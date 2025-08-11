亞洲盃男籃／打出優質防守 中華隊亮出8強賽擊敗伊朗可能性

中華男籃2025亞洲盃籃賽八強資格賽打出強硬防守，78：64力克約旦，打進亞籃八強，中華男籃下一戰爭四強，對手是伊朗。

伊朗目前正處於新舊交換階段，新生代天賦更好、更年輕正在接棒，但少了洗練和沈穩經驗，中華男籃籤運不錯，四強賽沒遇上澳洲、紐西蘭、大陸三強，有機會打出驚奇闖進四強。

約旦歸化球員塔克(Dar Tucker)整場比賽投籃手氣都不好，沒辦法帶動約旦進攻節奏和氣勢，下半場一路被中華隊壓著打。塔克25投7中摘下20分。

約旦歸化球員塔克(右)整場比賽投籃手氣都不好，沒辦法帶動約旦進攻節奏和氣勢。 FIBA ASIA

約旦沒有歸化球員大開外掛進攻得分支撐，中華隊防守策效，約旦投籃命中率不到3成6，籃板球也僅以43：39領先中華隊，三分球26投6中也不靈光，單節最多只攻下18分，中華男籃打出優質防守是贏球關鍵。

中華隊前鋒賀丹在第三節挺身而出，三分、突破、飛扣樣樣都來，壓制對手幫助中華隊保持領先優勢。陳盈駿第四節跳出來成功收尾，三分、突破展現領袖風範。

賀丹18分、陳盈駿15分、林庭謙13分、阿巴西12分、高柏鎧9分+12籃板，中華男籃打出強硬防守和團隊合作。

贏約旦就是靠防守，論實力和陣容，今年中華男籃也沒有輸約旦的理由。

中華男籃打出強硬防守和團隊合作。 FIBA ASIA

中約之戰中華隊打出幾個四強賽擊敗伊朗的可能：

1、 伊朗實力日本差不多，日本預賽70：78不敵伊朗，日本輸在最後3分鐘決勝期手感和進攻失靈。

日伊之戰第四節伊朗打出20：12攻勢贏下比賽，日本全場進攻只靠射手富永啟生和歸化球員中前鋒哈金森兩人支撐，決勝期三分和出手空間都被伊朗壓制。

2、今年中華隊進攻得分點多，林庭謙、阿巴西、賀丹、賀博、陳盈駿、高柏鎧都能打出穩定進攻和牽制力，伊朗在防守對位上佔不到太多優勢。

3、中華男籃歸化中鋒213公分高柏鎧的防守和禁區威脅，是中華男籃打伊朗最重要底氣，有高度、有護框能力、有接應得分和籃下牽制力，籃板球也在水準以上，中華男籃在籃下、身高護、框都不吃虧情況下，有機會扳倒伊朗。

4、今年中華男籃在防守端表現不差，就是籃板球保護不力，只要能在打出強硬防守情況下保護好籃板球，中華隊很有機會贏下伊朗。

中華男籃球運不錯，防守提升，只要籃板球不輸，打進亞籃四強機率有五成。 FIBA ASIA

中華vs.伊朗，我認為是一場五五波對決，中華隊可能在身材和對位上稍稍差一點，但整體來說都很接近。

今年伊朗已經沒有10年前那麼強大，五年前還有218分分巨星中鋒哈達迪支撐，今年伊朗都是年輕新生代當家，沒有一個一柱擎天又能開外掛主宰比賽球星帶動，中華隊贏伊朗打進亞籃四強情勢大好。

