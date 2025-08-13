中職／努力養成又敢給資源 二年級生雄鷹可望衝擊季後賽

在季中選秀會後，被認為想要挑戰「Win Now」的台鋼雄鷹，目前下半季及全年勝率維持前3名，有機會在上一軍僅第二年，就快速挑戰季後賽門票。洪一中總教練曾喊出「訓練量不會騙人」，將高強度的練習，確實轉化為場上的成果，快速的形成競爭力，比去年相比已是脫胎換骨。

台鋼雄鷹雖然投手及打擊的團隊成績看似普通，但他們的比賽卻給人很有韌性、不服輸的印象。洪總認為「常常打，膽識也比較好一點」，他們在關鍵時刻更是展現不軟手的樣式，目前是6隊中，唯一在1分差及延長賽，勝率都超過五成的球隊，除了反映在戰績外，更是展現球員成熟度的養成。

另一方面雄鷹採用「全員皆兵」的策略，開季後超過30名野手、20名投手有一軍出賽機會。傳統概念是會認為球隊隊形不明，找不到勝利方程式，但實際上，從隊內競爭的競爭中，更可以調整出最佳陣容，及熟悉所有選手的狀態。還可以讓年輕球員，不斷嘗試的過程吸取經驗，更快適應職棒節奏及一軍的型態。人人皆可上場，還可以增加球隊戰力的續航力，不會上半季兇猛下半季病懨懨。

積極訓練及養成，最大的收穫就是讓捕手張肇元，順利解放大展兇猛火力。 中央通訊社

積極訓練及養成，幼鷹逐漸長成雄鷹。野手方面，他們最大的收穫，就是讓曾被期待的強打捕手張肇元，順利解放大展兇猛火力；吳念庭、郭阜林等資深球員，陸續找回昔日的身手；年輕小將則有顏郁軒、林家鋐都在今年陸續崛起，已能成為一軍戰力。加上原有的魔鷹、曾子祐及王博玄等，他們打擊實力已很有競爭力。

投手方面更是台鋼本季最大亮點，去年讓教練團失望的老將兵團瓦解後，改以本土小將扛下重任。橫空出世的張誠恩，棄投從打後快速成為即戰力，扛下佈局投手，中繼成功次數一度領先全聯盟。林詩翔則擔任終結者腳色，雖然偶爾上演劇場，仍是很穩定的勝利組角色，是目前聯盟救援王。搭配許育銘及陳柏清，合力撐起雄鷹的本土牛棚，為球隊能夠贏下這麼多1分差及延長賽的關鍵因素。

除了球隊本土養成策略上，目前整體看來相對成功外，外援球員的貢獻，更是直接讓台鋼目前能維持高檔。他們一投一打可說是聯盟佼佼者，是撐起雄鷹戰績的大功臣。洋投後勁本季11連勝，跨季21連勝，是聯盟最穩定的先發之一，貢獻超過四分之一的勝場。另一位則是全壘打王魔鷹，狂轟猛炸的貢獻是雄鷹最凶猛的利爪，他的態度更是打線的領袖，讓對手有所畏懼。

全壘打王魔鷹，狂轟猛炸的貢獻是雄鷹最凶猛的利爪。台鋼雄鷹隊提供

在戰績有機會拚搏的時候，洪一中表示：「今年選手進步，更有自信，加上球隊投入更多資源在洋將上，季後賽是有可能的。」雄鷹除了快速簽下即戰力的狀元韋宏亮外，更決定進行洋將的更替，找來去年還在大聯盟出賽、2020年曾是賽揚票選第四的那瑪夏助拳，想要藉由戰力的補強，維持目前領先的地位，一舉進軍季後賽。

從開季的磨練到如今的競爭態勢，台鋼雄鷹的2025年是一段從「學習」走向「挑戰」的旅程。洪一中的養成哲學、球團的資源投入、選手的成長與洋將的即戰力，共同構築出這支新軍的競爭力，他們很可能兩年進軍季後賽，不是僥倖而是實力！