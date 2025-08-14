中職／悍將註銷富藍戈是必然 不讓先發崩盤才是未來重點

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，12日在新莊球場向隊友、球迷告別。記者季相儒／攝影

這一天終於來到，富邦12日正式註銷洋投富藍戈，富藍戈在22年來台，這4年都是重要牛棚戰力，將他註銷或許對戰力會有些影響，卻也是不得不的決定。

綜觀富藍戈這4年來的表現，22年季中來台後即成為牛棚主力，10月底創下中職最快球速161公里的紀錄，前兩年球威十分具有壓制力，拿下28次中繼成功，WHIP都低於1，23年8月拿到對中繼投手來說相當難得的單月投手MVP，24年出賽61場為單季最高，在角色變換間雖拿到20次救援成功及9次中繼成功，但WHIP、被打擊率都明顯上升，救援失敗也增加到4次。

壓制力下降，再加上隊形配置，使得富邦本季續約富藍戈引起一陣討論，畢竟除了味全及尚有洋將紅利的台鋼之外，其他3隊都採取全員是先發洋投的策略，而中職向來就是得好先發洋投者得天下的局面，使用一個洋將名額在牛棚，或許有點浪費，但也還好有富藍戈，否則在張奕轉先發、岳少華、歐書誠、吳世豪及曾峻岳受傷的情況下，牛棚只會更殘破，只不過富藍戈本季的救援失敗也來到單季新高的5次。

富藍戈這4年都是悍將的重要牛棚戰力。。記者季相儒／攝影

有別於日職，中繼洋投在中職的效益並不大，尤其近年各隊都砸重金尋找更高等級的先發洋投，因此富藍戈本季被註銷並不令人意外，只是時間早晚的問題罷了，重點是悍將接下來的洋投策略。

富藍戈被註銷後，悍將在12日註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔，鈴木去年加入樂天，出賽10場，拿到3勝4敗，防禦率高達5.55，今年5月加入富邦，從5月底到8月初，在二軍出賽6場，投32局無失分，締造二軍新紀錄，二軍表現鬼神，給個機會上一軍試試看當然是正確的選擇，只是一、二軍的實力有差，以鈴木去年的表現來看，實在不能太過期待他交出與別隊洋投同樣的內容。

至於悍將現有的洋投，力亞士出賽17場是隊上先發場次最多，但表現不穩定，優質先發率不到6成，防禦率3.77在所有達到規定投球局數的投手中排倒數第3名﹔季中加入的布坎南，出賽7場防禦率為2.01，壓制力雖不錯，用球數過多卻是一大問題，導致局數投不長，只有3場優質先發，而兩人都37歲左右，球季後半段的續航力有待觀察。

魔力藍是目前悍將陣中表現最好的洋投，但和其他隊的一級洋投相比還是差了一截。記者陳正興／攝影

魔力藍投出6勝是全隊最多，3.23的防禦率在聯盟排第11名，是3人中表現最好的，不過優質先發率也不到6成，整體投球內容與中信的羅戈、統一的飛力獅、台鋼的後勁、樂天的魔神樂等其他各隊一級洋投相比仍有落差。

而本季扛起先發重任的黃保羅及李東洺這兩名本土投手，從近況來看應該遇到撞牆期了，黃保羅今年出賽15場投70又1/3局，已超過去年的64又1/3局，防禦率及勝敗都跟上季差不多，5到7月單月防禦率雖然都超過4，仍算保持穩定，8月首場先發卻投不到3局就丟掉5分，12日中繼調整2局未被打出安打。

李東洺今年的投球局數更遠超過去年，72又1/3局已接近前兩季的總和，8月一場先發投5局失3分自責分，12日則只投1/3局就丟掉7分自責分，他跟黃保羅兩人都要觀察下一場先發的狀況，如果仍是如此，代表兩人今年的投球任務大概要結束了，先發又將出現缺口。

富藍戈12日在球場向大家告別，場面令人動容，但這是必然的決定，重要的是富邦接下來的先發戰力維持，新洋投的補強是一大重點，其他擁有一級洋投的對手在831洋將大限前都仍積極進行，然而富邦卻沒有明確進度，至今剩半個月的時間，如果在排名上還有企圖心的話，勢必要趕緊動作，黃保羅、李東洺如關機，先發空缺要由哪位本土投手補上，也是另一個重點，否則打擊火力貧弱，先發也崩盤，那下半季戰績完全無法樂觀。