海盜隊史肯斯有多猛？是締造上古神獸紀錄等級的神

聯合新聞網／ 林煒珽
海盜隊史肯斯經歷47場先發自責分率是1.95的神獸級紀錄。 路透
海盜隊史肯斯（Paul Skenes）列車終於開始減速了，在台灣周三再度被釀酒人隊四局攻下四分後（今年兩次最短局數都是四局，都失四分，都在密爾瓦基），讓他自責分率上升至2.13，是他自六月份以後最高的一刻。在前一戰生涯首次被打出七支安打後，又被釀酒人打了兩轟，是今年第二次單場容許兩記全壘打以上。還有一項紀錄被打破，就是到了本季第25場先發登板，才首度在第一局失分，未能追上1923年的Bob Shawkey的開季連27場紀錄。儘管他連兩場比賽都被終止紀錄，但他從初登板後的生涯發展，仍是上古神獸等級的神跡。

在這場比賽之前，史肯斯的生涯經歷47場先發後，自責分率是1.95。這有很可怕嗎？當然有，自活球時代（1920年起），這是生涯前47場先發的最低累積自責分率。根據Stathead的統計，前四名是這四位：

生涯前47場先發的最低累積自責分率投手。Stathead
只有一個人的自責分率能壓在2以下，就是史肯斯。根據資深棒球作家史塔克（Jayson Stark）的研究，能在生涯前兩個賽季加起來投超過250局，還能夠自責分率低於2的，史上只有一個人，是1913和14年時的Dutch Leonard，當時的環境跟現在完全不同，那是死球年代的高峰，你猜那兩年單季20轟的打者有幾位？零位。那兩年大聯盟的全壘打王都只打了19轟。

回到上一場對紅人隊那場比賽，各家歷史統計單位都認可這是中斷紀錄的一戰，讓史肯斯生涯開始連續六安打以下的場次停在46場，結束了大聯盟現代史（從1901年起算）最長的開端。各家媒體普遍寫史肯斯打破的是大谷翔平的連續31場的紀錄，但如果我們加上起碼要投滿兩局這個條件，那答案就不同了，因為大谷在2020年的縮水賽季曾登板兩場，都沒投滿兩局。第二名變成2021至2022年的Alex Manoah，連續22場而已。好，那如果把投滿兩局這個條件拿掉呢？那第一名也要換人，變成現在大都會隊的牛棚投手史塔尼克，56場，但在他生涯56場先發中，全都是以開局投手的身份出賽，不能算是傳統定義的先發投手，列入比較並不公平。

史肯斯還是有很高的機率將自責分率重新降至2以下，如果他能做到在2025年收尾時還是維持一字頭的ERA，他會加入這些人的行列：

大聯盟史上，連續兩年自責分率低於2的投手。
這名單中三個人已經進了名人堂，其中一個正在路上。這是在活球年代僅有的在生涯某一期間曾經連兩個完整賽季自責分率都在2以下的投手。如果再拉久一點，從1913年開始算起（因為這是國聯和美聯都開始計算自責分率的濫觴），也只能再加入Walter Johnson（連四季）和Grover Alexander（連三季）這兩位死球年代的巨投而已。至於有誰是在生涯前兩季就辦到呢？起碼在活球年代沒有，沒人在23歲球季就能完成這項壯舉。

但這麼厲害的投手，戰績居然只有7勝9敗？大聯盟自責分率最低的投手，勝率居然連五成都不到？這都得拜海盜隊全大聯盟最慘澹的火力所賜，這讓史肯斯有機會挑戰兩個賽揚獎紀錄，一個是史上最少勝賽揚，目前紀錄保持人是2018年的deGrom（排除救援投手，和2020年賽季）的10勝，一個就是輸多贏少（又得排除Eric Gagne在2003年的2勝3敗）的賽揚獎得主。

大聯盟自責分率最低的投手史肯斯，勝率居然連五成都不到，這都得拜海盜隊全大聯盟最慘澹的火力所賜。 美聯社
海盜隊曾在交易大限前傳出考慮交易史肯斯，引起匹茲堡群情譁然，嚇得趕快否認。送走這種十年，不對，是五十年，甚至百年難得一見的天才，不知道要受多久的詛咒才夠。

