豪、阿巴西的成長，他們能幫助林庭謙和陳盈駿打出更有競爭力團隊。

2、高柏鎧的犯規和角色只會更重要，高柏鎧幾乎每場比賽都要跟犯規次數競爭，教練隊友要幫他，高柏鎧自己也要打得更聰明。

國際賽一旦沒有高柏鎧，中華隊攻防都會受到最大影響。

中華隊非常需要高柏鎧的護框能力。

3、中華隊外籍教練圖奇一定很後悔下半場應變和調整，從第三節到第四節，中華隊愈打愈慢，完全被伊朗的全壓迫防守給堵死，攻防節奏都被伊朗的速度和反擊給摧毀。

圖奇需要為中華隊設計出更好戰略和應變，陳盈駿和林庭謙如何建構雙主控，有效去突破伊朗的壓迫和比賽壓力，阿巴西也可以用得更好，中華隊還有很大成長和進步空間。