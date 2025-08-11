快訊

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

川普將出動國民兵！進駐華府維護治安 稱「街頭犯罪完全失控」

遭冷凍封殺1年！吳宗憲第4個女兒不忍了 心死斷絕「父女關係」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃男籃／打出優質防守 中華隊亮出8強賽擊敗伊朗可能性

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
中華隊打出優質防守，下一戰對伊朗打出贏球機會。 FIBA ASIA
中華隊打出優質防守，下一戰對伊朗打出贏球機會。 FIBA ASIA

中華男籃2025亞洲盃籃賽八強資格賽打出強硬防守，78：64力克約旦，打進亞籃八強，中華男籃下一戰爭四強，對手是伊朗。

伊朗目前正處於新舊交換階段，新生代天賦更好、更年輕正在接棒，但少了洗練和沈穩經驗，中華男籃籤運不錯，四強賽沒遇上澳洲、紐西蘭、大陸三強，有機會打出驚奇闖進四強。

約旦歸化球員塔克(Dar Tucker)整場比賽投籃手氣都不好，沒辦法帶動約旦進攻節奏和氣勢，下半場一路被中華隊壓著打。塔克25投7中摘下20分。

約旦歸化球員塔克(右)整場比賽投籃手氣都不好，沒辦法帶動約旦進攻節奏和氣勢。 FIBA ASIA
約旦歸化球員塔克(右)整場比賽投籃手氣都不好，沒辦法帶動約旦進攻節奏和氣勢。 FIBA ASIA

約旦沒有歸化球員大開外掛進攻得分支撐，中華隊防守策效，約旦投籃命中率不到3成6，籃板球也僅以43：39領先中華隊，三分球26投6中也不靈光，單節最多只攻下18分，中華男籃打出優質防守是贏球關鍵。

中華隊前鋒賀丹在第三節挺身而出，三分、突破、飛扣樣樣都來，壓制對手幫助中華隊保持領先優勢。陳盈駿第四節跳出來成功收尾，三分、突破展現領袖風範。

賀丹18分、陳盈駿15分、林庭謙13分、阿巴西12分、高柏鎧9分+12籃板，中華男籃打出強硬防守和團隊合作。

贏約旦就是靠防守，論實力和陣容，今年中華男籃也沒有輸約旦的理由。

中華男籃打出強硬防守和團隊合作。 FIBA ASIA
中華男籃打出強硬防守和團隊合作。 FIBA ASIA

中約之戰中華隊打出幾個四強賽擊敗伊朗的可能：

1、 伊朗實力日本差不多，日本預賽70：78不敵伊朗，日本輸在最後3分鐘決勝期手感和進攻失靈。

日伊之戰第四節伊朗打出20：12攻勢贏下比賽，日本全場進攻只靠射手富永啟生和歸化球員中前鋒哈金森兩人支撐，決勝期三分和出手空間都被伊朗壓制。

2、今年中華隊進攻得分點多，林庭謙、阿巴西、賀丹、賀博、陳盈駿、高柏鎧都能打出穩定進攻和牽制力，伊朗在防守對位上佔不到太多優勢。

3、中華男籃歸化中鋒213公分高柏鎧的防守和禁區威脅，是中華男籃打伊朗最重要底氣，有高度、有護框能力、有接應得分和籃下牽制力，籃板球也在水準以上，中華男籃在籃下、身高護、框都不吃虧情況下，有機會扳倒伊朗。

4、今年中華男籃在防守端表現不差，就是籃板球保護不力，只要能在打出強硬防守情況下保護好籃板球，中華隊很有機會贏下伊朗。

中華男籃球運不錯，防守提升，只要籃板球不輸，打進亞籃四強機率有五成。 FIBA ASIA
中華男籃球運不錯，防守提升，只要籃板球不輸，打進亞籃四強機率有五成。 FIBA ASIA

中華vs.伊朗，我認為是一場五五波對決，中華隊可能在身材和對位上稍稍差一點，但整體來說都很接近。

今年伊朗已經沒有10年前那麼強大，五年前還有218分分巨星中鋒哈達迪支撐，今年伊朗都是年輕新生代當家，沒有一個一柱擎天又能開外掛主宰比賽球星帶動，中華隊贏伊朗打進亞籃四強情勢大好。

中華男籃球運不錯，防守提升，只要籃板球不輸，打進亞籃四強機率有五成。

籃球 李亦伸 籃球專欄

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

亞洲盃男籃／打出優質防守 中華隊亮出8強賽擊敗伊朗可能性

中華男籃2025亞洲盃籃賽八強資格賽打出強硬防守，78：64力克約旦，打進亞籃八強，中華男籃下一戰爭四強，對手是伊朗。 伊朗目前正處於新舊交換階段，新生代天賦更好、更年輕正在接棒，但少了洗練和沈

中職／又是虎頭蛇尾？下半季內憂外患 流浪獅想奪冠步履維艱

統一獅自2013年之後，就再也沒有坐上年度勝率第一的寶座，今年上半季奪冠，然而近年統一獅總是虎頭蛇尾，上半季神勇、下半季神隱，如今又內憂外患，要挑戰2020年之後再奪總冠軍，難度不低。 統一獅洋

以曲球及橫掃球兩大利器來混淆打者 鄧愷威首勝「近乎完美」

美國時間8月9日，台灣旅美小將鄧愷威迎來生涯第二場大聯盟登板，以長中繼的角色接手「假先發」的任務，投出 5 局僅被敲3支安打、1次保送、4次三振，沒有任何責失分的精采內容，不僅幫助球隊以6比0完封對手

日職／央聯導入DH制重大變革 改變戰法也影響眾多選手命運

中央聯盟於上週8月4日召開的聯盟理事會上，正式決定自2027年球季起導入指定打擊制度（DH制），投手將不必上場打擊。太平洋聯盟於1975年先行採用DH制度，如今相隔超過50年後中央聯盟將跟進實施，成為

杜蘭特成為火箭新大哥 一人撼動整支球隊命運的連鎖效應

上季例行賽排名西區第二的休士頓火箭，為了在新球季能立即衝擊冠軍，球團選擇在今夏進行了令人意外的大幅補強，目的就是打造一支可即刻爭冠的球隊，而最重要的改變，就是這支年輕球隊迎來了新任大哥-杜蘭特(Kev

最速男林亞倫領軍 U15中華隊出征亞洲盃隊形搶先看

2025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽將於8月17日至23日在台南舉行，中華代表隊自6月23日至今已經集訓一個多月，總教練邱耀宇表示，在台灣出賽具備天時地利人和要素，希望選手平常心、爭氣，目標就是冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。