日職／配球、阻殺都出狀況 甲斐拓也簽大約卻變巨人二號捕

說到近幾年日本職棒的頭號鐵捕，很多人或許會先想到阻殺能力優異，有「甲斐加農砲」之稱的甲斐拓也。甲斐除了長年擔綱福岡軟銀鷹主力捕手外，還是日本國家隊常客。不過今年甲斐轉戰巨人後，守備表現卻備受質疑，漸漸失去球隊主戰捕手的位置，未來能不能再次入選國家隊也有變數。

甲斐當初在2010年選秀會上，以育成選手選秀第六指名的身分加盟軟銀。儘管順位在當年獲選球員中倒數，但英雄不怕出身低。曾在2013年來到臺灣冬季聯盟的他，磨練多年後於2017賽季開始扛下軟銀先發捕手重任。且甲斐在2017年至2024年為止，八年賽季中拿下七座洋聯金手套（僅2023年未得），2018年日本一大賽更是以連6次阻殺成功獲選系列戰MVP。

甲斐拓也當初曾來台參加冬盟，並蛻變為軟銀主力鐵捕，是育成選手的經典成功案例。 維基百科CC2.0授權

在優異的守備功夫下，甲斐開始入選日本國家隊代表。從2017年亞冠賽、2019年十二強、東京奧運、2023年經典賽等職棒一軍層級的大賽都有參與。特別是在東京奧運時，甲斐在日本隊的五場比賽通通上場，還在曾對美國敲出再見安打。2023經典賽則與中村悠平輪替捕手位置，並對墨西哥一戰有阻殺表現，幫助日本拿下世界冠軍。

去年球季結束，甲斐行使自由球員資格。此時讀賣巨人缺乏一位成熟穩定的主戰捕手，於是出手網羅。以2024年賽季來說，巨人捕手總共啟用過岸田行倫（79場）、大城卓三（45場）、小林誠司（41場）和山瀬慎之助（2場）四人，但沒有一位能夠出賽破百場。畢竟這幾位捕手都有一些問題在，例如大城的配球一直頗受詬病，岸田捕逸次數較多（2024年6次捕逸央聯最差）、小林的打擊能力就算以捕手來看都太差，山瀨則是許多方面還不夠成熟等等。

甲斐拓也從2017年亞冠賽、2019年十二強、東京奧運、2023年經典賽等職棒一軍層級的大賽都有參與。 路透

相對而言，甲斐不只守備評價高，而且還曾有四個球季達成雙位數全壘打，於是以5年15億日圓的大約加盟巨人。起初甲斐確實令巨人迷眼睛為之一亮。他在開季第二場就猛打賞外帶1轟，總計在在3、4月的27場出賽中，打出OPS0.781、2轟的表現。不過這樣的打擊手感並沒有持續太久，接下來的5到7月間，甲斐的OPS滑落到0.55以下。

身為捕手的甲斐，打擊熄火或許還能接受，但他這時就連守備端方面都有狀況。6月，日職進行央聯洋聯交流賽，甲斐在開打前表示自己擁有洋聯球隊的資料，對於如何引導投手信心滿滿。但實際開打後，甲斐先發蹲補的7場比賽裡，巨人隊通通吃下敗仗，且失分全在4分以上，讓其配球引導能力受到嚴重質疑。

甲斐拓也今年蹲捕狀況多，配球和阻殺都表現欠佳。 截圖自讀賣巨人官方粉絲團

截至8月11號為止，甲斐在517.2局的蹲捕中，「捕手防禦率」為2.99，高過巨人團隊平均的2.68。甚至連過往引以為傲的防盜功夫，在今年賽季都下滑到剩2成29。既然守備不符期待，甲斐的蹲捕機會也開始銳減，相對於3到5月共蹲捕376局，6月至8月11日間蹲捕局數卻只剩下一半不到的141.2局。

相對地，岸田則獲得重用，6月起的蹲捕局數為262.1局。而岸田的蹲捕防禦率則僅有2.06，阻殺率更有5成26，目前捕逸次數也僅有1次，甚至打擊OPS還有0.802的水準。儘管「捕手防禦率」是一項還有待爭議的數據，不過兩者蹲捕的失分程度既然如此明顯，且岸田在其他方面也都有更好的表現，自然取代甲斐成為一號捕手。

隨著甲斐的表現下滑，讓巨人重新啟用岸田為一號捕手。 截圖自讀賣巨人官方粉絲團

連在單隊內都競爭失利，勢必將影響甲斐入選國家隊的機率。過往日本武士在挑選捕手時，常常習慣央聯、洋聯至少各帶一人，第三捕手則以替補及牛棚為主。甲斐雖然兩聯盟都打過，不過才剛來央聯不久，不熟悉環境也可能是影響他表現的原因之一。但既然連在巨人一號捕手地位都動搖的他，想競爭日本武士前二位捕手機率並不高，而他的資歷要當牛棚捕手，恐怕也不適合屈就。

距離2026年經典賽還剩半年左右，球迷有時也會根據球季的表現，討論可能的代表隊人選。而過去幾年講到捕手，最佳人選往往就是甲斐。現在隨著甲斐的下滑，使得日本捕手究竟會由誰出線仍是未定之天。去年12強賽會，在球員參賽意願低，且井端監督有意啟用國際賽經驗較少的選手下，捕手挑了坂倉將吾、佐藤都志也和古賀悠斗三人，並以坂倉為主要先發，但今年坂倉阻殺能力下滑，佐藤則因傷影響出賽，是否能再次入選又充滿疑慮。或許在明年的經典賽，會看到武士隊捕手有著不一樣的人選。